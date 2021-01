Kanye West et Kim Kardashian : une fortune au cœur d'un divorce

KANYE WEST ET KIM KARDASHIAN. L'influenceuse Kim Kardashian et le rappeur Kanye West serait sur le point de divorcer, selon plusieurs médias américains, après six ans de mariage et quatre enfants.

[Mis à jour le 08 janvier 2021 à 11h42] C'est un contrat de mariage à plusieurs milliards de dollars qui devrait faire couler bien de l'encre ces prochains jours. Alors que le divorce entre Kanye West et Kim Kardashian est "imminent" selon la presse américaine, il y aurait en jeu une fortune colossale amassée par les deux stars internationales. Selon le magazine américain Forbes, Kanye West pèserait à lui tout seul 1,3 milliard de dollars. Lui, assure que sa fortune est de 3,3 milliards de dollars, comme il l'aurait lui même souligné auprès du magazine.

Même magazine qui comptabilisait les revenus de Kim Kardashian à 49,5 millions de dollars en 2019, ce qui faisait d'elle la 48e célébrité la mieux payée du monde. Les deux stars ont d'ailleurs considérablement augmenté leur fortune en se mariant en 2014 : Kim Kardashian serait passée de 30 à 370 millions de dollars. Mais alors que prévoit leur contrat de mariage en cas de divorce ? En 2014, le magazine Gala expliquait que l'accord nuptial prévoyait qu'en cas de séparation, Kim Kardashian hériterait de la moitié de la fortune de son rappeur de mari.

Entre Kanye West et Kim Kardashian, les rebondissements font les choux gras de la presse à scandale depuis plusieurs mois. Toutefois, celui le magazine américain Page Six, le divorce serait cette fois "imminent". Selon le site, Kim Kardashian aurait fait appel à une célèbre avocate spécialisée dans les divorces de stars. "Ils restent discrets, mais c'est terminé entre eux. Kim a embauché Laura Wasser et ils sont en pourparlers pour trouver un accord", rapporte une source au média américain, qui ajoute que Kanye West peut aller vivre dans son ranch du Wyoming "pour qu'ils puissent vivre leur vie séparément et tranquillement le temps de la séparation et du divorce. Elle n'en peut plus."

"Ce divorce arrive maintenant car Kim a beaucoup grandi. Elle est sérieuse à propos du fait de passer le barreau et de devenir avocate, elle est sérieuse à propos de sa campagne pour la réforme des prisons. Pendant ce temps-là, Kanye parle de faire campagne pour la présidence et d'autres trucs complètement fous, elle en a juste assez", ajoute la même source. Entre les deux stars internationales, les sujets de discorde semblent nombreux. Notamment à propos du programme électoral de Kanye West, engagé contre l'avortement. En juillet, lors de son meeting surréaliste, le rappeur avait déclaré en sanglots de sa femme avait failli avorter de leur fille North West : "J'ai failli tuer ma fille !".

Kanye West souffre de troubles bipolaires et refuserait de prendre son traitement, ce qui aurait exacerbé les tensions entre les parents de quatre enfants, North, 7 ans, Saint, 5 ans, Chicago, 3 ans, et Psalm, 19 mois. Selon les informations de TMZ, Kim Kardashian souhaiterait se séparer totalement de son époux depuis mi-2020, mais compte tenu de la maladie de Kanye West, en pleine crise bipolaire, aurait jugé "cruel de le faire pendant qu'il n'était pas bien."

Depuis l'annonce de sa candidature à la Maison Blanche, le rappeur a enchaîné les frasques. Après son meeting de campagne décousu où il a fini en larmes, début juillet 2020, c'est sur Twitter qu'il avait décidé de s'exprimer dans une série de tweets tout aussi étranges (et supprimés depuis). Dans ces messages, il expliquait que la famille de sa femme, Kim Kardashian, tentait de faire intervenir des médecins pour le soigner.

Après avoir surnommé Kris Jenner, sa belle-mère, "Kris Jong-un", faisant référence au leader nord-coréen, Kanye West sous-entendait que Kim Kardashian l'aurait trompé. "J'essaye de divorcer de Kim depuis qu'elle a rencontré Meek (Meek Mill, un rappeur américain ndlr.) au Waldorf pour parler 'réforme des prisons'", écrivait-il sur Twitter, exprimant son refus que sa belle mère, Kris Jenner, s'approche de ses quatre enfants, North, Saint, Chicago et Psalm.

Une nouvelle sortie qui avait inquiété sur la santé mentale de Kanye West, qui souffre de troubles bipolaires. Après l'avoir lui-même diagnostiqué dans son album Ye sorti en 2018, il avait expliqué en 2019 que cette maladie provoquait chez lui des délires paranoïaques. Les personnes atteintes de troubles bipolaires alternent entre des phases maniaques, un état d'excitation psychique élevé et des phases dépressives. Une maladie héréditaire qui se traite grâce à des médicaments régulant les humeurs des patients, comme le lithium.

Si on ne présente plus Kanye West, son épouse est elle aussi très célèbre. Née le 21 octobre 1980 à Los Angeles, elle s'est fait connaître dans les années 2000 dans plusieurs télé-réalités à succès aux États-Unis, où elle participe avec sa famille (elle fera également parler d'elle pour une sextape publiée en 2007, puis une autre en 2018). Après son mariage avec le producteur de musique Damon Thomas de 2000 à 2004, et plusieurs autres relations médiatisées, Kim Kardashian s'affiche avec un ami de longue date, Kanye West. Dès 2012, les deux vedettes sont inséparables, malgré leur relation respectives. En 2013, elle tombe enceinte : North West, leur premier enfant, naît le 15 juin 2013 à Los Angeles. Le couple se fiance en octobre la même année et se marie le 24 mai 2014 à Florence, en Italie. Leur deuxième enfant, baptisé Saint West, naît le 5 décembre 2015, puis une fille, Chicago, naît le 15 janvier 2015 née d'une mère porteuse, Kim Kardashian ayant révélée qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Enfin, un quatrième bébé, Psalm, naît le 10 mai 2019.

Mardi 21 juillet, la série de messages postés par le rappeur sur Twitter n'ont pas rassuré sur les relations qu'il entretient avec sa femme. Kanye West, dans des tweets depuis supprimés, sous-entend que Kim Kardashian serait infidèle et entretiendrait une relation avec un autre rappeur américain, Meek Mill.

Depuis la série de messages postés par Kanye West sur Twitter, Meek Mill se retrouve à son tour sous les feux des projecteurs. Né le 6 mai 1987 à Philadelphie, en Pennsylvanie aux Etats-Unis, Robert Rihmeek Williams de son vrai nom, s'est fait connaître en intégrant le label Maybach Music Group, fondé par Rick Ross. Issu d'une famille pauvre, il se passionne très vite pour le rap et sort plusieurs mixtapes, puis un premier album Dreams and Nightmares, en 2012, qui rencontre un franc succès.

Meek Mill a collaboré avec de grands noms de la musique internationale comme Mariah Carrey, Akon ou Nas. En 2015, il fait parler de lui pour sa relation avec la rappeuse Nicki Minaj ou pour son conflit avec Drake pour des soupçons d'usurpation de musique. En 2018, Meek Mill achève une période de probation de onze ans après avoir été poursuivi pour détention de drogues et d'armes à feu.