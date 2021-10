Julien Doré : en duo avec Eddy de Pretto sur "Larme fatale"

JULIEN DORE. Le chanteur Julien Doré a dévoilé la chanson "Larme fatale", un duo avec Eddy de Pretto, ainsi que son clip.

[Mis à jour le 25 octobre 2021 à 16h49] "Si les cœurs sont sales, il faut les nettoyer." Dimanche soir, Julien Doré a dévoilé Larme fatale, un duo avec Eddy de Pretto, premier inédit de la réédition de son album aimée. Un single mélancolique au piano pour les deux chouchous de la chanson française, dont les bénéfices seront reversés, comme ceux de l'album à venir de Julien Doré, à l'association des Blouses roses, qui œuvre pour venir en aide aux enfants hospitalisés et des personnes âgées.

La chanson Larme fatale est sortie accompagnée de son clip écrit et réalisé par Brice VDH et Julien Doré, où l'on découvre les deux chanteurs complices autour d'un piano dans la semi-pénombre, avec toujours une pointe d'humour et d'auto-dérision.

Un an après la sortie de l'album aimée, Julien Doré en redemande et annonce la sortie d'une réédition, baptisée aimée encore et attendue dans les bacs le 26 novembre prochain. Le disque sera enrichi de neuf titres supplémentaires. "100% de mes revenus sur cette réédition seront reversés à l'association Les Blouses Roses", ajoute le chanteur sur son compte Instagram.

"Si on m'avait dit que je 13 ans après la Nouvelle Star et ce presque hasard que je serai là avec un cinquième album et toujours ce sentiment d'étonnement, d'impatience, de chance immense de vivre ma passion..." Après quasiment trois ans d'absence, Julien Doré dévoilait en septembre 2020 son nouvel opus, baptisé aimée, un hommage à sa grand-mère et à sa mère, deux femmes dont les luttes l'ont inspiré. "J'ai choisi ce titre parce que c'est ma construction. Ce sont des valeurs - on pourrait aussi parler du combat de ma mère pour accueillir des femmes battues - ces combats m'ont construits. Je les ai compris et ce sont des combats que je respecte profondément", confiait le chanteur à RTL pour la sortie du disque.

Cet album, Julien Doré l'a voulu lui aussi engagé : aimée parle du réchauffement climatique avec La Fièvre ou Barracuda (I ou II) ou de la crise migratoire avec la chanson Lampedusa, cette île italienne où s'échouent des milliers de migrants en Méditerranée. Le tout évoqué tantôt de façon ironique, tantôt de façon poétique. Deux ingrédients qui font le style Julien Doré, qui revient pourtant dans ce nouvel album à une ambiance résolument pop et surprend même avec le déroutant morceau Bla-bla-bla en featuring avec les rappeurs Caballero et JeanJass.

Pour écrire et mettre en musique ce nouveau disque, Julien Doré a quitté Paris pour se réfugier dans son Sud natal, où il vit désormais. "Quand j'ai gagné Nouvelle Star il y a 13 ans, j'ai pris beaucoup de plaisir à me lever le matin pour vivre de ma passion. Et, il y avait ce rêve dans un coin, de retourner vivre dans le Sud, là où je suis né pour, je l'espère, continuer à vivre de ma passion. J'ai besoin de ce calme dans le Sud et c'est là que j'écris et que j'ai écrit mes chansons", confiait l'artiste à RTL. Et dans les Cévennes, le chanteur peut compter sur ses deux chiens, deux bergers blancs baptisés Simone et Jean-Marc, que l'on entend sur le titre Waf.

Un bistrot, des chiens et des santiags sur un tapis volant. Mercredi 16 juin 2021, Julien Doré a dévoilé son tout nouveau clip, celui du single Waf, en collaboration avec... Simone et Jean-Marc, ses deux chiens. Une vidéo, réalisée par son compère Brice VHD, une nouvelle fois totalement délurée et fantastique. On y retrouve le chanteur accoudé à un bar chantant "sers moi de l'amour dans un verre de pastaga", entouré de clients à poils, volant dans les airs sur un tapis volant ou accroché à une corde suspendue à un avion.

Avec plus de 250 000 albums vendus, 100 millions de streams et deux singles certifiés or, Julien Doré continue de promouvoir, à grand coup de clips loufoques et définitivement originaux, sont dernier album, aimée. Avec Brice VDH, il forme un duo gagnant : déjà lauréats de la Victoire de la Musique du meilleure clip avec Nous, les deux amis réalisent un nouveau coup de maître, accoudés aux étoiles, pour un autre voyage extraordinaire (et un peu kitsch).

"Qui sera là pour découvrir mon Kiki ?" demandait Julien Doré à ses abonnés sur Instagram quelques heures avant la mise en ligne de son nouveau clip. Ne vous y méprenez pas, Kiki est une chanson extraite de son dernier album, Aimée, dont la vidéo a été mise en ligne le mardi 23 mars 2021. Après Pamela Anderson ou Clara Luciani, Julien Doré s'est trouvé une nouvelle compagne : l'actrice Virginie Efira. Ensemble, le couple qui vit dans un chalet au milieu de la forêt vous emmène dans une douce aventure enneigée (et un peu paranormale).

Virginie Efira enceinte, Julien Doré remettant du bois dans la cheminée ou tricotant un pull pour bébé... Le couple doit finalement se rendre en urgence à la maternité pour accueillir un heureux événement (dont on vous laissera découvrir la nature, spoiler : il est plus poilu que son père), aidé par un personnel soignant joué par des enfants.

Une nouvelle aventure aussi poétique que loufoque pour le duo Julien Doré - Brice VDH, déjà récompensé pour l'album Aimée, en décrochant le 12 février dernier la Victoire de la musique de la Création audiovisuelle de l'année pour le clip de Nous, autre single du disque.

"Il reste quoi ? Deux ou trois choses. Il reste moi. C'est pas grand chose." Les pieds dans l'eau, Clara Luciani et Julien Doré ont dévoilé le 2 mars 2021 le clip de L'ile au lendemain, chanson qu'ils partagent sur le dernier album du chanteur, Aimée, sorti le 4 septembre 2020. Réalisée une fois de plus par l'acolyte de Julien Doré (ou de Angèle), Brice VDH, la vidéo a été tournée dans les Cévennes, si chères à l'artiste de 38 ans, qui y habite.

Clara Luciani au piano et Julien Doré, micro en main, apparaissent dans ce clip en noir et blanc les pieds dans l'eau, au milieu d'une rivière calme, au cœur de la forêt. Une vidéo sublime pour un moment suspendu et réussi - cette fois sans autodérision, dinosaures ou autre pyjama loufoque -, dont Julien Doré et Brice VDH ont désormais l'habitude.

Deux dinosaures, des girafes et une combinaison spatiale. Julien Doré a mis en ligne le 19 octobre 2020 le clip de la chanson Nous, extraite de son dernier album, Aimée. La vidéo, réalisée avec son compagnon de toujours Brice VDH, montre le chanteur en tenue d'astronaute, jouant au badminton, marchant sur la plage ou dormant avec deux (faux) dinosaures, avant d'être rejoint par d'autres animaux comme des girafes, des éléphants ou des guépards.

Un nouveau clip solaire et plein d'auto-dérision, venant illustrer le dernier disque de Julien Doré. Ce dernier avait d'ailleurs promis à son public que chaque nouvelle chanson serait assortie d'une vidéo. "Sur les clips de l'album précédent, l'animal était réel, le décor était réel. Or, dans les clips de ce nouvel album, je mélange réel et irréel, avec des techniques de 3D en post-production sur de faux animaux animés par des hommes, comme des marionnettes. Du coup, je casse la temporalité. Aucun de mes clips ne doit être situé dans un rapport au temps : on ne peut pas se dire que c'est en 2020. L'idée est de propulser les animaux dans un espace-temps qui est celui de l'imaginaire ou du futur", confiait Julien Doré à Franceinfo.

Après la sortie de son cinquième album, Aimée et donc de sa réédition, Julien Doré repartira sur les routes de France, début 2022. Sa tournée débutera le 26 février 2022 à Aix en Provence et le mènera à Amiens le 3 décembre 2022. L'artiste sera de passage par Paris pour deux dates à l'AccorHotels Arena, les 9 et 10 avril 2022. La billetterie de ces rendez-vous aux quatre coins du pays est accessible dans tous les points de vente habituels comme La Fnac ou Digitick.