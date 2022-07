Jennifer Lopez : après son mariage avec Ben Affleck, une lune de miel à Paris

JENNIFER LOPEZ. La chanteuse et actrice Jennifer Lopez et l'acteur Ben Affleck se sont mariés à Las Vegas, près de vingt ans après leur première histoire d'amour.

[Mis à jour le 25 juillet 2022 à 11h45] Une lune de miel dans la ville de l'amour : après leur mariage le 16 juillet dernier, Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont envolés pour Paris, où ils ont passé leur lune de miel entouré de leurs enfants. Entre croisière sur la Seine en bateau et dîner au restaurant "Le Matignon", avec l'une des filles de l'acteur, Violet, le couple en a profité pour visiter quelques musées et célébrer l'anniversaire de la chanteuse. Les jeunes mariés avaient choisi l'Hôtel de Crillon pour cette lune de miel surprise.

Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont mariés, samedi 16 juillet, à Las Vegas dans le Nevada, aux Etats-Unis. "Nous l'avons fait. L'amour est beau. L'amour est bon. Et il s'avère que l'amour est patient. Vingt ans de patience", écrivait alors J.Lo dans un message adressé à ses fans, dans la newsletter de son site "On the JLO". Et de détailler : "La nuit dernière, nous nous sommes envolés à Vegas, nous avons fait la queue avec quatre autres couples pour obtenir une licence. Nous sommes arrivés juste à temps dans la petite chapelle blanche, à minuit."

La love story entre Jennifer Lopez et Ben Affleck

Un nouveau rebondissement de taille dans la love story Jennifer Lopez / Ben Affleck, qui a débuté il y a près de vingt ans. Le couple, qui s'est retrouvé l'année dernière, s'était à l'origine rencontré en 2002 sur le tournage du film Gigi. Durant deux ans, les deux stars déchaînent les tabloïds. Ben Affleck était même apparu dans le clip de la chanson Jenny From the Block de sa dulcinée, se mettant en scène dans une fausse paparazzade. Quelques mois plus tard, l'acteur demande sa main à la chanteuse, qui exhibera ensuite une bague en diamant estimée à 1,2 million de dollars.

Mais quelques mois plus tard, une première ombre au tableau avec des rumeurs d'infidélités affichées dans tous les tabloïds américains. "On ne peut plus se rendre dans un endroit pour y passer un moment entre amis sans que cela vire au scandale national", confiait Jennifer Lopez dans le magazine W. Et la veille de son mariage, en septembre 2004, le couple se sépare. Aucune raison officielle n'avait alors été communiquée, mais les acteurs avaient pointé du doigt la surmédiatisation de leur histoire et de leur mariage.

Leurs retrouvailles en mai 2021 avait suscité une nostalgie mondiale, décuplée par l'annonce de leurs fiançailles. Avec ce mariage, Jennifer Lopez devient Jennifer Affleck à l'état civil. Pour la chanteuse et actrice, il s'agit de son quatrième mariage.