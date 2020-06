Kanye West : un single avec Travis Scott, à quand son nouvel album ?

Le rappeur Kanye West vient de dévoiler le clip de "Wash Us In The Blood", une chanson avec Travis Scott, qui annonce son nouvel album, "God's Country".

Kanye West signe un retour en famille (et, pour une fois, à la date annoncée). Le rappeur a dévoilé ce mardi 30 juin son nouveau single, baptisé Wash Us In The Blood, premier extrait de son album à venir, God's Country, attendu dans les prochains mois, mais dont la date de sortie reste pour le moment un mystère. Le nom de cet opus avait été dévoilé lundi 29 juin. Il faut dire que l'époux de Kim Kardashian a une actualité bien chargée : une série animée avec Kid Cudi, une collaboration avec la marque de vêtements Gap et donc, son retour en musique.

D'autant que le single Wash Us In The Blood, qu'il partage avec le rappeur texan n'est pas sorti seul, mais son clip a également été mis en ligne ce mardi. Une vidéo qui dénonce les violences policières et le racisme aux Etats-Unis, sujet particulièrement sensible ces dernières semaines. Dans les paroles de la chanson, Kanye West dénonce un "génocide" et "l'esclavage" des Afro-américains.