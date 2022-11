Marc Lavoine : séparé de Line Papin, le chanteur de nouveau en couple ?

MARC LAVOINE. Le chanteur français Marc Lavoine est l'invité du prime de la Star Academy, ce samedi sur TF1. L'occasion de s'intéresser à sa vie privée.

[Mis à jour le 19 novembre 2022 à 20h13] Marc Lavoine aux côtés des élèves de la Star Academy : ce samedi sur TF1, l'artiste partagera un duo avec la jeune Léa, candidate de cette promotion 2022. L'occasion pour nous de nous intéresser à la prie privée de Marc Lavoine. Après sa séparation de Line Papin, selon Voici, le chanteur aurait retrouvé l'amour avec une "jeune femme âgée d'un peu plus de 20 ans", la chanteuse Zoé, dite Madimmi. Les deux artistes ont partagé une chanson, La fin d'une histoire, parue sur le dernier album du chanteur de 60 ans, Adulte jamais.

Toujours selon Voici, Marc Lavoine aurait eu "un coup de foudre pour elle". Mais "il ne veut pas aller trop vite, il ne veut plus se laisser dépasser par son tempérament passionné. Alors avec Zoé, il préfère prendre son temps", explique au magazine un "proche du chanteur."

Depuis les années 1980, Marc Lavoine s'est confortablement installé dans le paysage musical français. Né le 6 août 1962 à Longjumeau, en Seine-et-Oise, il est le deuxième fils de Lucien Lavoine, employé aux PTT et militant de la CGT, et Micheline Collin, secrétaire et catholique, décédée en 2011. Son frère aîné, Francis, est musicien. Très vite, il se passionne pour la musique, en grandissant dans cette famille de mélomanes : très jeune, il écrit ses propres textes. Puis, à 16 ans, il se lance dans son autre passion, le théâtre.

De "chanteur à midinettes" dans les années 1980 à artiste confirmé aujourd'hui, Marc Lavoine a traversé les âges sans que soit remise en cause sa place dans la variété française. Depuis ses débuts en 1983, après 12 albums studio et une trentaine de films, l'interprète de Elle a les yeux revolver n'est visiblement pas prêt de s'arrêter : il a dévoilé en 2019 un nouvel album, un best-of Morceaux d'amour, composé de 7 titres inédits.

Qui est Line Papin, l'ex-femme de Marc Lavoine ?

A l'été 2020, le magazine Public révélait que Marc Lavoine et Line Papin s'étaient mariés le samedi 25 juillet à la mairie du Vème arrondissement de Paris. À 57 ans, Marc Lavoine filait alors le parfait amour avec Line Papin, 24 ans, depuis plusieurs années. Cette dernière, romancière, est née à Hanoï au Viêtnam en décembre 1995. Et leurs 33 ans de différence d'âge ne changent rien pour eux. "Je ne la vois pas. Ce n'est pas comme ça que je comprends la vie. Chacun fait ce qu'il veut", confiait d'ailleurs la jeune femme à Libération en mai dernier. Fille d'un père français agrégé d'histoire et d'une mère professeure dans le primaire, puis traductrice, Line Papin a grandi en France à partir de ses dix ans. À Paris, elle étudie l'histoire de l'art à la Sorbonne et se plonge dans l'écriture. Son premier roman, L'Éveil, est un premier succès salué par la critique et récompensé de plusieurs prix littéraires.

Elle n'a, à l'époque, que 20 ans. Depuis, Line Papin a continué sur sa lancée, en publiant Toni en 2018, puis Les Os des filles, en 2019. Le succès est tel que la jeune femme est déjà considérée comme l'une des romancières les plus prometteuses de sa génération. Et le coach de The Voice non plus, ne cachait plus ses sentiments pour Line Papin. "Je suis amoureux de cette femme", confiait le chanteur à Nice Matin, expliquant que la jeune romancière était la "plus belle lumière que la vie [lui] a apportée avec [s]es enfants". Et de renchérir : J'étais dans l'obscurité depuis 10-15 ans... Là, je revois les couleurs. Je suis heureux. Alors pourquoi se cacher ?" Mais, selon une information de Voici, le couple s'est séparé un an après leur mariage, en août 2021.

Marc Lavoine, nouveau coach de The Voice

En 2022, pour la deuxième année consécutive, Marc Lavoine reprendra son fauteuil rouge de juré de The Voice, sur TF1. Une nouvelle occasion pour le chanteur d'essayer de s'imposer sur ses camarades coachs pour pouvoir espérer décrocher les meilleurs talents dans son équipe. Un rôle qui n'est visiblement pas aisé pour l'artiste, comme il l'expliquait en 2021 lorsqu'il a été choisi comme juré. "J'accepte cette fois parce que mon emploi du temps me le permet. Et peut-être parce que je suis plus convaincu de pouvoir être utile. Je me suis aperçu en travaillant sur mon 'best of' que j'avais quand même trente-cinq ans dans la chanson", expliquait Marc Lavoine dans une interview accordée au Parisien en 2020, pour justifier sa surprenante participation au télé-crochet de la Une.

Et d'ajouter : "Pour être honnête, je n'ai pas regardé souvent... car je n'ai pas la télé. J'ai un écran mais je l'utilise pour regarder des films. Je ne suis pas très moderne. J'ai regardé The Voice chez des copains. Ce qui m'a permis de me rendre compte combien cette émission plait, y compris à des gens inattendus de la mode ou du cinéma. Je m'en suis aussi aperçu avec des messages sympathiques que j'ai reçu ces derniers jours"

Le jeune fils de Marc Lavoine YouTubeur

Côté vie privée, Marc Lavoine a eu deux femmes : la mannequin Denise Pascale, mère de Simon, son premier fils, puis Sarah Poniatowski, avec qui il a eu trois enfants. À neuf ans seulement, le petit dernier de la fratrie de quatre enfants de Marc Lavoine, s'est lancé sur la plateforme YouTube ! C'est sur Instagram, au tout début de l'été 2019, que le garçon avait lancé un appel à ses abonnés : le suivre sur sa nouvelle chaîne sur laquelle il partage sa passion du football et où plusieurs vidéos ont déjà été mises en ligne depuis le mois de juin.