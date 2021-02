Médine : pourquoi le rappeur porte-t-il plainte contre Aurore Bergé ?

MEDINE. Le rappeur Médine a porté plainte contre la députée LREM Aurore Bergé pour des propos tenus à son encontre dans une interview.

[Mis à jour le 24 février 2021 à 12h29] Médine saisit la justice. Le rappeur annonce avoir déposé, mardi 23 février 2021, une plainte contre la députée LREM Aurore Bergé pour diffamation au tribunal judiciaire de Paris. En cause ? Les propos tenus par l'élue en Marche dans une interview accordée à LCI le 18 février dernier, évoquant une conférence donnée par le rappeur lors d'une conférence donnée à l'Ecole normale supérieure (ENS). "Ce rappeur islamiste Médine, vous savez, celui qui disait qu'il fallait tuer les laïcards, est-ce légitime qu'une école aussi prestigieuse que l'ENS donne la parole à celui qui appelle au meurtre ?", lançait Aurore Bergé.

Déjà pris pour cible par des élus de droite et d'extrême droite en 2018, Médine explique à Médiapart les raisons de son dépôt de plainte. "C'est la fois de trop. J'assiste au revirement médiatique de cette frange du gouvernement qui est en train de se radicaliser en adoptant un discours plus à droite, voire à l'extrême droite. J'ai l'impression que le temps du dialogue est révolu. Toutes ces personnes ne prennent pas le temps de lire notre travail", explique le rappeur du Havre, qui souhaite "faire valoir [s]es droits", se disant victime de "fausses accusations."

Le rappeur porte donc plainte pour diffamation contre Aurore Bergé, qui selon lui, lui "colle une idéologie qui n'est, bien sûr, pas la [s]ienne." Si la députée faisait en partie référence à la chanson Don't Laïk, qui évoque une crucifixion des laïcards, pour Médine, ce "morceau est une succession d'absurdités, d'oxymores", et dont l'élue a sorti une citation de son contexte. "La méconnaissance d'Aurore Bergé en matière de rap et de style est flagrante. Je l'invite à faire ce qu'elle aurait dû faire avant de s'exprimer sur LCI", lance l'artiste dans les colonnes de Médiapart. Il dit attendre désormais "une condamnation et des excuses publiques", mais aussi des "dommages et intérêts". "C'est mon honneur qui est en jeu", conclut-il.

En 2018, Médine devait se produire au Bataclan, à Paris les 19 et 20 octobre. Programmées depuis plusieurs mois, ces concerts dans l'un des lieux théâtres des attaques terroristes du 13 novembre 2015 avaient suscité à l'époque une vaste polémique liée aux parole du rappeur de 35 ans. Des associations de victimes avaient tout de suite exprimé leur volonté de faire interdire sa venue. Des élus de droite, d'extrême-droite et du parti La République en Marche s'étaient indignés contre les paroles de ses chansons Jihad ou Don't Laïk, qu'ils estimaient déjà, comme Aurore Bergé aujourd'hui, aller dans le sens des doctrines des djihadistes islamistes.

Dans Don't Laïk, Médine déclare notamment : "Crucifions les laïcards comme à Golgotha". Des paroles qui ne sont pas passées inaperçues. "Un appel au meurtre" avait déjà jugé Aurore Bergé à l'époque. Médine s'était alors rapidement expliqué face à ces accusations. "Je voulais absolument parler de la façon dont est manipulée aujourd'hui une valeur républicaine comme la laïcité alors que, dans son esprit et sa lettre, la laïcité est faite pour réunir les gens", avait-il fait savoir.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

"Don't Laïk est aux fondamentalismes laïques ce que les caricatures de Charlie Hebdo sont aux fondamentalismes religieux", s'était-il défendu un peu plus tard dans une tribune publiée dans L'Obs. Une pétition avait même vu le jour sous l'impulsion de Grégory Roose, ancien délégué départemental du FN. Le concert au Bataclan avait finalement été annulé, face aux pressions et même si la salle de concert évoquait une annulation "par respect des victimes des attentats du 13 novembre 2015 et de leurs familles. Médine, lui, justifiait cette décision autrement : "Certains groupes d'extrême-droite ont prévu d'organiser des manifestations dont le but est de diviser, n'hésitant pas à manipuler et à raviver la douleur des familles des victimes."