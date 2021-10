Ed Sheeran : qui est Cherry Seaborn, sa femme et la mère de son bébé ?

ED SHEERAN. Le chanteur britannique Ed Sheeran est l'invité de "The Voice All Stars" ce samedi 23 octobre pour la finale de cette saison anniversaire.

A soirée exceptionnelle, invités exceptionnels. Ce samedi 23 octobre 2021, Ed Sheeran est attendu sur le plateau de The Voice All Stars à l'occasion de la finale de cette saison anniversaire sur TF1. L'occasion pour nous de se pencher sur la vie privée du chanteur, si discret. En septembre 2020, quelques jours après avoir annoncé qu'il allait être papa pour la première fois, le chanteur Ed Sheeran dévoilait sur Instagram la naissance d'une petite fille, baptisée Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. "Hello ! Un rapide message concernant une nouvelle personnelle que je voulais partager avec vous... La semaine dernière, avec l'aide d'une super équipe d'accouchement, Cherry a donné naissance à notre jolie fille, en pleine santé", a-t-il d'abord écrit en légende d'une couverture tricotée avec une paire de chaussettes de bébé, avant de dévoiler le prénom de leur fille.

"Nous sommes complètement amoureux d'elle. La maman et le bébé se portent à merveille et nous sommes sur un petit nuage. Nous espérons que vous pouvez respecter notre vie privée en ce moment", ajoute Ed Sheeran, qui a toujours préféré garder sa vie privée... privée. En janvier 2018, le discret artiste avait annoncé ses fiançailles avec sa compagne de toujours, Cherry Seaborn. Leur mariage a eu lieu en décembre de la même année, lors d'une cérémonie intime.

Les deux amoureux se connaissent depuis l'âge de 11 ans, on fait leur scolarité ensemble et son restés amis jusqu'à l'adolescence, jusqu'à leurs retrouvailles à New York en 2015. Après s'être installés ensemble en Grande-Bretagne en 2016, le chanteur et la consultante ont décidé de fonder une famille, loin des feux des projecteurs. Méconnue du grand public, Cherry Seaborn travaille dans la finance, à Londres, et est passionnée de hockey sur glace. Avec leur petite fille, place désormais à une nouvelle vie, à trois !