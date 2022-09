Line Renaud : une mort digne, son nouveau combat

LINE RENAUD. L'actrice, à l'affiche du film "Une belle course", mène un combat important à ses yeux : celui d'avoir le droit de décéder avec dignité. Elle est l'invitée de 20h30 le dimanche sur France 2, dimanche 11 septembre 2022.

Line Renaud est l'invitée ce dimanche de Laurent Delahousse dans 20h30 le dimanche sur France 2. L'actrice présentera, en compagnie de Dany Boon, "Une belle course" dans lequel elle joue à ses côtés. Le duo a reçu une standing ovation au Festival du film francophone d'Angoulême lors de la présentation du film dans lequel le duo joue. Si la présentation de ce dernier sera au cœur des discussions lors de l'émission de ce soir, Line Renaud ne manquera certainement d'évoquer le sujet qui lui tient particulièrement à cœur : celui de la lutte pour avoir le droit de mourir dans la dignité.

En effet, voilà maintenant quelques années que l'actrice évoque le sujet. Mariée pendant 45 ans, elle a assisté, douloureusement, à la fin de vie de son époux. Le 20 août dernier, elle a signé une tribune, publiée sur le site du JDD, avec Olivier Falorni, député (PS) de la 1re circonscription de la Charente-Maritime. Un seul mot d'ordre : "Il est temps de légaliser l'aide active à mourir." Dès le début, l'actrice interroge : "Pourquoi vouloir rester jusqu'au bout quand vous savez que vous êtes condamné à court terme et que vos souffrances physiques et psychiques seront, en dépit des progrès de la médecine et du dévouement des soignants, réfractaires à tout traitement thérapeutique ?"

Si Line Renaud reconnaît que "depuis une vingtaine d'années, plusieurs évolutions législatives ont eu lieu", elle regrette que "notre droit souffre toujours de plusieurs failles et insuffisances majeures". En outre, elle dénonce la "grande hypocrisie" française sur la question et regrette que les seules solutions qui existent pour les patients souhaitant mettre fin à leur douleur soit "l'exil dans les pays frontaliers pour y mourir et la pratique d'euthanasies clandestines dans notre pays".

Dans sa tribune, Line Renaud interpelle le président de la République et les parlementaires : "Le 31 mars dernier, à Fouras, en ­Charente-Maritime, lors de la campagne pour l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a répondu à une citoyenne qui l'interrogeait sur ce sujet : " Je suis favorable à ce qu'on évolue vers le modèle belge. "[...] Les ­Français attendent ce droit à leur ultime liberté. Il est donc temps, monsieur le Président, mesdames et messieurs les parlementaires, d'avoir enfin une loi, ici et ­maintenant."

De son vrai nom Jacqueline Ente, Line Renaud naît le 2 juillet 1928 à Pont-de-Nieppe, un village situé près d'Armentières (Nord). Sa famille est modeste : son père travaille comme camionneur tandis que sa mère est sténodactylo. Sa passion pour la musique, Jacqueline la tient de son père, trompettiste dans une fanfare locale, qui lui donne l'envie de chanter. Pendant la Seconde Guerre Mondiale, ce sont les femmes de la maison qui s'occupe de Jacqueline tandis que son père est au front puis fait prisonnier.

La jeune Jacqueline Ente se passionne déjà pour la musique. Ce n'est qu'après la signature de l'armistice qu'elle décide de se lancer dans le milieu parisien de la chanson où elle obtiendra rapidement son premier emploi dans le music-hall des Folies Belleville. En septembre 1945, elle n'a que 16 ans quand elle fait pour la première fois la rencontre de Loulou Gasté, de vingt-et-un ans son aîné. Le musicien découvre alors une jeune femme qui a le potentiel de devenir une star. Il décide de la prendre son son aile. Sous son impulsion, Jacqueline Ente va se métamorphoser. Cours de chant, de danse, régime, changement de garde-robe et de coiffure... Loulou Gasté pense à tout. Elle choisit le patronyme de sa grand-mère, Renaud, tandis que Gasté l'affuble d'un nouveau prénom. C'est ainsi que naît Line Renaud. Très vite, le succès lui tend les bras. Elle enchaîne les tournées et triomphe notamment avec des titres comme Etoile des neiges. En 1950, elle se marie avec Loulou Gasté.

Plus tard, la célébrité de Line Renaud passera même au-delà des frontières françaises et notamment en Angleterre où elle va se produire et même être remarquée par Bob Hope, un humoriste très connu aux Etats-Unis, qui lui propose de passer dans son émission le temps de cinq soirées. Grâce à lui, elle va commencer à chanter outre-Atlantique, notamment au Waldorf Astoria de New York et au Coconut Grove à Los Angeles. Elle est invitée pêle-mêle chez Johnny Carson, Dinah Shore ou encore Dean Martin, avec qui elle chantera Relaxez-vous.

Line Renaud profite de son statut de star pour se lancer au cinéma et devient en 1959 la meneuse de revue du Casino de Paris. Avec elle, Plaisirs de Paris restera en haut de l'affiche pendant quatre années de suite après quoi elle s'envolera pour Las Vegas où l'un des plus grands casinos de la ville, le Dunes, l'engage dans un spectacle qui durera deux ans. A Paris, au début des années 1970, elle lance "Paris-Line", une revue qui durera quatre ans. En 1985, Line Renaud est à l'origine de l'Association des Artistes contre le Sida, une maladie contre laquelle elle souhaite lutter. Son association a pour but de récolter des fonds grâce à l'organisation d'événements artistiques.

Dix ans plus tard, l'amour de sa vie, Loulou Gasté, meurt à l'âge de 86 ans. Line Renaud décidera par la suite de se réfugier dans le travail pour tenter de soigner son cœur meurtri. Elle enchaîne ensuite les projets au théâtre comme devant les caméras. Elle publie des livres, dont Maman, qu'elle dédie à sa mère. De toute sa carrière, il est difficile de ne garder qu'un seul souvenir tant Line Renaud a cumulé des projets différents et des vies passionnantes. Connue partout dans le monde, elle fait partie de ces Français qui ont su apprivoiser les Etats-Unis. A tel point que si vous vous baladez à Las Vegas, vous pourriez même vous retrouver dans une rue qui lui est dédiée ! La Line Renaud Road a été inaugurée par Line Renaud elle-même en septembre 2017.

Durant toute sa vie, Line Renaud a multiplié les casquettes. De chanteuse et meneuse de revue, l'artiste est également apparue dans de nombreux films et séries télévisées, faisant d'elle une actrice des plus populaires :

Au cinéma :

2018 : La Ch'tite famille

2012 : Quelques heures de printemps

2011 : La Croisière

2010 : L'Apprenti Père Noël

2008 : Mademoiselle Chambon

2007 : Bienvenue chez les Ch'tis

2006 : Scorpion

2005 : La Maison du bonheur, Dolmen

2004 : Le Genre humain 2ème partie : Le Bonheur, c'est mieux que la vie, Le Miroir de l'eau

2002 : 18 ans après

2001 : Chaos

1999 : Doggy Bag

1998 : Belle Maman

1993 : J'ai pas sommeil

1954 : Boum sur Paris

1951 : Paris chante toujours

1946 : La Foire aux chimères

A la télévision :

Ricky ou la belle vie

Le silence de l'épervier

La Grande Béké

Le miroir de l'eau

Louise et les marchés

Dix pour cent

La petite fille en costume marin

Durant sa carrière au cinéma, Line Renaud a été plusieurs fois saluée par la critique. Elle a notamment été nominée en 1995 pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour J'ai pas sommeil de Claire Denis, en 2000 et 2002 dans la même catégorie pour Belle Maman de Gabriel Aghion et Chaos de Coline Serreau.

Le 14 juillet 2022, Line Renaud a reçu la plus haute distinction de la République : celle de la Grand-Croix, dans l'ordre de la Légion d'honneur. Une nouvelle médaille pour la cofondatrice de Sidaction, remise par le président de la République Emmanuel Macron. La dignité de Grand-Croix est la distinction la plus élevée à être décernée dans tous les ordres, militaires ou civils. Il s'agit d'une distinction honorifique, comme tous les grades de la Légion d'honneur et ne s'accompagne d'aucun avantage matériel ou financier, mais reste une source de fierté pour les récipiendaires, symboles de civisme.

En 2019, la France retient son souffle en apprenant que l'une des personnalités préférées du pays a frôlé la mort. "Il était environ 7h30. Mon chien, Pirate, dormait sur mon lit. Je me lève pour aller à la salle de bains et là, je glisse. Je tombe assise, au pied du lit, incapable de me relever. Pirate me regarde. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'essaie de bouger - 'Lève-toi, idiote !' - , comme dans ces rêves où l'on est incapable de fuir alors qu'il y a urgence. Dieu sait comment mes jambes se sont coincées sous le lit. C'est en me débattant que j'ai dû me casser la cheville droite. J'étais consciente, mais je n'avais mal nulle part", confiait l'ancienne meneuse de revue à Paris Match.

C'est Jacinthe, qui travaille chez Line Renaud, qui a appelé les secours. "Comme d'habitude, elle a ouvert la porte de ma chambre sans faire de bruit, pour ne pas me réveiller. Pirate se précipite toujours dehors, pour ses besoins. Là, il est resté près de moi. Du coup, Jacinthe est entrée et m'a aperçue par terre. Elle m'a donné à boire, ma bouche restait sèche. Elle s'est ruée sur le téléphone pour appeler les secours. Si Pirate avait quitté la chambre, Jacinthe ne m'aurait pas vue. On peut dire qu'il m'a sauvée !", ajoute-t-elle dans le magazine.

Line Renaud a été hospitalisée du 10 avril au 12 juillet 2019. "Il m'a encore fallu six semaines ici pour que je puisse me tenir sur ma jambe droite", a-t-elle confié.