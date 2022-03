"Aya Nakamura : écoutez "Dégaine", son featuring avec Damso"

AYA NAKAMURA. Après l'avoir annoncé sur Instagram, Aya Nakamura vient de publier la chanson "Dégaine", en duo avec le rappeur Damso.

"Téma la dégaine". Après l'avoir annoncé sur les réseaux sociaux, Aya Nakamura vient de publier la chanson Dégaine, en duo avec le rappeur Damso, accompagnée d'un clip rassemblant les deux artistes. Une collaboration entre les deux poids lourd de la musique urbaine francophone, qui avait déjà déclenché une vague de réactions sur Instagram. Il faut dire qu'il s'agit de la première chanson inédite d'Aya Nakamura depuis C'est cuit, sa collaboration avec Major Lazer et Swae Lee sorti en août 2021.

De son côté, le rappeur belge Damso est récemment apparu sur l'album d'Angèle, avec la chanson Démons, dont le clip est sorti le 2 mars dernier. Le titre Dégaine signe la première collaboration d'Aya Nakamura et Damso et risque, une fois de plus, de déchaîner les admirateurs de ces deux artistes incontournables de la scène hip-hop.