Kanye West : mais où est son nouvel album, "Donda" ?

KANYE WEST. Plusieurs fois repoussé, le nouvel album du rappeur Kanye West devait sortir ce vendredi 23 juillet 2021.

[Mis à jour le 23 juillet 2021 à 14h28] Donda sortira-t-il un jour ? Le nouvel album du rappeur américain Kanye West, dont la date de sortie a été plusieurs fois repoussée depuis un an, était attendu dans les bacs ce vendredi 23 juillet 2021. Pourtant, sur les plateformes d'écoute en streaming, rien. Mais où est passé Donda ? Seule une vidéo de l'écoute de l'album, où l'on aperçoit l'artiste au milieu d'un stade, la foule dans les tribunes, a été mise en ligne sur YouTube et circule depuis sur les réseaux sociaux.

Kanye West avait confirmé les espoirs de ses admirateurs en dévoilant, hier, un premier extrait de son nouveau titre No Child Left Behind, qui sert de musique à la publicité de la marque audio Beats by Dre. Quand à la date de sortie du reste, mystère. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que Kanye West fait languir ses fans : six de ses albums ne sont pas sortis à la date indiquée. Il va donc falloir encore s'armer de patience puisque, pour rappel, le disque The Life Of Pablo avait été publié en 2016 avec 531 jours de retard... Mais selon de nombreux commentateurs sur Twitter, le jeu en vaudrait la chandelle puisque Donda marquerait le retour de la collaboration entre Kanye West et Jay-Z !