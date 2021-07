"Aya Nakamura cambriolée : sacs Gucci et Chanel, bijoux... Un casse à 50 000 euros"

AYA NAKAMURA. Selon les informations du Point, la chanteuse Aya Nakamura a de nouveau été cambriolée à son domicile, alors qu'elle était en vacances.

Nouveau coup dur pour Aya Nakamura. Selon les informations révélées par Le Point, la chanteuse de 26 ans a été cambriolée à son domicile, alors qu'elle était en vacances. Le préjudice, découvert mardi 20 juillet 2021, s'élèverait pour l'heure à plus de 50 000 euros. Dans le butin des malfaiteurs, "un sac Gucci et un sac Chanel et plus de 50 000 euros de bijoux", peut-on lire dans l'article du journal. Des biens qui n'ont, à l'heure où nous écrivons ces lignes, toujours pas été retrouvés par la police.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le parquet a ouvert une enquête en flagrance, confiée au commissariat de son domicile, est-il ajouté dans les colonnes du Point. L'interprète de Copines a déjà été cambriolée à son domicile de Seine-Saint-Denis en 2019, alors qu'elle se trouvait en concert. Le montant du préjudice s'élevait déjà à 50 000 euros.