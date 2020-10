Laeticia Hallyday en couple : qui est Pascal Balland, son nouveau compagnon ?

LAETICIA HALLYDAY. Près de trois ans après la mort de Johnny Hallyday, Laeticia s'est confiée sur sa relation avec son nouveau compagnon.

[Mis à jour le 19 octobre 2020 à 10h04] Près de trois ans après la mort de Johnny Hallyday, c'est une nouvelle vie que partage Laeticia, sa dernière épouse, dans le magazine Sept à Huit, diffusé dimanche 18 octobre sur TF1. Celle qui assure être désormais "du côté de la vie" après "un deuil vertigineux", est en couple depuis quelques mois avec Pascal Balland, un restaurateur parisien. "J'ai eu beaucoup de mal au départ. C'est très difficile d'apprendre à aimer. On a l'impression de tromper son mari, on a l'impression qu'on ne pourra pas aimer, qu'on ne sera pas capable d'aimer à nouveau, qu'un autre homme vous touche, que vous puissiez ouvrir votre cœur à un autre homme", explique Laeticia Hallyday sur TF1.

Et d'ajouter : "J'arrive à aimer différemment, mais Johnny est toujours là… C'est courageux pour l'homme, pour un homme dans ma vie aujourd'hui. La place de Johnny est encore bien présente. C'est pas facile, on est souvent un couple à trois." C'est en décembre dernier que la veuve du Taulier a officialisé sa relation avec le restaurateur de 48 ans, lors de son passage à Paris pour les deux ans de la mort de Johnny. "Cet été, après deux années si violentes et si douloureuses, j'ai fait la connaissance de Pascal [Balland]. C'est une rencontre belle et inattendue. Je n'étais pas prête à envisager quoi que ce soit avec un autre homme. Ça prend du temps de réapprendre à aimer. Mais la vie est faite de rencontres qui vous bousculent. Aujourd'hui, je respire, je retrouve un sens à mon existence", expliquait-elle dans les colonnes du Journal du Dimanche.

Newsletter Cinéma Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pascal Balland, habitué des guides gastronomiques ayant récemment dû s'habituer aux unes de magazines people, est, selon Voici, "propriétaire de plusieurs établissements chics dans les beaux quartiers de Paris. Né en juillet 1971, il possède le Cinq-Mars, à deux pas de la Tour Eiffel et le Marzo (7ème et 16ème arrondissement de Paris)". Il a trois enfants, dont une fille de 15 ans qui est scolarisée à Los Angeles dans le même lycée que Jade et Joy, les deux filles de Laeticia et Johnny Hallyday.