Ed Sheeran : quelle chanson était-il accusé d'avoir plagiée ?

ED SHEERAN. Le chanteur Ed Sheeran, à qui la justice britannique a donné raison, était accusé d'avoir plagié une chanson pour son tube "Shape of You".

La justice britannique lui a donné raison : Ed Sheeran n'a pas commis de plagiat. Ce mercredi 06 avril, la Haute Cour de Londres a estimé que le chanteur n'avait pas copié "ni délibérément, ni inconsciemment", une partie de la mélodie de la chanson Oh Why, de Sami Chokri et Ross O'Donoghue, comme ces derniers l'accusaient, pour les besoins de son tube international Shape of You, sorti en 2017 et extrait de l'album ÷. L'année de sa sortie, cette chanson a été la plus vendue au monde, avec plus de trois milliards d'écoutes sur Spotify et plus de 6 milliards de vues sur YouTube.

L'avocat de Sami Chokri et Ross O'Donoghue, qui accusaient Ed Sheeran d'avoir copié la mélodie de leur chanson Oh Why, sortie en 2015, dénonçait lors du procès une "ressemblance indiscutable entre les œuvres". Il aura fallu onze jours à la justice britannique pour rendre son verdict. La défense d'Ed Sheeran, qui a toujours rejeté ces accusations de plagiat, avait saisi en mai 2018 la Haute Cour afin qu'elle reconnaisse qu'il n'y avait pas eu d'infraction aux droits d'auteur. C'est désormais chose faite.

Ce n'est pas la première fois qu'Ed Sheeran se retrouve accusé de plagiat par d'autres artistes. En 2016 par exemple, les représentants de Marvin Gaye avaient accusé le chanteur britannique d'avoir copié la chanson Let's Get It On pour le tube Thinking Out Loud. Les plaignants réclamaient alors 85 millions d'euros à Ed Sheeran, l'accusant d'avoir emprunté "la mélodie, le rythme, les harmonies, la batterie, la ligne de basse, les chœurs, le tempo, le placement des syncope et les boucles" du tube de Marvin Gaye, citait alors le tabloïd TMZ.