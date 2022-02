Julien Doré : pourquoi il a quitté Paris pour les Cévènnes

JULIEN DORE. Nommé aux Victoires de la musique 2022, Julien Doré a fait le choix il y a plusieurs années de quitter la capitale.

Julien Doré, artiste de l'année 2022 ? Ce vendredi 11 février, l'interprète de Nous est nommé dans la catégorie phare de la cérémonie, pour tenter de décrocher le cinquième trophée de sa carrière. L'occasion pour nous de s'intéresser à la vie de l'artiste, qui a quitté Paris en 2018 pour s'installer dans les Cévennes, d'où il est originaire. Un changement de vie pour Julien Doré, qui s'est offert une ancienne école à Marsillargues. Une bâtisse qu'il a rénové et où il cultive divers fruits et légumes, en témoigne son compte Instagram où il publie régulièrement ses récoltes et autres recettes de cuisine. Le tout entouré, bien sûr, de ses deux bergers blancs suisses, Simone et Jean-Marc.

"J'ai décidé il y a deux ans et demi de changer de vie, de quitter Paris pour me réinstaller dans le Sud, dans les Cévennes, où je suis né", confiait Julien Doré à Paris Match en 2020. "Grâce à la musique, j'avais atteint certains rêves que j'avais notés sur un bout de papier. Sur ce même bout de papier, il me restait des choses 'pour ma vie d'homme', comme 'changer de vie' ou 'avoir deux chiens' (...) Me réveiller chaque matin à l'endroit où je suis né, c'est voir la vie sous un autre prisme. Tous les démons, pressions et ambitions liés à la vie parisienne n'ont plus de prise sur moi", ajoute-t-il. Donc c'est ce que j'ai fait." Depuis, Julien Doré ne revient sur la capitale que pour promouvoir sa musique ou se produire en concert, notamment pour son dernier disque, aimée.

"Si on m'avait dit que je 13 ans après la Nouvelle Star et ce presque hasard que je serai là avec un cinquième album et toujours ce sentiment d'étonnement, d'impatience, de chance immense de vivre ma passion..." Après quasiment trois ans d'absence, Julien Doré dévoilait en septembre 2020 son nouvel opus, baptisé aimée, un hommage à sa grand-mère et à sa mère, deux femmes dont les luttes l'ont inspiré. "J'ai choisi ce titre parce que c'est ma construction. Ce sont des valeurs - on pourrait aussi parler du combat de ma mère pour accueillir des femmes battues - ces combats m'ont construits. Je les ai compris et ce sont des combats que je respecte profondément", confiait le chanteur à RTL pour la sortie du disque.

Cet album, Julien Doré l'a voulu lui aussi engagé : aimée parle du réchauffement climatique avec La Fièvre ou Barracuda (I ou II) ou de la crise migratoire avec la chanson Lampedusa, cette île italienne où s'échouent des milliers de migrants en Méditerranée. Le tout évoqué tantôt de façon ironique, tantôt de façon poétique. Deux ingrédients qui font le style Julien Doré, qui revient pourtant dans ce nouvel album à une ambiance résolument pop et surprend même avec le déroutant morceau Bla-bla-bla en featuring avec les rappeurs Caballero et JeanJass.

Pour écrire et mettre en musique ce nouveau disque, Julien Doré a quitté Paris pour se réfugier dans son Sud natal, où il vit désormais. "Quand j'ai gagné Nouvelle Star il y a 13 ans, j'ai pris beaucoup de plaisir à me lever le matin pour vivre de ma passion. Et, il y avait ce rêve dans un coin, de retourner vivre dans le Sud, là où je suis né pour, je l'espère, continuer à vivre de ma passion. J'ai besoin de ce calme dans le Sud et c'est là que j'écris et que j'ai écrit mes chansons", confiait l'artiste à RTL. Et dans les Cévennes, le chanteur peut compter sur ses deux chiens, deux bergers blancs baptisés Simone et Jean-Marc, que l'on entend sur le titre Waf.

"Si les cœurs sont sales, il faut les nettoyer." Le 24 octobre 2021, Julien Doré dévoilait Larme fatale, un duo avec Eddy de Pretto, annonçant la réédition de son album aimée. Un single mélancolique au piano pour les deux chouchous de la chanson française, dont les bénéfices sont reversés, comme ceux de aimée encore de Julien Doré, à l'association des Blouses roses, qui œuvre pour venir en aide aux enfants hospitalisés et des personnes âgées.

La chanson Larme fatale est sortie accompagnée de son clip écrit et réalisé par Brice VDH et Julien Doré, où l'on découvre les deux chanteurs complices autour d'un piano dans la semi-pénombre, avec toujours une pointe d'humour et d'auto-dérision.

Après la sortie de son cinquième album, Aimée et de sa réédition, Julien Doré repart sur les routes de France pour une longue salve de concert. Sa tournée débutera le 26 février 2022 à Aix en Provence et le mènera à Bruxelles le 11 décembre 2022. L'artiste sera de passage par Paris pour trois dates à l'AccorHotels Arena, les 8, 9 et 10 avril 2022. La billetterie de ces rendez-vous aux quatre coins du pays est accessible dans tous les points de vente habituels comme La Fnac ou Digitick.

Julien Doré est né en 1982 à Alès, dans le Gard. Arrière-arrière-petit-neveu du célèbre illustrateur Gustave Doré, son goût pour l'artistique semble prédestiné et c'est tout naturellement qu'il s'oriente vers la musique. Après avoir joué dans les bars de la région avec ses différents groupes de 2002 à 2006, sa carrière solo explose en 2007 grâce à sa victoire à l'émission de télé crochet Nouvelle Star. À la suite de ce tremplin télévisuel, son premier album Ersatz est récompensé aux Victoires de la musique 2009 dans la catégorie Album révélation de l'année. Le clip de sa chanson phare Les Limites témoigne déjà de son goût pour la mise en scène.

Il se voit ainsi proposer un rôle au cinéma par Pascal Thomas en 2010 pour Ensemble nous allons vivre une très, très grande histoire d'amour aux côtés de Marina Hands qui deviendra sa compagne pendant trois ans. La même année, il est sollicité pour composer la musique du premier film de Judith Godrèche en tant que réalisatrice, Toutes les filles pleurent. Il est également à l'origine de la bande originale de Holiday de Guillaume Nicloux. 2013 marque l'année de son retour sur les écrans puisqu'il est à l'affiche de Pop Redemption de Martin Le Gall mais aussi de Chez nous c'est trois ! aux côtés de Noémie Lvovsky et de l'humoriste Stéphane De Groodt.

Côté musical, Julien Doré a sorti cinq albums : Ersatz donc, mais aussi Bichon (2011), Løve (2013), & (2016) et aimée (2020). Artiste accompli devenu incontournable dans le paysage musical français, le chanteur totalise quatre Victoires de la musique.