"Il faut que ce soit joyeux" : Line Renaud veut décider de sa mort "quitte à contourner la loi"

LINE RENAUD. La chanteuse et actrice de 94 ans, Line Renaud, réaffirme dans Paris Match son engagement en faveur de l'aide active à mourir.

Line Renaud n'a jamais caché son soutien à l'aide active à mourir. Dans un entretien accordé au magazine Paris Match, la chanteuse, actrice et ancienne meneuse de revue de 94 ans a réaffirmé sa volonté de pouvoir décider de sa mort, quitte à "contourner la loi", selon ses propres mots. "Il faut que tout ça soit joyeux. J'ai envie de laisser une image apaisante. Mes amis souhaitent que je parte sans souffrir", confie la comédienne, qui avait déjà signé, en août dernier, une tribune sur la fin de vie, appelant à légaliser l'aide active à mourir.

Line Renaud ajoute qu'elle souhaite décéder chez elle, dans sa maison de Rueil-Malmaison : "Dans mon lit avec mon chien Pirate à côté de moi... s'il est encore en vie ! Je le caresserai, je lui demanderai de venir plus près de moi et il viendra plus près. Je serai entourée de tous mes proches, avec qui je parlerai." Et si la législation concernant la fin de vie n'est pas instaurée, la comédienne explique : "Je partirai ici ! Si la souffrance arrive, je contournerai la loi ! C'est décidé: sans loi, je mourrai en résistante."

Line Renaud n'a toutefois pas l'intention de "tirer [s]a révérence de sitôt", mais n'a pas peur de mourir, même si sa joie de vivre est "intacte" et "immense". Elle conclut : "La mort est la compagne de la vie, cela devrait être enseigné à l'école (...) J'aime la vie et elle me le rend."