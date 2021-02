Marilyn Manson accusé de violences sexuelles : plusieurs femmes témoignent

MARILYN MANSON. Le chanteur Marilyn Manson est accusé par l'actrice Evan Rachel Wood de violences sexuelles. Plusieurs autres femmes ont pris la parole et dénoncent d'autres agressions.

[Mis à jour le 1er janvier 2021 à 18h28] Une fois de plus, le séisme vient des réseaux sociaux. Dans une publication postée sur Instagram le 1er février 2021, l'actrice Evan Rachel Wood accuse le chanteur Marylin Manson de violences sexuelles. "Le nom de mon agresseur est Brian Warner, connu par le monde entier sous le nom de Marilyn Manson. Il a commencé par gagner ma confiance quand j'étais adolescente et m'a maltraitée durant des années. Il m'a lavé le cerveau et manipulée pour que je me soumette. Je veux dénoncer cet homme dangereux et les nombreuses industries qui l'ont laissé faire, avant qu'il ne ruine d'autres vies. Je suis aux côtés des nombreuses victimes qui ne seront plus silencieuses", écrit la comédienne, notamment connue pour son rôle dans la série Westworld. Elle avait été en couple avec le chanteur entre 2007 et 2011.

Après ce message, en soutien, au moins quatre autres femmes ont posté d'autres accusations similaires contre Marilyn Manson, détaillant leurs expériences et affirmant avoir subit des "agressions sexuelles, de maltraitances psychologiques ou de diverses formes de contraintes, de violences et d'intimidation", peut-on lire dans les colonnes du site américain Vanity Fair. L'artiste controversé avait déjà fait l'objet d'accusations de la sorte dans le passé, accusations qu'il avait toujours nié.