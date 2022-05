Diam's : où voir le documentaire "Salam" ?

DIAMS. Dans un documentaire intitulé "Salam" et présenté au Festival de Cannes, la rappeuse Diam's se raconte.

[Mis à jour le 27 mai 2022 à 12h14] "On était combien à faire semblant ?" Après dix ans de silence, Diam's revient sur le devant de la scène. Ou plutôt de l'écran. Dans un documentaire baptisé Salam, la rappeuse se raconte, de son ascension fulgurante à sa disparition médiatique en passant par le succès, les drames et sa conversion à l'islam. Le film Salam, qui a été présenté au Festival de Cannes le jeudi 26 mai, sortira en salles les 1er et 2 juillet, puis sera disponible sur la plateforme BrutX.

Avant cette sortie, une bande-annonce de Salam, réalisé par Diam's, Houda Benyamina et Anne Cissé, a été dévoilée sur les réseaux sociaux. On y découvrait de premières images du documentaire, narré par l'interprète de La Boulette.

"Pendant des années, on a frappé à ma porte me demandant l'autorisation de mettre ma vie en scène, de la jouer, de l'interpréter. Des demandes nombreuses de documentaires, de biopics, de séries n'ont cessé d'affluer. J'avais comme le sentiment que l'on me demandait de donner les clefs de ma vie pour que d'autres puissent en faire un film. Un spectacle", écrivait l'interprète de La Boulette sur Instagram en annonçant la sortie prochaine du documentaire.

"On était combien à faire semblant ?"

Le projet qu'elle a finalement accepté de mener à bien s'appelle donc Salam. Il a été écrit et réalisé par trois femmes, Diam's elle-même et les réalisatrices Houda Benyamina (qui a reçu trois César pour son film Divines) et Anne Cissé. Le documentaire retrace la vie et la carrière de Mélanie Georgiades, le vrai nom de l'artiste, qui avait annoncé son retrait de la scène en 2012.

"Salam m'a offert les moyens de raconter, avec ma vision, mon émotion et mes mots ce que j'appelle : ma vérité. Il y a certes l'histoire de Diam's derrière la femme que je suis aujourd'hui, mais c'est aussi un récit humain, et une quête qui peuvent faire écho à l'histoire de tant de gens", écrit aussi la rappeuse dans le même post Instagram.

Diam's y évoque son fulgurant succès, mais aussi ses failles, ses doutes et le revers de la médaille de la célébrité. Elle aborde par exemple son internement psychiatrique en 2008 : "C'est le début du cauchemar, on te prend ton téléphone, on te coupe du monde, des fois on te colle des machines sur la tête, on m'écoutait à peine. J'ai continué à me faire du mal. Ils m'ont éteinte avec des cachets et je suis tombée dans l'enfer des médicaments."