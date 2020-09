Julien Doré : tout savoir sur "aimée", son nouvel album

JULIEN DORE. Après près de trois ans d'absence, Julien Doré fait son retour dans les bacs ce vendredi 4 septembre avec son cinquième opus.

[Mis à jour le 04 septembre 2020 à 10h29] "Si on m'avait dit que je 13 ans après la Nouvelle Star et ce presque hasard que je serai là avec un cinquième album et toujours ce sentiment d'étonnement, d'impatience, de chance immense de vivre ma passion..." Après quasiment trois ans d'absence, Julien Doré est bel et bien de retour avec un nouvel opus, baptisé aimée, un hommage à sa grand-mère et à sa mère, deux femmes dont les luttes l'ont inspiré. "J'ai choisi ce titre parce que c'est ma construction. Ce sont des valeurs - on pourrait aussi parler du combat de ma mère pour accueillir des femmes battues - ces combats m'ont construits. Je les ai compris et ce sont des combats que je respecte profondément", confie le chanteur à RTL.

Cet album, Julien Doré l'a voulu lui aussi engagé : aimée parle du réchauffement climatique avec La Fièvre ou Barracuda (I ou II) ou de la crise migratoire avec la chanson Lampedusa, cette île italienne où s'échouent des milliers de migrants en Méditerranée. Le tout évoqué tantôt de façon ironique, tantôt de façon poétique. Deux ingrédients qui font le style Julien Doré, qui revient pourtant dans ce nouvel album à une ambiance résolument pop et surprend même avec le déroutant morceau Bla-bla-bla en featuring avec les rappeurs Caballero et JeanJass.

Pour écrire et mettre en musique ce nouveau disque, Julien Doré a quitté Paris pour se réfugier dans son Sud natal, où il vit désormais. "Quand j'ai gagné Nouvelle Star il y a 13 ans, j'ai pris beaucoup de plaisir à me lever le matin pour vivre de ma passion. Et, il y avait ce rêve dans un coin, de retourner vivre dans le Sud, là où je suis né pour, je l'espère, continuer à vivre de ma passion. J'ai besoin de ce calme dans le Sud et c'est là que j'écris et que j'ai écrit mes chansons", confie l'artiste à RTL. Et dans les Cévennes, le chanteur peut compter sur ses deux chiens, deux bergers blancs baptisés Simone et Jean-Marc, que l'on entend sur le titre Waf. On vous laisse découvrir le tout :

Jeudi 25 juin, Julien Doré avait amorcé son retour en dévoilant un premier single, baptisé La fièvre, accompagné d'un clip. Un premier extrait plus électro, mettant l'écologie à l'honneur et pointant du doigt notre monde et ses paradoxes. Un mois plus tard, après avoir dévoilé le nom et la date de sortie de ce disque, Julien Doré mettait en ligne un second single, baptisé Barracuda II (la version I est également sur l'album), ainsi que son clip, lui aussi réalisé par Brice VDH. Pour ce single, le chanteur a fait appel aux deux filles de son pianiste, deux voix d'enfant venant lui "couper la parole" disait Julien Doré dans Boomerang sur Franceinter, pour l'interpeller sur l'avenir.

A l'occasion de la sortie de son cinquième album, aimée, Julien Doré repartira sur les routes de France, l'année prochaine. La billetterie de ces rendez-vous aux quatre coins du pays ouvre le 10 septembre. Voici toutes les dates de concerts :