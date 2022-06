Eddy Mitchell : qui est Muriel, la discrète femme du rockeur ?

EDDY MITCHELL. Chanteur, parolier et acteur français, Eddy Mitchell est considéré comme l'un des précurseurs du rock en France. L'occasion de s'intéresser à sa vie privée et à sa seconde épouse.

Eddy Mitchell toujours au sommet. A 79 ans, le rockeur français a publié, en mai dernier, la réédition de son dernier album, Country Rock. L'occasion pour lui de se rendre, ce mardi 14 juin 2022, sur le plateau de Quotidien, sur TMC. Et l'occasion pour nous de se pencher sur la vie privée d'Eddy Mitchell, et notamment sur son épouse, Muriel, avec qui il est marié depuis plus de quarante ans.

Le couple se rencontre en octobre 1979, six mois avant de se marier à Saint-Tropez, le 24 mai 1980. De leur mariage naîtra une fille, Pamela, en 1982. C'est d'ailleurs Johnny Hallyday qui est choisi comme parrain du troisième enfant d'Eddy Mitchell, qui est lui l'un des deux parrains de Laura Smet, la fille du Taulier et de Nathalie Baye.

Très discrète dans les médias, Muriel Bailleul n'aura laissé filtrer que peu d'informations sur elle. "Muriel, ma seconde épouse, m'a inspiré l'une de mes rares chansons d'amour, Le Cimetière des éléphants", a toutefois révélé le rockeur dans le JDD, en octobre 2020. Selon le magazine people Closer, le couple vit dans le 16ème arrondissement de Paris et possèdent une maison à Saint-Tropez.

Cinq Victoires de la musique, un césar de meilleur acteur, une carrière immense et des dizaines de tubes. Voilà comment on pourrait résumer, très brièvement, sa carrière. Avant d'être Eddy Mitchell et d'avoir la carrière qu'on lui connaît, c'est le 3 juillet 1942 que naît Claude Moine, dans le neuvième arrondissement de Paris. Issu d'une famille modeste - sa mère est employée de banque et son père travaille à la Société des transports en commun de la région parisienne (STCRP) -, c'est très tôt qu'il découvre la musique en général et le rock'n'roll en particulier. Il n'a que onze ans et à cet époque, ce genre musical est devenu incontournable aux États-Unis. Fan d'Elvis Presley et de Gene Vincent, il abandonne son nom de naissance : Claude Moine devient Eddy Mitchell.

Il devient le chanteur du premier groupe de rock français, Les Chaussettes noires, en 1960. Il quitte le groupe après trois ans pour entamer une carrière solo dont le succès se maintiendra de décennies en décennies avec des tubes comme Sur la route de Memphis (1976), La Dernière séance (1977) ou Couleur menthe à l'eau (1980). Parallèlement à ses succès musicaux, il entame une carrière cinématographique dès les années 1960 en jouant son propre rôle dans Les Parisiennes, un film à sketches mettant notamment en scène Catherine Deneuve et Johnny Hallyday. C'est Bertrand Tavernier qui révèle les talents de comédien d'Eddy Mitchell en lui attribuant un rôle dans en 1981. Il enchaîne en donnant la réplique à Miou-Miou et Roger Hanin dans la comédie Attention, une femme peut en cacher une autre de Georges Lautner.

Du milieu des années 80 aux années 90, rien ne semble arrêter la carrière de comédien du rockeur qui passe des films de Jean-Pierre Mocky en 1984 à ceux des humoristes Les Nuls qui lui donnent un petit rôle dans la comédie mythique La Cité de la Peur en 1994. L'année suivante est celle de sa consécration puisqu'il obtient le César du meilleur second rôle dans Le bonheur est dans le pré d'Etienne Chatiliez, dans lequel il donne la réplique à Michel Serrault. Après cette consécration, Eddy Mitchell joue aux côtés de Christian Clavier dans Lovely Rita en 2003 et participe au doublage du film d'animation Le Manège enchanté en 2005. Il faut attendre 2012 pour le revoir en haut de l'affiche grâce au film de son compère Etienne Chatiliez aux côtés de Valérie Bonneton et d'Alexandra Lamy.

Depuis plusieurs années, Eddy Mitchell a déserté les salles de concerts. Pire pour ses fans : le chanteur avait même annoncé ne plus vouloir se produire sur scène. Après un demi-siècle de carrière, il annonçait, en 2009, sa dernière tournée. "Ce ne sont pas de faux adieux même si j'ai peur que cela me manque. Cette dernière tournée sera forcément émouvante", confiait-il dans les colonnes du Parisien à cette époque. Ses adieux, Eddy Mitchell les a réitérés en 2015, juste après la tournée des Vieilles Canailles avec ses compères Jacques Dutronc et Johnny Hallyday. "Je ne veux plus faire des tournées de 90 dates. J'en ai marre de la salade gourmande à une heure dans le hall de l'hôtel. Je n'ai pas envie de voir NRJ 12 à la télé à deux heures du mat", ajoutait-il au micro d'Europe 1 en 2015.

Difficile d'évoquer la carrière d'Eddy Mitchell sans parler du trio des Vieilles Canailles. Ce trio mythique qu'il forme avec Johnny Hallyday et Jacques Dutronc, Eddy Mitchell en est l'instigateur. En 2014, les trois piliers du rock français offrent à leur public une première salve de concerts événements, à Paris. Mais en 2017, le Taulier lance une autre idée : une nouvelle tournée, mais en province. "On ne refuse rien à Johnny", lâchait à l'époque l'interprète de Couleur menthe à l'eau. Il faut dire qu'entre Johnny Hallyday et Eddy Mitchell, l'amitié est ancienne. Elle remonte même aux années 60, alors que le public français adule déjà celui qui deviendra l'Idole des jeunes. Les deux rockeurs aimaient à se retrouver dans le quartier de la Trinité, à Paris, pour parler de musique pendant des heures. "On s'était rencontré lors d'une surprise party, square de la Trinité. Je lui ai mis une tarte parce qu'il m'avait volé mes disques de Gene Vincent (...). Il me les a finalement rendus et s'est excusé, on a très vite sympathisé", confiait-il.

Si avec la mort de Johnny Hallyday, la France perdait l'un de ses chanteurs les plus emblématiques, Eddy Mitchell lui, perdait un ami cher et de longue date. "Il me manque", confiait au Parisien Eddy Mitchell à propos de son ami mort en décembre 2017 et dont il garde le souvenir "d'un mec costaud, un mec vivant, vivant comme il l'entendait". Depuis, le crooner a plusieurs fois confié sa tristesse après la disparition du Taulier, notamment dans un documentaire diffusé sur France 3 en novembre 2019. "Johnny je l'aimais, et puis voilà, c'est tout. C'était un véritable ami, c'était quelqu'un de très très proche, qui me manque… et puis que je retrouverais un jour", expliquait Eddy Mitchell. Et à Jacques Dutronc, troisième Vieille Canaille, de renchérir avec humour dans le même documentaire : "Il faut dire à Eddy qu'il ne chante pas 'S'il n'en reste qu'un je serai celui là' (l'une de ses chansons ndlr.) quand même. Ça m'arrange pas… Le salopard, il avait tout prévu déjà."

Si l'amitié entre Eddy Mitchell et Johnny Hallyday a traversé les âges, on ne peut pas en dire autant de la bonne entente entre le crooner et la dernière épouse du Taulier, Laeticia Hallyday. Cette dernière n'aurait pas apprécié le comportement de l'ami de son mari disparu lors de ses funérailles, raconte le journaliste Benjamin Locoge dans le livre "La ballade de Johnny & Laeticia : made in rock'n'roll". Le jour de la cérémonie à la Madeleine, Eddy Mitchell aurait refusé de faire partie du cortège officiel. Mais leur brouille remonterait déjà à la dernière tournée des Vieilles Canailles en 2017, lors de laquelle le chanteur aurait accusé Laeticia Hallyday de ne pas assez ménager de son époux, déjà atteint du cancer qui lui sera fatal. "Eddy estime aussi que son vieux pote n'a pas été assez protégé par Laeticia", explique le journaliste dans son ouvrage, faisant notamment ressortir un souvenir, quand le Taulier avait dû attendre un hélicoptère après un concert : "Johnny a dû poireauter deux plombes avant de pouvoir rentrer. Tout ça uniquement parce que Madame avait des gens à voir… Mon pauvre Johnny...".

Et avec la mort de Johnny Hallyday, puis l'interminable guerre d'héritage que se livrent ses héritiers, les tensions ne se sont pas apaisées entre Eddy Mitchell et Laeticia Hallyday. Le chanteur avait même réaffirmé son soutien indéfectible à sa filleule : "Je ne comprends pas qu'on déshérite ses enfants, on ne doit pas le faire (…). On a le droit de déshériter ses enfants aux États-Unis pour son chat ou son chien, mais nous ne sommes pas américains", avait-il déploré à l'AFP en mai 2018. Depuis, Eddy Mitchell ne perd pas une occasion d'envoyer des piques plus ou moins discrètes à Laeticia Hallyday...

"Pour moi t'étais plus qu'un ami, un demi frère, presqu'un sosie..." Dans son dernier album sorti le 17 décembre, Country Rock, Eddy Mitchell aborde de nombreux sujets d'actualité, mais aussi son ami, Johnny Hallyday, mort en décembre 2017. Avec Un petit peu d'amour, le rockeur offre une véritable déclaration d'amitié, presque fraternelle, à l'Idole des jeunes. "Un soir, en regardant de vieilles photos, j'ai retrouvé plein de clichés avec Johnny. Je me suis dit : 'C'est sur lui qu'il faut que je fasse une chanson.'", confie Eddy Mitchell à ce propos dans les colonnes de Télé Star. "Comme il me manque, ça a été facile. On était comme deux frangins. On s'est connus, j'avais 15 ans, lui en avait 14. On ne s'est jamais quittés, jamais engueulés. Johnny était le parrain de ma fille Pamela, je suis le parrain de Laura. C'était la famille", ajoute-t-il.

L'occasion également pour Eddy Mitchell de donner son avis sur les proches de Johnny Hallyday, lui qui ne rate souvent pas une occasion d'envoyer des piques à la veuve du Taulier, Laeticia Hallyday. Dans la même chanson, Un petit peu d'amour, il chante : "Être adoré, parfois se tromper. Découvrir que la trahison commence par l'amour ou l'amitié. Mais c'est pas faute de ne pas t'avoir prévenu. T'as rien écouté." Eddy Mitchell explique à propos de ce texte à Télé Star : "Il se laissait trahir. Il donnait beaucoup, sans distinction. Il se gourait souvent. Il voulait rester dans le coup, avoir toujours quelqu'un de plus jeune à ses côtés."