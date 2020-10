Kanye West candidat à la Maison Blanche : le rappeur peut-il devenir président ?

Le rappeur Kanye West a annoncé cet été sa candidature à la présidentielle américaine, face à Joe Biden et Donald Trump.

[Mis à jour le 13 octobre 2020 à 14h38] Un drapeau américain en noir et blanc, Kanye West au centre et un discours évoquant la famille et la religion. Le rappeur, qui a annoncé il y quelques mois sa candidature à l'élection présidentielle américaine, vient de dévoiler son tout premier clip de campagne. Une vidéo d'une minute et 22 secondes, durant laquelle Kanye West expose certains points de son programme électoral. Au centre de celui-ci, trois "piliers fondateurs de la société" : famille, foi et prière.

"Nous, en tant que peuple, allons raviver l'engagement de notre nation envers la foi, envers ce que notre Constitution appelle 'le libre exercice de la religion, y compris, bien sûr, la prière'. Grâce à la prière, la foi peut être restaurée. En se tournant vers la foi, nous serons le type de patrie, le type de peuple, que Dieu souhaite que nous soyons", explique Kanye West devant le drapeau américain en noir et blanc, entre deux photos de lui et de sa famille. "L'Amérique. Quel est le destin de l'Amérique ? Qu'est-ce qui est le mieux pour notre nation, notre peuple ? Qu'est-ce qui est juste, la vraie justice ? Nous devons réfléchir à toutes ces choses, ensemble, en tant que peuple", ajoute-t-il. "Soutenez Kanye comme président", peut-on lire sur son site internet, où sont mis en vente un grand nombre de produits dérivés à l'effigie du "Kanye 2020".

Mais le rappeur américain peut-il avoir la moindre chance à l'élection présidentielle américaine, dont le premier tour se déroulera le 3 novembre prochain ? Kanye West, candidat sans étiquette politique, entré dans la course à la Maison Blanche au dernier moment, n'a pas collecté les signatures nécessaires dans de nombreux Etats et n'était inscrit que dans le Colorado, l'Oklahoma, l'Utah et le Vermont. D'autant que selon certains démocrates, il ne serait qu'un outil de l'équipe de campagne de Donald Trump pour détourner des votes de Joe Biden. A cela s'ajoutent les derniers sondages nationaux, qui ne donnaient à Kanye West que 2% des intentions de vote.... .

Les premiers pas de Kanye West en politique n'ont pas rassuré l'opinion. Après avoir annoncé sa candidature à l'élection présidentielle américaine, puis avoir laissé entendre qu'il renonçait, le rappeur a donné son tout premier meeting dimanche à Charleston, en Caroline du Sud, aux Etats-Unis. Un discours décousu, qui s'est terminé en larmes, devant un parterre d'invités qui devaient signer un formulaire de décharge de responsabilité liée au coronavirus, porter des masques et pratiquer la distanciation sociale, selon les médias américains. Kanye West lui, portait un gilet pare-balles où était inscrit "sécurité".

Face à la foule, l'artiste de 43 ans a alors déclaré avoir voulu que son épouse Kim Kardashian avorte de leur fille, North, née en 2013. "Mon père voulait que ma mère avorte de moi. Ma mère m'a sauvé la vie. Il n'y aurait pas eu de Kanye West parce que mon père était trop occupé", a dit le rappeur en se mettant à pleurer. Et de renchérir, dans un discours presque incompréhensible : "J'ai failli tuer ma fille ! J'ai failli tuer ma fille !" Sur les réseaux sociaux, les interrogations sont nombreuses. Les vidéos de ce meeting hallucinant ont rapidement fait le tour de la Toile, suscitant bon nombre de questionnements sur la santé mentale de Kanye West. En 2016, le rappeur a été diagnostiqué bipolaire après plusieurs séjours en hôpital psychiatrique.

"Comme tout ce que je fais dans ma vie, je le fais pour gagner." Début juillet, c'est avec ces mots que Kanye West se lançait dans la course à la Maison Blanche. Des ambitions politiques affichées sur Twitter, puis réaffirmées dans une longue interview accordée au média américain Forbes, mercredi 8 juillet 2020. Dans cet entretien, le célèbre rappeur expliquait avoir coupé les ponts avec Donald Trump, qu'il a pourtant longtemps soutenu, jusqu'en 2018, n'hésitant pas à exhiber la casquette rouge du milliardaire affublé du slogan "Make America Great Again" jusque dans le Bureau ovale à la Maison Blanche. "Avec cette interview, je retire la casquette rouge", assure-t-il dans Forbes.

Pour lui, sa candidature n'a rien d'un hasard, elle est même dictée par Dieu. "Voyons si la nomination est pour 2020 ou pour 2024, parce que c'est Dieu qui nomme le président (...) Si c'est 2020, alors j'aurais été nommé par Dieu", expliquait-il au journal, ajoutant qu'il serait alors le candidat d'un nouveau parti, baptisé "Jour de naissance". Une candidature motivée par le souhait de Kanye West de rassembler les votes Noirs, ce que serait incapable de faire Joe Biden, en tête des derniers sondages. "Dire que le vote noir est démocrate est une forme de racisme et de suprématie blanche", expliquait l'artiste, ajoutant : "L'Amérique a besoin de gens spéciaux qui dirigent. Joe Biden n'est pas spécial."

Côté programme de campagne, Kanye West s'inspirait du film Marvel Black Panther : "Je vais utiliser le cadre de Wakanda parce que c'est la meilleure explication de ce que notre groupe va ressentir à la Maison Blanche", assurait le rappeur, soutenu par son épouse, Kim Kardashian. Dans les colonnes du New York Times, il défendait par ailleurs plusieurs mesures, notamment le retour de la prière à l'école, augmenter les fonds fédéraux des organisations religieuses et l'interdiction aux membres de son équipe de campagne d'avoir des relations sexuelles hors-mariage. Le reste de son programme en revanche, demeure toujours un mystère.

Si on ne présente plus Kanye West, son épouse est elle aussi très célèbre. Née le 21 octobre 1980 à Los Angeles, elle s'est fait connaître dans les années 2000 dans plusieurs télé-réalités à succès aux États-Unis, où elle participe avec sa famille (elle fera également parler d'elle pour une sextape publiée en 2007, puis une autre en 2018). Après son mariage avec le producteur de musique Damon Thomas de 2000 à 2004, et plusieurs autres relations médiatisées, Kim Kardashian s'affiche avec un ami de longue date, Kanye West. Dès 2012, les deux vedettes sont inséparables, malgré leur relation respectives. En 2013, elle tombe enceinte : North West, leur premier enfant, naît le 15 juin 2013 à Los Angeles. Le couple se fiance en octobre la même année et se marie le 24 mai 2014 à Florence, en Italie. Leur deuxième enfant, baptisé Saint West, naît le 5 décembre 2015, puis une fille, Chicago, naît le 15 janvier 2015 née d'une mère porteuse, Kim Kardashian ayant révélée qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Enfin, un quatrième bébé, Psalm, naît le 10 mai 2019.

Mardi 21 juillet, la série de messages postés par le rappeur sur Twitter n'ont pas rassuré sur les relations qu'il entretient avec sa femme. Kanye West, dans des tweets depuis supprimés, sous-entend que Kim Kardashian serait infidèle et entretiendrait une relation avec un autre rappeur américain, Meek Mill.

Depuis la série de messages postés par Kanye West sur Twitter, Meek Mill se retrouve à son tour sous les feux des projecteurs. Né le 6 mai 1987 à Philadelphie, en Pennsylvanie aux Etats-Unis, Robert Rihmeek Williams de son vrai nom, s'est fait connaître en intégrant le label Maybach Music Group, fondé par Rick Ross. Issu d'une famille pauvre, il se passionne très vite pour le rap et sort plusieurs mixtapes, puis un premier album Dreams and Nightmares, en 2012, qui rencontre un franc succès.

Meek Mill a collaboré avec de grands noms de la musique internationale comme Mariah Carrey, Akon ou Nas. En 2015, il fait parler de lui pour sa relation avec la rappeuse Nicki Minaj ou pour son conflit avec Drake pour des soupçons d'usurpation de musique. En 2018, Meek Mill achève une période de probation de onze ans après avoir été poursuivi pour détention de drogues et d'armes à feu.

Parallèlement à ses débuts en politique, le rappeur Kanye West ne semble pas vouloir laisser de côté sa carrière musicale. Sur Twitter, il avait d'abord annoncé la sortie de son dixième album, baptisé Donda (le prénom de sa mère ndlr.), le vendredi 24 juillet 2020. L'artiste a publié la tracklist de cet opus, expliquant quelques jours plus tard que ce disque serait finalement intitulé Donda with Child. Mais comme à son habitude, Kanye West n'a pas respecté cette annonce, puisque ce disque a été repoussé à une date pour l'heure inconnue.

DONDA: WITH CHILD new album and movie this Friday pic.twitter.com/eHX1vGm5C2 — ye (@kanyewest) July 22, 2020

Depuis l'annonce de sa candidature à la Maison Blanche, le rappeur enchaîne les frasques. Après son meeting de campagne décousu où il a fini en larmes, début juillet 2020, c'est sur Twitter qu'il avait décidé de s'exprimer dans une série de tweets tout aussi étranges (et supprimés depuis). Dans ces messages, il expliquait que la famille de sa femme, Kim Kardashian, tentait de faire intervenir des médecins pour le soigner.

Après avoir surnommé Kris Jenner, sa belle-mère, "Kris Jong-un", faisant référence au leader nord-coréen, Kanye West sous-entendait que Kim Kardashian l'aurait trompé. "J'essaye de divorcer de Kim depuis qu'elle a rencontré Meek (Meek Mill, un rappeur américain ndlr.) au Waldorf pour parler 'réforme des prisons'", écrivait-il sur Twitter, exprimant son refus que sa belle mère, Kris Jenner, s'approche de ses quatre enfants, North, Saint, Chicago et Psalm.

Une nouvelle sortie qui avait inquiété sur la santé mentale de Kanye West, qui souffre de troubles bipolaires. Après l'avoir lui-même diagnostiqué dans son album Ye sorti en 2018, il avait expliqué en 2019 que cette maladie provoquait chez lui des délires paranoïaques. Les personnes atteintes de troubles bipolaires alternent entre des phases maniaques, un état d'excitation psychique élevé et des phases dépressives. Une maladie héréditaire qui se traite grâce à des médicaments régulant les humeurs des patients, comme le lithium.