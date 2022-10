Marc Lavoine : séparé de Line Papin et de nouveau en couple ?

MARC LAVOINE. Après avoir épousé la romancière Line Papin, de qui il serait séparé, le chanteur Marc Lavoine aurait retrouvé l'amour.

[Mis à jour le 20 octobre à 20h10] Marc Lavoine, de retour sur le petit écran : ce jeudi 20 octobre, le chanteur est à l'affiche de la nouvelle série policière de TF1, baptisée I3P. Il y campe Mathias Bernardt, le patron de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris (I3P), aux côtés de l'actrice Barbara Schulz qui incarne, elle, une commissaire de police. Un retour à la comédie et l'occasion de se pencher sur la vie privée de Marc Lavoine, qui se serait récemment séparé de Line Papin, romancière, avec qui il s'était marié le 25 juillet 2020.

Selon le magazine Voici, le couple s'est séparé après une première pause en août 2021. Le même média avance que Marc Lavoine aurait retrouvé l'amour avec une "jeune femme âgée d'un peu plus de 20 ans", la chanteuse Zoé, dite Madimmi. Les deux artistes ont partagé une chanson, La fin d'une histoire, parue sur le dernier album du chanteur de 60 ans, Adulte jamais.

Toujours selon Voici, Marc Lavoine aurait eu "un coup de foudre pour elle". Mais "il ne veut pas aller trop vite, il ne veut plus se laisser dépasser par son tempérament passionné. Alors avec Zoé, il préfère prendre son temps", explique au magazine un "proche du chanteur."

Qui est Line Papin, l'ex-femme de Marc Lavoine ?

A l'été 2020, le magazine Public révélait que Marc Lavoine et Line Papin s'étaient mariés le samedi 25 juillet à la mairie du Vème arrondissement de Paris. À 57 ans et depuis plusieurs années, Marc Lavoine partage sa vie avec Line Papin, 24 ans. Cette dernière, romancière, est née à Hanoï au Viêtnam en décembre 1995. Et leurs 33 ans de différence d'âge ne changent rien pour eux. "Je ne la vois pas. Ce n'est pas comme ça que je comprends la vie. Chacun fait ce qu'il veut", confiait d'ailleurs la jeune femme à Libération en mai dernier.

Fille d'un père français agrégé d'histoire et d'une mère professeure dans le primaire, puis traductrice, Line Papin a grandi en France à partir de ses dix ans. À Paris, elle étudie l'histoire de l'art à la Sorbonne et se plonge dans l'écriture. Son premier roman, L'Éveil, est un premier succès salué par la critique et récompensé de plusieurs prix littéraires.

Elle n'a, à l'époque, que 20 ans. Depuis, Line Papin a continué sur sa lancée, en publiant Toni en 2018, puis Les Os des filles, en 2019. Le succès est tel que la jeune femme est déjà considérée comme l'une des romancières les plus prometteuses de sa génération. Et le coach de The Voice non plus, ne cache plus ses sentiments pour Line Papin. "Je suis amoureux de cette femme", confiait le chanteur à Nice Matin, expliquant que la jeune romancière était la "plus belle lumière que la vie [lui] a apportée avec [s]es enfants". Et de renchérir : J'étais dans l'obscurité depuis 10-15 ans... Là, je revois les couleurs. Je suis heureux. Alors pourquoi se cacher ?"

La relation entre Marc Lavoine et Line Papin attire inévitablement les regards. Et suscite régulièrement des rumeurs, notamment sur une rupture. C'est d'ailleurs une question à laquelle il a dû répondre dans les colonnes de Paris Match, ce jeudi 13 janvier 2022. Interrogé sur la tristesse qui ressort de la chanson L'amour iceberg, adaptée d'un poème de Line Papin et extraite de son album Adulte Jamais, il répond : "Curieusement cette tristesse fait mon bonheur. Je m'en nourris. Parce que je sais que je suis vivant."

Biographie courte de Marc Lavoine

Depuis les années 1980, Marc Lavoine s'est confortablement installé dans le paysage musical français. Né le 6 août 1962 à Longjumeau, en Seine-et-Oise, il est le deuxième fils de Lucien Lavoine, employé aux PTT et militant de la CGT, et Micheline Collin, secrétaire et catholique, décédée en 2011. Son frère aîné, Francis, est musicien. Très vite, il se passionne pour la musique, en grandissant dans cette famille de mélomanes : très jeune, il écrit ses propres textes. Puis, à 16 ans, il se lance dans son autre passion, le théâtre.

De "chanteur à midinettes" dans les années 1980 à artiste confirmé aujourd'hui, Marc Lavoine a traversé les âges sans que soit remise en cause sa place dans la variété française. Depuis ses débuts en 1983, après 12 albums studio et une trentaine de films, l'interprète de Elle a les yeux revolver n'est visiblement pas prêt de s'arrêter : il a dévoilé en 2019 un nouvel album, un best-of Morceaux d'amour, composé de 7 titres inédits.

Le jeune fils de Marc Lavoine YouTubeur

Côté vie privée, Marc Lavoine a eu deux femmes : la mannequin Denise Pascale, mère de Simon, son premier fils, puis Sarah Poniatowski, avec qui il a eu trois enfants. À neuf ans seulement, le petit dernier de la fratrie de quatre enfants de Marc Lavoine, s'est lancé sur la plateforme YouTube ! C'est sur Instagram, au tout début de l'été 2019, que le garçon avait lancé un appel à ses abonnés : le suivre sur sa nouvelle chaîne sur laquelle il partage sa passion du football et où plusieurs vidéos ont déjà été mises en ligne depuis le mois de juin.