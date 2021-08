Kanye West : pourquoi son album "Donda" fait polémique

KANYE WEST. Après de multiples reports de date de sortie, le nouvel album du rappeur Kanye West est finalement sorti dimanche 29 août.

La fin d'une longue attente et le début de nouvelles polémiques. Après des semaines d'annonces, de faux espoirs et de reports, Donda, le nouvel album de Kanye West est finalement sorti dimanche 29 août 2021. Au programme de ce disque tant attendu, 27 titres, dont des collaborations avec Jay-Z, The Weeknd, Travis Scott, Lil Dirk, Kid Cudi, Pop Smoke ou Lil Baby, mais aussi Chris Brown, Marilyn Manson ou encore DaBaby.

Et c'est justement à propos de ces trois derniers artistes, réunis sur le morceau Jail pt II, que l'une des polémiques autour de Donda est née. Cette chanson aurait été bloquée par son label Universal selon les accusations de Kanye West. Il faut dire que les deux artistes dont il est question ont récemment fait parler d'eux pour des propos homophobes et sexistes pour DaBaby, entraînant sa déprogrammation de plusieurs festivals, mais aussi pour des accusations de viol à l'encontre de Marylin Manson. Quant à Chris Brown, il avait été condamné en 2009 pour coups et blessures sur la chanteuse Rihanna.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Autant de collaborations avec des participants controversés qui alimentent les critiques sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Par ailleurs, le label Universal aurait également, toujours selon les dires du rappeur sur Intagram, sorti ce disque sans son accord, en plus d'avoir "bloqué" la chanson Jail pt II. Sur le même réseau social, dans un message depuis supprimé, Kanye West publiait des captures d'écran de conversations affirmant que l'album ne pouvait pas sortir puisque le manager de DaBaby n'avait pas donné son feu vert. Outre ces agitations, l'ex-mari de Kim Kardashian aurait, parallèlement à la sortie de Donda, entamé des procédures pour changer son nom en "Yé".