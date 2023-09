Le rappeur MHD condamné pour meurtre à 12 ans de prison, le résumé de l'affaire

Le rappeur MHD a été condamné par la cour d'assises de Paris pour "homicide volontaire" dans une affaire de meurtre, dans la nuit de samedi à dimanche.

Le parquet avait requis 18 ans. MHD a finalement été condamné à 12 ans de réclusion criminelle, après trois semaines de débats à la cour d'assises de Paris. Le rappeur a écopé d'une loure peine de prison pour avoir participé au meurtre d'un jeune homme de 23 ans, à Paris, en 2018. Il était jugé aux côtés de huit autre accusés. L'artiste de 28 ans avait jusqu'ici nié, face aux juges, son implication dans cette rixe mortelle ayant eu lieu dans le Xe arrondissement.

Le "petit prince de l'afro-trap" avait été interpellé en janvier 2019 à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, mis en examen pour "homicide volontaire" et écroué. Il avait été libéré en juillet 2020, sous contrôle judiciaire. C'est donc libre qu'il comparaissait devant la cour d'assises de Paris, depuis le lundi 4 septembre.

Le résumé de l'affaire de MHD

Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018, un jeune homme de 23 ans, Loïc K., a été renversé par une voiture, passé à tabac et blessé à l'arme blanche par une bande d'une dizaine d'individus, dans le Xe arrondissement de Paris. La scène, filmée par un témoin depuis une fenêtre, a tout du règlement de comptes entre deux bandes rivales de la capitale. MHD, qui appartenait à la bande du XIXe arrondissement qui a agressé le jeune homme, a été identifié par au moins trois témoins, selon les premiers éléments de l'enquête révélés à l'époque par Le Parisien.

La victime, Loïc Kamtchouang, a subi une trentaine de plaies ou éraflures, selon franceinfo ; la blessure mortelle se situant le long de sa cuisse gauche. Surnommé "Pépé" par son entourage, rapporte Libération, le Franco-Camerounais de 23 ans a été représenté par ses parents lors du procès.

Qui est le rappeur MDH ?

MHD, de son vrai nom Mohamed Sylla, est né le 10 septembre 1994 à La Roche-sur-Yon, en Vendée. En France, il se fait connaître au début des années 2010 et devient rapidement l'un des visages de l'afro trap, mélange de musiques africaines et de trap. En 2012, il monte un groupe avec des amis de son quartier du 19ème arrondissement parisien, avant de se faire remarquer avec un freestyle de rap en 2015. Son premier album, MHD, sort en 2016, sa carrière est lancée. Le disque est un succès et est certifié double disque de platine. Le public et les médias sont unanimes.

En 2018, MHD publie son deuxième album, 19, qui connaît lui aussi le succès. Sur YouTube comme sur les plateformes d'écoute en streaming, les vues et les écoutes se comptent en centaines de millions. Mais sa carrière, qu'il voulait d'ailleurs mettre entre parenthèses, s'est arrêtée brusquement à son incarcération. MHD avait signé son retour à la musique en mai 2021, dix mois après sa sortie de prison, avec un single baptisé AFRO TRAP Part.11 (King Kong).