Ed Sheeran : pourquoi il a été choisi pour célébrer la reine Elizabeth II

ED SHEERAN. Le chanteur Ed Sheeran sera le bouquet final des célébrations des 70 ans de règle de la reine Elizabeth II le 5 juin prochain.

Ed Sheeran pour clôturer les célébrations des 70 ans de règne d'Elizabeth II. Mardi, les organisateurs de l'événement ont annoncé que le chanteur britannique serait bien le bouquet final des festivités qui se dérouleront le 5 juin dans les rues de Londres. Au programme, quatre jours de fête et une parade historique de trois kilomètres, pour le jubilé de platine de la monarque de 96 ans. Ed Sheeran, décrit comme un "trésor national", aura donc la charge de clôturer en beauté et s'est dit "fier de faire partie des célébrations".

Il faut dire que le choix de l'interprète de Shape of You n'est pas franchement une surprise. Le chanteur et la reine de sont croisés plusieurs fois au cours de leur carrière respective, notamment lors d'un autre jubilé, celui de diamant, le 4 juin 2012. Ed Sheeran y avait également chanté. Il faut dire que la reine Elizabeth II compte parmi les fans de l'artiste et a même reçu de ses mains la distinction de Membre de l'Ordre de l'Empire Britannique (MBE), le 17 juin 2017.