Kendji Girac : pourquoi ne participe-t-il pas aux Enfoirés ?

KENDJI GIRAC. Cette année, Les Enfoirés ont perdu un membre : Kendji Girac, qui a annoncé qu'il ne participerait pas au show des Restos du cœur 2021.

Il est l'un des grands absents de cette édition 2021 des Enfoirés : Kendji Girac. Le chanteur de 24 ans figurait pourtant, cette année encore, sur la liste des artistes à participer à l'enregistrement des concerts à la Halle Tony Garnier de Lyon, mi-janvier. Mais au dernier moment, l'interprète d'Andalouse a décommandé la troupe des Enfoirés et le show 2021, diffusé ce vendredi 5 mars dès 21h05 sur TF1. Au moment du tournage du concert, ce dernier avait décidé de rester aux côtés de sa femme, sur le point de donner naissance à leur premier enfant.

"Il a envoyé un message quelques jours avant pour annuler sa venue. Il nous a envoyé un long message qui nous a bouleversés. Tous ceux qui ne sont pas venus cette année, se sont manifestés en nous envoyant un message, un petit mot" révélaot Sophie Bazou, la responsable des Enfoirés au sein des Restos du cœur, dans les colonnes de Télé Loisirs.

Un message envoyé aux Enfoirés et un bébé qui naissait dix jours plus tard, le 26 janvier, Kendji Girac et son épouse, dont on ne connaît pas l'identité, accueillaient une petite fille prénommée Eva Alba. Après cet heureux événement, l'artiste, si discret sur sa vie privée, se laissait aller à quelques confidences sur Cherie FM. "C'est un bonheur qui se rajoute dans la famille. Elle a deux semaines aujourd'hui. C'est incroyable, les nuits sont compliquées. On pense à l'amour et au bonheur qu'il y a. Mais sinon, c'est merveilleux", confiait le jeune papa.

C'est l'un des grands mystères de la vie privée, très privée, de Kendji Girac. Le jeune chanteur n'a, pour l'heure, jamais révélé l'identité de son épouse et mère de leur petite fille, Eva Alba, née fin janvier. L'une des rares fois où l'artiste a évoqué sa compagne a d'ailleurs été au sujet de l'accouchement. Invité de RFM le 10 février 2020, il confiait : "Quand j'ai vu ma femme à l'accouchement j'ai dit 'ah j'ai de la chance de ne pas passer par là'. C'était dur. C'est beau mais c'est dur", ajoutant qu'il était "difficile d'être une femme".