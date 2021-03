Vianney : après The Voice, le baptême des Enfoirés

VIANNEY. Après avoir été le petit nouveau de la dixième saison de The Voice, le chanteur Vianney a rejoint la troupe des Enfoirés pour cette édition 2021.

[Mis à jour le 05 mars 2021 à 15h15] Cinq ans après avoir refusé l'invitation des Restos du cœur, Vianney fait son entrée dans la troupe des Enfoirés, dont le concert Les Enfoirés : A côté de vous est diffusé ce vendredi 5 mars sur TF1. Le chanteur, qui assurait en 2015 qu'il ne "serait pas à l'aise dans ce show", est visiblement revenu sur cet avis. En octobre dernier, invité d'On refait la télé sur RTL, il déclarait : "On a discuté, et en fait on veut la même chose pour les démunis. C'est un truc qui fait partie de ma vie, cette cause-là. C'est vrai que j'ai eu du mal à m'imaginer aux côtés des Enfoirés, j'avais du mal à me dire que je faisais partie d'une famille de chanteurs (...) ils ont vraiment compris que j'étais avec eux, mais que j'avais besoin de temps peut-être pour mieux faire ma place dans la troupe. (...) Je m'y vois mieux, je me sens plus légitime."

Un nouveau venu pour la troupe des Enfoirés, qui devrait réjouir les fans du chanteur. Vianney, qui a récemment sorti un album baptisé N'attendons pas, sera donc présent sur TF1 deux soirs consécutifs, puisqu'il fait également désormais partie du jury de The Voice.

Il fait partie des nouveautés de cette dixième saison de The Voice : Vianney ! Le chanteur de 29 ans a pris place dans l'un des quatre fauteuils rouges, aux côtés d'Amel Bent, Florent Pagny, Marc Lavoine. Un vent de fraicheur pour le concours de chant de TF1, présenté par Nikos Aliagas, visiblement ravi de cette nouvelle arrivée. "J'ai vu un gamin qui est une machine de guerre, qui réfléchit très vite, qui est instinctif, qui est Rock'n roll et qui peut péter un siège", explique le présentateur à la journaliste Sonia Devilliers sur France Inter.

Il faut dire que TF1 essayait depuis plusieurs saisons d'attirer l'interprète de Beau papa. "Je ne m'y voyais pas, je n'avais pas l'expérience nécessaire. J'ai attendu d'avoir travaillé avec Bruel, Kendji, Gims, les Frangines, Black M et de constater que coacher est quelque chose que j'adorais faire", confiait-il cet automne à 20 Minutes. Et dans son fauteuil rouge, Vianney ne compte pas céder le moindre talent aux autres coaches. "Je ne fais pas de charité en musique. Si ça ne me touche pas, ça ne me touche pas. Quand j'écris une chanson et que je ne suis pas satisfait, je suis vraiment sans pitié. La musique est à la fois trop secondaire et trop importante pour qu'on se raconte des cracks. Si ça ne me plaît pas, je le dirai et ça n'engagera que moi."

Un album, une tournée, un fauteuil rouge dans The Voice... Vianney est définitivement revenu sous les feux des projecteurs. Deux ans après avoir annoncé sa pause après sa dernière tournée de trois ans, le chanteur a fait un come-back tonitruant sur le devant de la scène avec un nouvel album, N'attendons pas, sorti en octobre 2020. Comme un nouveau souffle pour Vianney, qui avait également annoncé qu'il repartirait sur les routes de France, de Belgique et de Suisse au printemps 2021. Une tournée chamboulée par la situation sanitaire et donc, reportée. Retrouvez ci-dessous le détail de ces dates :