Garou : qui est Stéphanie Fournier, la femme du chanteur ?

GAROU. Invité de la Star Academy ce samedi 05 novembre, le chanteur Garou est marié depuis 2013 avec Stéphanie Fournier.

Garou est de retour sur TF1. Le chanteur canadien le plus célèbre de l'Hexagone a dévoilé, ce vendredi 4 novembre 2022, son tout nouvel album baptisé Garou joue Dassin. L'occasion de s'intéresser de plus près à la vie (privée) du chanteur incontournable du paysage télévisuel français. Depuis 2013, Garou est en couple avec Stéphanie Fournier, une mannequin canadienne. Très discrète, cette dernière n'apparaît que très peu publiquement, depuis l'officialisation du couple en avril 2013. Ensemble, Garou et Stéphanie Fournier vivent à Paris, croit savoir Gala.

Avant cette idylle, le chanteur canadien a souvent fait les choux gras de la presse people en raison de ses relations, ce qui justifie certainement cette discrétion. Garou a en effet été en couple avec Ulrika, un mannequin suédois avec qui il a une fille prénommée Émelie, puis avec la chanteuse Lorie entre 2007 et 2010, qu'il avait rencontrée dans Les Enfoirés.

Biographie courte de Garou

Il a offert à la chanson francophone quelques tubes devenus cultes : Garou fait partie intégrante du paysage musical en France. Né en 1972 au Canada, le chanteur s'est fait un nom dans le cœur des Français dès la fin des années 1990, dans la comédie musicale culte Notre-Dame de Paris. S'en est suivie une carrière prolifique en solo et une dizaine d'albums.

Pierre Garand, plus connu sous le nom de Garou, est né le 26 juin 1972 à Sherbrooke, au Canada. Très vite, parallèlement à ses études, il se passionne de musique : il commence à chanter du blues et du jazz dans des bars locaux, puis fonde un groupe baptisé The Intouchables. C'est à cette époque que, déjà, il est remarqué : Luc Plamondon l'approche pour la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Séduisant à la fois le producteur et Richard Cocciante, il décroche en 1997 le rôle qui le fera connaître : celui de Quasimodo.

Avec sa chanson Belle, Garou décroche un prix aux World Music Awards et décroche la Victoire de la musique pour la Chanson de l'année. Le succès de Notre-Dame de Paris est immense et sonne le début de la carrière de Garou. En 2000, il débute en solo et dévoile son tout premier tube, Seul. Au total, la discographie de Garou compte neuf albums studio.

En France, Garou est aussi célèbre pour ses nombreuses participations aux Enfoirés : depuis 1999, il n'a raté que sept spectacle de la troupe des Restos du Cœur. Le Canadien est également un visage connu des téléspectateurs de TF1, puisqu'il a été coach de The Voice de 2012 à 2014, puis en 2016.

Garou en 5 chansons cultes

Seul : sortie en 2000, sur l'album éponyme, la chanson Seul est LE tube incontestable de la discographie de Garou. Le single reste classé pendant 10 semaines consécutive à la première place du classement des ventes de single en France en 2001.

: sortie en 2000, sur l'album éponyme, la chanson Seul est LE tube incontestable de la discographie de Garou. Le single reste classé pendant 10 semaines consécutive à la première place du classement des ventes de single en France en 2001. Belle : extraite de la comédie musicale culte Notre-Dame de Paris, la chanson Belle est interprétée par Garou, alias Quasimodo, mais aussi Patrick Fiori (Phoebus) et Daniel Lavoie (Frolo). Elle est dédiée, est-il nécessaire de le préciser, à Esmeralda, incarnée sur scène par Hélène Ségara.

: extraite de la comédie musicale culte Notre-Dame de Paris, la chanson Belle est interprétée par Garou, alias Quasimodo, mais aussi Patrick Fiori (Phoebus) et Daniel Lavoie (Frolo). Elle est dédiée, est-il nécessaire de le préciser, à Esmeralda, incarnée sur scène par Hélène Ségara. Sous le vent : autre tube incontestable de la discographie de Garou, la chanson Sous le vent, extraite de son premier album sorti en 2001, est interprétée en duo avec Céline Dion.

: autre tube incontestable de la discographie de Garou, la chanson Sous le vent, extraite de son premier album sorti en 2001, est interprétée en duo avec Céline Dion. La rivière de notre enfance : chanson interprétée en duo par Garou et Michel Sardou, elle paraît en 2004. Le single est un immense succès : il est au sommet des classements français pendant cinq semaines et s'écoule à 462 500 exemplaires.

: chanson interprétée en duo par Garou et Michel Sardou, elle paraît en 2004. Le single est un immense succès : il est au sommet des classements français pendant cinq semaines et s'écoule à 462 500 exemplaires. Gitan : autre extrait de son premier album, Seul, la chanson Gitan est sortie en 2000.

Garou et Céline Dion

Invité par Thomas Sotto dans l'émission 20h le dimanche le 17 juin 2018, Garou s'est remémoré sa rencontre avec Céline Dion. Le chanteur a ainsi raconté qu'il avait rencontré la célèbre chanteuse il y a de nombreuses années, alors qu'il interprétait Quasimodo dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. "La première rencontre avec Céline, c'était en backstage à Notre-Dame de Paris. Dans les coulisses. Elle ne me connaissait pas et c'est vrai que quand il y a eu la pause, tout le monde était affolé parce qu'il y avait Céline Dion" a-t-il déclaré. Alors qu'une véritable "cohue" s'était créée en coulisses, Garou, lui, avait préféré s'effacer et attendre.

"Tout le monde voulait un morceau d'elle, la rencontrer. Moi, au contraire, je me suis dit 'La pauvre, ça doit pas être drôle d'être connue comme ça'. Je trouvais ça presque déplorable" s'est souvenu le chanteur. "Et, quand elle est venue nous rencontrer en backstage, je me suis fait très silencieux. Je suis allé dans un coin et c'est elle qui est venue me voir. Et finalement on a papoté et on a vraiment rigolé ensemble. Donc ça a été une belle première rencontre", a fait savoir Garou. Plus tard, en 2000, les deux artistes interprétaient ensemble en duo, la mythique chanson Sous le vent.