Julien Doré : une tombola pour les sinistrés de la tempête Alex, comment participer ?

JULIEN DORE. A l'initiative du chanteur Julien Doré, une vingtaine d'artistes ou de sportifs ont offert des lots pour une tombola organisée pour le Secours populaire aux profits des sinistrés de la tempête Alex.

Julien Doré, entouré de 20 autres artistes et sportifs, lance une grande tombola solidaire au profit du Secours populaire pour les sinistrés de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes. Une opération qui débute ce mercredi 18 novembre et durera jusqu'au 16 décembre 2020. L'artiste, qui vit désormais à temps plein dans les Cévennes, a demandé à plus de 20 célébrités de mettre en jeu des lots plus ou moins personnels à gagner afin de collecter des fonds et de venir en aide aux habitants des Alpes-Maritimes sinistrés par la tempête Alex qui a ravagé la région début octobre.

De nombreux lots sont à décrocher grâce à cette tombola : de la ceinture noire dédicacée de Teddy Riner aux les manuscrits de Petite Marie de Francis Cabrel ou de " Kid " d'Eddy de Pretto, en passant par les guitares dédicacées de Louane et de Nicola Sirkis, les costumes iconiques de Florence Foresti et Philippe Katerine, le mini Synthé d'Angèle, les maillots dédicacés d'Antoine Griezmann, Thierry Omeyer, Teddy Thomas ou Nikola Karabatic, le violon de Jean-Jacques Goldman, la mini moto de Julien Doré ou un déjeuner avec lui, les chaussures d'Isabelle Adjani... Il y en a pour tous les goûts !

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour participer, c'est simple : pour chaque lot en jeu, il suffit d'acheter des tickets de tombola la plateforme Karmadon (la mise minimum est de 5 euros). 1 ticket = 1 euro = 1 chance de remporter le lot de son choix et 100% des ventes de tickets seront reversées au Secours populaire des Alpes Maritimes. Un tirage au sort aura lieu le 17 décembre sous contrôle d'huissier.