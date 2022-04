Kanye West : Instagram, Grammy, Coachella... Le rappeur (encore) dans la tourmente

KANYE WEST. Après avoir été réduit au silence sur Instagram ou déprogrammé des Grammy Awards, le rappeur Kanye West ne se produira pas au festival Coachella.

[Mis à jour le 07 avril 2022 à 16h22] Kanye West, persona non grata. Depuis plusieurs semaines, le rappeur américain s'est, une fois de plus, retrouvé au cœur de plusieurs polémiques. Après avoir attaqué, en ligne sur les réseaux sociaux, l'humoriste Pete Davidson, en couple avec son ex-femme Kim Kardashian, il avait défrayé la chronique en proférant des insultes racistes contre l'animateur sud-africain Trevor Noah, à la tête du talk-show américain The Daily Show. Des attaques qui lui ont valu une interdiction de publication sur Instagram pendant 24 heures. La page de Kanye West sur ce réseau social, où qui compte près de 16 millions d'abonnés, est désormais vide.

La polémique continue avec la déprogrammation de la performance du rappeur à la cérémonie des Grammy Awards, qui s'est tenue le 3 avril dernier à Las Vegas. La Recording Academy, qui organise l'événement chaque année, justifiait sa décision par la "conduite préoccupante en ligne" de Kanye West. Et les mésaventures de celui qui se fait désormais appeler Ye ne s'arrêtent pas là.

Fin mars, une pétition voyait le jour sur Internet, pour déprogrammer l'artiste de 44 ans du festival américain de Coachella. Bilan : près de 50 000 signataires adhéraient au fait que "Coachella (ainsi que d'autres marques qui continuent à travailler avec lui) devraient avoir honte et devraient cesser de lui donner l'occasion de s'exprimer" après qu'il ait "harcelé, menacé et blessé Kim (Kardashian), Pete (Davidson) et d'autres depuis plus d'un an." Et aux organisateurs de l'événement de leur donner raison : Kanye West n'apparaît plus dans le line-up de Coachella. Il sera remplacé par The Weeknd et Swedish House Mafia les dimanches 17 et 24 avril 2022.