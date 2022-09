Kendji Girac dans "Champion" : son point commun avec Zack

KENDJI GIRAC. Ce lundi 5 septembre, le chanteur Kendji Girac fait ses premiers pas à l'écran dans la série dramatique "Champion", sur TF1.

Kendji Girac, ses premiers pas sur le petit écran : ce lundi 5 septembre 2022 est diffusé le premier épisode de la série Champion, dès 21h10 sur TF1. Un feuilleton qui raconte l'histoire de Zack, menuisier et entraîneur de boxe. Le téléspectateur découvrira par ailleurs que ce personnage ne sait ni lire ni écrire, alors qu'il va devoir faire face à de nombreux défis après la mort de son père.

Une histoire qui fait écho à celle de Kendji Girac, particulièrement concerné par l'illettrisme. "J'ai eu des difficultés de lecture et d'écriture. Je suis allé à l'école, mais avec ma famille gitane, on partait beaucoup en voyage. On traversait toute la France pour aller voir les cousins. Je n'ai pas eu une scolarité normale. J'étais donc assez en retard par rapport aux autres élèves. Puis j'ai arrêté les études à 14 ans pour travailler avec mon père", confie le chanteur à Télé Loisirs.

Des difficultés qui lui ont d'ailleurs posé problème lors de sa participation à The Voice, en 2014. "J'avais du mal à lire les paroles des chansons sur les prompteurs qui défilaient trop rapidement. Cela me ralentissait un peu. Puis, quand j'ai gagné, je faisais des fautes d'orthographe quand j'écrivais mes textes ou signais des autographes à mes fans. La langue française est l'une des plus difficiles au monde", explique Kendji Girac à la même source. Et de conclure, racontant avoir travaillé sur ses difficultés : "J'ai gagné ce combat et je veux le partager avec le plus grand nombre. Je veux devenir le porte-parole de l'illettrisme en France."

Né le 3 juillet 1996 à Périgueux, en Dordogne, Kendji Maillé, plus connu sous le nom de Kendji Girac, s'est fait connaître en France en remportant la saison 3 de The Voice, en 2014. Depuis, le jeune artiste enchaîne les succès : depuis Color Gitano jusqu'à Dernier métro en passant par Andalouse ou Conmido, Kendji Girac a sorti quatre albums, remporté trois NRJ Music Awards et trois trophées à la Chanson de l'année.

Le chanteur, issu de la communauté gitane, chante en français ou en occitan, mélangeant ses origines et collaborant avec de nombreux autres artistes comme Vianney ou Gims. En 2022, il a également fait son retour dans l'émission de TF1, The Voice Kids, en tant que juré.

Un message envoyé aux Enfoirés et un bébé qui naissait dix jours plus tard, le 26 janvier, Kendji Girac et son épouse, dont on ne connaît pas l'identité, accueillaient une petite fille prénommée Eva Alba. Après cet heureux événement, l'artiste, si discret sur sa vie privée, se laissait aller à quelques confidences sur Cherie FM. "C'est un bonheur qui se rajoute dans la famille. Elle a deux semaines aujourd'hui. C'est incroyable, les nuits sont compliquées. On pense à l'amour et au bonheur qu'il y a. Mais sinon, c'est merveilleux", confiait le jeune papa.

C'est l'un des grands mystères de la vie privée, très privée, de Kendji Girac. Le jeune chanteur n'a, pour l'heure, jamais révélé l'identité de son épouse et mère de leur petite fille, Eva Alba, née fin janvier. L'une des rares fois où l'artiste a évoqué sa compagne a d'ailleurs été au sujet de l'accouchement. Invité de RFM le 10 février 2020, il confiait : "Quand j'ai vu ma femme à l'accouchement j'ai dit 'ah j'ai de la chance de ne pas passer par là'. C'était dur. C'est beau mais c'est dur", ajoutant qu'il était "difficile d'être une femme".