JoeyStarr : un post Instagram polémique sur Zemmour et Twitter s'enflamme

JOEYSTARR. Le rappeur JoeyStarr s'est attiré les foudres des réseaux sociaux après une publication sur Eric Zemmour sur son compte Instagram.

Une inscription rose, des coeurs, une poignée de hashtags et... une polémique qui enfle. Sur son compte Instagram, pour la Saint-Valentin, lundi 14 février dernier, JoeyStarr a partagé la photo d'une inscription : "Fais preuve d'amour, shoote Zemmour !", avec pour légende, "Il y a de la coke dans le taboulé" et quelques hashtags, comme son habituel "Humour de merde qui ne fait rire que moi, mais j'assume". Trois jours plus tard, ce jeudi 17 février, sur Twitter, la polémique enfle autour de ce que certains qualifient "d'appel au meurtre" du candidat à l'élection présidentielle Eric Zemmour.

En commentaire de la publication de JoeyStarr, nombreux sont les internautes à s'indigner d'une telle phrase, appelant au signalement du post en vue de sa suppression par Instagram. Jeudi après-midi, le #JoeyStarr fait même partie des sujets les plus discutés sur Twitter, après que Damien Rieu, qui a récemment quitté le RN pour rejoindre le mouvement Reconquête d'Eric Zemmour, l'ait relayé sur son propre compte. Il n'en fallait pas plus pour que tous les défenseurs du controversé candidat à l'Elysée organisent une vaste levée de boucliers contre JoeyStarr.