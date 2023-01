Julien Doré : "Palmiers en hiver", une chanson et un clip avec Marie-Flore

JULIEN DORE. Les deux artistes français Julien Doré et Marie-Flore dévoilent "Palmiers en hiver", une ballade en piano-voix-cordes.

Des palmiers en hiver, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire ?, se demande Marie-Flore dans la chanson Palmiers en hiver, une ballade hivernale et sensible en piano-voix-cordes. Initialement paru en 2017 sur son EP Passade Digitale, le morceau s'offre une deuxième sortie, accompagnée du chanteur Julien Doré, ce jeudi 19 janvier 2023. En plus de publier la chanson Palmiers en hiver, Julien Doré et Marie-Flore dévoilent le clip du morceau, douceur hivernale, réalisé par Bastien Sablé.

Ce n'est pas la première fois que les deux artistes français partagent ce titre, Julien Doré ayant convié Marie-Flore en première partie de plusieurs concerts, ou à le rejoindre sur scène pour reprendre cette chanson avec lui.

Si la tournée de l'un, couronnée de succès, s'est achevée le 11 décembre dernier à Bruxelles, l'autre continue de surfer sur le succès de l'album Je sais pas si ça va, avec un concert le 6 avril prochain à l'Olympia de Paris.