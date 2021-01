Line Renaud vaccinée contre le Covid-19 : elle explique son choix en images

LINE RENAUD. La chanteuse, meneuse de revue et actrice Line Renaud, âgée de 92 ans, s'est faite vacciner contre le coronavirus devant les caméras.

Elle était réticente, elle a finalement franchi le pas : Line Renaud, âgée de 92 ans, s'est faite vacciner contre le coronavirus, à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine, ce lundi 18 janvier 2021. Une ville dirigée par le maire LR Patrick Ollier au bras duquel elle est arrivée. Après l'ouverture de la vaccination aux personnes âgées de plus de 75 ans, qui ne sont pas forcément en Ephad, la chanteuse et meneuse de revue aura été l'une des premières à se faire injecter le vaccin.

"C'est une question de vie pour vous, la vôtre d'abord. Et ensuite, celle des autres. J'étais très réticente. Je ne savais pas, j'avais plutôt décidé d'attendre de voir les résultats secondaires, s'il y avait des effets secondaires. Et puis devant l'ampleur de l'épidémie, j'ai décidé d'y aller", confie-t-elle au micro de l'AFP. Line Renaud a décidé de se faire vacciner devant les caméras pour montrer l'exemple. "Ce que je peux dire aux personnes encore réticentes, c'est que c'est une question de vie pour soi et pour les autres. C'est un acte de solidarité collective", ajoute l'une des personnalités publiques les plus populaires de France.

La comédienne et chanteuse Line Renaud, 92 ans, se fait vacciner contre le Covid, à Rueil-Malaison, près de Paris #AFP David Cantiniaux pic.twitter.com/b1qEemBRVp — Agence France-Presse (@afpfr) January 18, 2021