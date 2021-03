Julien Doré : "L'ile au lendemain", un nouveau clip avec Clara Luciani

JULIEN DORE. Dans le sillage de son dernier album, "Aimée", Julien Doré dévoile le clip de la chanson "L'Ile au lendemain", son duo avec Clara Luciani.

"Il reste quoi ? Deux ou trois choses. Il reste moi. C'est pas grand chose." Les pieds dans l'eau, Clara Luciani et Julien Doré dévoilent le clip de L'ile au lendemain, chanson qu'ils partagent sur le dernier album du chanteur, Aimée, sorti le 4 septembre dernier. Réalisée une fois de plus par l'acolyte de Julien Doré (ou de Angèle), Brice VDH, la vidéo a été tournée dans les Cévennes, si chères à l'artiste de 38 ans, qui y habite. Clara Luciani au piano et Julien Doré, micro en main, apparaissent dans ce clip en noir et blanc les pieds dans l'eau, au milieu d'une rivière calme, au cœur de la forêt.

Une vidéo sublime pour un moment suspendu et réussi - cette fois sans autodérision, dinosaures ou autre pyjama loufoque -, dont Julien Doré et Brice VDH ont désormais l'habitude. Ce duo a déjà été récompensé pour l'album Aimée, en décrochant le 12 février dernier la Victoire de la musique de la Création audiovisuelle de l'année pour le clip de Nous, autre single du disque.