Jennifer Lopez : son mariage avec Ben Affleck, retour sur leur histoire

Ils se sont dit "I do" : Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont mariés, samedi 16 juillet, à Las Vegas dans le Nevada, aux Etats-Unis. "Nous l'avons fait. L'amour est beau. L'amour est bon. Et il s'avère que l'amour est patient. Vingt ans de patience", a écrit J.Lo dans un message adressé à ses fans, dans la newsletter de son site "On the JLO". Et de détailler : "La nuit dernière, nous nous sommes envolés à Vegas, nous avons fait la queue avec quatre autres couples pour obtenir une licence. Nous sommes arrivés juste à temps dans la petite chapelle blanche, à minuit."

Un nouveau rebondissement de taille dans la love story Jennifer Lopez / Ben Affleck, qui a débuté il y a près de vingt ans. Le couple, qui s'est retrouvé l'année dernière, s'était à l'origine rencontré en 2002 sur le tournage du film Gigi. Durant deux ans, les deux stars déchaînent les tabloïds. Une romance qui devait, à l'époque, déjà se transformer en mariage, qui sera finalement annulé après la rupture des deux acteurs en janvier 2004. Les raisons de cette séparation n'ont jamais été officialisées.

Leurs retrouvailles en mai 2021 avait suscité un engouement mondial, décuplé par l'annonce de leurs fiançailles. Avec ce mariage, Jennifer Lopez devient Jennifer Affleck à l'état civil. Pour la chanteuse et actrice, il s'agit de son quatrième mariage.