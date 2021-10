Georges Brassens : cinq chansons cultes de l'artiste

GEORGES BRASSENS. Le chanteur français Georges Brassens aurait eu 100 ans ce vendredi 22 octobre 2021. L'occasion de revenir sur ses chansons devenues mythiques.

La journée Brassens. Le chanteur français, né le 22 octobre 1921 aurait fêté ses 100 ans ce vendredi. Un centenaire qui est l'occasion de se remémorer les chansons les plus célèbres de Georges Brassens, celles qui ont fait de lui l'un des artistes les plus populaires, inspirant, encore aujourd'hui, des générations d'artistes.

Les copains d'abord, La mauvaise réputation, Chanson pour l'auvergnat, Les amoureux des bancs publics, Le gorille... Il serait difficile de faire un classement des chansons de Brassens, tant son répertoire est riche. Toutefois, voici une liste, non exhaustive, des morceaux les plus populaires de l'artiste.

Les copains d'abord est l'une des chansons les plus célèbres de Georges Brassens. Devenu l'hymne à l'amitié de référence, elle est écrite par le chanteur pour le film Les Copains d'Yves Robert, sortie en 1965, et fait ensuite partie de l'album du même nom de Georges Brassens. Elle a depuis été reprise plusieurs fois.

La Mauvaise Réputation est le premier album de Georges Brassens, sortie en 1953. Le nom de l'album provient de cette chanson du même nom, présente sur celui-ci. Un morceau qui exprime la marginalité, la critique de l'autorité et dans laquelle Georges Brassens marque au passage son antimilitarisme. La phrase du refrain, "les braves gens n'aiment pas que, l'on suive une autre route qu'eux", est restée dans les mémoires. A sa sortie, la chanson fut censurée et interdite d'antenne.

Cette chanson est sortie en 1954 sur l'album Les sabots d'Hélène, le troisième de Brassens. Les paroles ont été inspirée par un couple Marcel Planche et Jeanne Le Bonniec, qui habitaient dans le XIVe arrondissement de Paris et qui ont accueilli le chanteur en exil en 1944. Georges Brassens fuyait alors le service du travail obligatoire (STO) dont il revenait. "Celle-là, elle m'a été imposée par la nécessité. J'ai habité chez Jeanne et Marcel et ils m'ont tellement rendu service dans des circonstances tellement difficiles à l'époque où je vivais plus ou moins d'expédients que cette chanson est sortie toute seule", expliquait Brassens en 1979 à Guy Lux dans l'émission "Top Club".

En 1953, Georges Brassens sort sur l'album Le Vent la chanson Les amoureux des bancs publics, qu'il a écrite et composée. Aujourd'hui encore, le morceau reste l'un des plus célèbres de l'artiste et un symbole du romantisme.

Une autre chanson connue fait partie de l'album La Mauvaise Réputation : Le Gorille. C'est une chanson dans laquelle il s'insurge contre la peine de mort et fut interdite d'antenne pendant de nombreuses années. Georges Brassens expliquait à propos de cette chanson : "Là, j'ai voulu raconter une histoire pour m'amuser. Mais à la fin de cette histoire un peu burlesque une sorte de morale est venue. En prime, je n'y avais pas pensé."

A travers ses recueils de poèmes, ses romans et ses chansons, Georges Brassens s’est imposé comme le "maître des mots" en France. Auteur exigeant et perfectionniste, il a conté à ses publics des bribes de sa vie et livré un regard incisif sur le monde environnant. Aujourd’hui, il reste l’un des auteurs les plus prolixes de la chanson française. Preuve de ce succès, La chanson pour l’auvergnat, Les amoureux des bancs publics ou Les copains d’abord sont autant de chansons qui inspirent la scène française, bien des années après la mort du chanteur en 1981.

Georges Brassens naît le 22 janvier 1921 à Sète. Son père Jules est un maçon des environs. Il lui transmet sa liberté de pensée et la croyance en ses propres idées. Sa mère, Elvira, d’origine napolitaine, est au contraire une fervente catholique. Elle lui apprend la rigueur du dogme religieux. Les tempéraments pourtant opposés de ses parents n’empêchent pas Georges Brassens de passer une enfance paisible. Passionnée de musique, sa famille l’élève au son des standards de la chanson française et du jazz. Cette éducation forme sa culture musicale. C’est également pendant sa jeunesse qu’il s’essaie à son premier instrument de musique, la mandoline, bien avant de gratter sa première guitare.

Si la vie de Brassens est aussi riche en musique, c'est peut-être aussi parce que le reste, et surtout les études, ne passionnent guère le jeune homme. Il se montre indiscipliné et peu enclin à travailler. Un homme réussit pourtant à l’intéresser à sa matière : son professeur de français, Alphonse Bonnafé. Celui-ci lui fait découvrir les vertus des vers et de la rime. A la lecture des premiers brouillons de l’adolescent, il les juge sévèrement, mais l’encourage à persévérer. A l’âge de 18 ans, Georges Brassens interrompt brutalement ses études, après avoir été impliqué dans de petits cambriolages. Plus tard, il racontera cet épisode et ses conséquences dans les titres Les quatre bacheliers et La mauvaise réputation. Ses parents, soucieux du bien être de leur fils, l’encouragent à se rendre à Paris où réside une de ses tantes. Georges Brassens ne le sait pas encore mais cet exil sera salvateur.

En février 1940, il arrive à Paris chez sa tante Antoinette, rue d’Alésia. Autodidacte, le jeune homme apprend le piano et compose ses premiers airs. Parallèlement, il travaille comme ouvrier à l’usine Renault. Mais la guerre arrive déjà et Paris est bombardée. Il retourne quelques temps vivre chez ses parents mais, s’ennuyant très vite, revient à Paris quand le danger s’amoindrit. Cette nouvelle vie lui donne le loisir de se consacrer à l’écriture et d’affiner son style. Il fréquente les bibliothèques et étudie les grands auteurs. Il écrit ainsi ses deux premiers recueils de poèmes, A la venvole et Des coups d'épée dans l'eau, qui sont publiés en 1942.

En mars 1943, le poète est réquisitionné dans le cadre du Service de Travail Obligatoire. Il se rend dans la banlieue de Berlin, à Basdorf, en Allemagne. Malgré la situation, il continue à écrire des textes et à les jouer devant son premier public, constitué de prisonniers de guerre. C’est dans ce cadre qu’il fait la rencontre de Pierre Ontoniente, qu’il appelle Gibraltar. Fidèle en amitié, Georges Brassens le considérera toute sa vie comme son homme de confiance et l’engage, en 1956, comme secrétaire. Après un an passé en Allemagne, il obtient enfin une permission et revient à Paris. Il se réfugie dans la pension de famille de Jeanne Planche, la voisine de sa tante et s’y cache jusqu’à la fin de la guerre. Elle est sa première admiratrice. Georges Brassens se sentit tellement bien chez elle et son mari, qu’il y reste pendant 22 ans. Jeanne tient une place importante dans la vie de Georges Brassens, qui lui consacrera deux chansons La cane de Jeanne et Chez Jeanne.

A son retour à Paris, commence une période de galères et de pauvreté pour le jeune auteur. C’est à cette époque, en 1945, que Georges Brassens acquiert sa première guitare, sur laquelle il fait ses premiers accords et compose ses premiers morceaux. Parallèlement, il continue à manier la plume en collaborant au journal anarchiste Le libertaire pour gagner un peu d’argent. En 1947, Georges Brassens a 26 ans. Il fait la rencontre d’une jeune estonienne, Joha Heiman, et tombe amoureux. Il la considère non pas comme "sa femme" mais comme "sa déesse". Ils ne partageront jamais le même toit mais resteront ensemble jusqu’au bout. Celle-ci restera la seule femme dans la vie du chanteur.

Georges Brassens à l'Olympia © DALMAS/SIPA

Durant ces années, Georges Brassens continue activement à écrire. Il ne s’imagine pas alors chanteur mais se considère plutôt comme un parolier. Cependant, il peine à trouver des interprètes pour ses compositions. Il fait ses débuts sur scène dans quelques cabarets parisiens mais c’est sa rencontre avec la célèbre chanteuse Patachou, en mars 1952, qui va véritablement le lancer. Elle accepte de lui prendre quelques chansons dont Les bancs publics, à condition qu’il monte sur la scène de son cabaret. Elle est, en effet, persuadée que l’auteur personnifie ses textes en les chantant et que lui seul peut les interpréter. Le chanteur est maladroit et peine à surmonter son trac et sa timidité. C’est pourtant sur scène qu’il fera ses premières armes et c’est bien cette authenticité qui fera à jamais son originalité.

A ce moment, Jacques Cannetti, célèbre dénicheur de talents et patron des "Trois baudets" le repère et l’engage dans son cabaret. Très vite, il le signe sur le label Polydor. Dès l’été 1952, il part en tournée avec les Frères Jacques et Patachou. Puis, il enchaîne les spectacles dans les cabarets comme "Les trois baudets". En 1953, il passe en tête d’affiche à Bobino. A partir de ce moment, la carrière de Georges Brassens est lancée. Le parler franc de ses textes fait son succès, et sa popularité ne sera jamais démentie, même pendant la période Yéyé, qui véhicule pourtant un mode de vie plus insouciant. En 1954, il est près de deux mois sur la scène de l’Olympia. Il publie la même année son second roman La tour des miracles. S’ensuit un mode de vie itinérant, où les tournées en France et dans les pays francophones s’enchaînent, à mesure que les albums sortent.

Georges Brassens aura eu une longue et prolifique carrière. Mais derrière les albums et les concerts, la vie privée de l'artiste reste quasiment un mystère total. La seule relation connue du chanteur est celle avec Joha Heiman, une Estonienne qu'il rencontre en 1947. Cette dernière a près de dix ans de plus que lui quand il fait sa rencontre. Georges Brassens la surnomme affectueusement "Püppchen", qui signifie "petite poupée" en allemand. Mais les deux amoureux l'écrivent "Püpchen", qui signifie cette-fois "petit pet". C'est ce nom qui est écrit sur la tombe qu'ils partagent au cimetière Le Py Sète. Joha Heiman a partagé la vie de Georges Brassens jusqu'à sa mort en 1981 et l'aura rejoint le 19 décembre 1999, à 88 ans.

Cependant, le chansonnier ne profite pas pleinement de sa vie artistique. D'importants problèmes de santé le vieillissent et l’affaiblissent énormément. Depuis son retour de la guerre, Georges Brassens souffre en effet de calculs rénaux. En 1963, il subit une première opération chirurgicale des reins. Le 12 mai 1967, il est à nouveau opéré. Il livre plus tard à son public son combat contre la maladie dans la chanson L’épave. A la fin des années 70, Georges Brassens est considéré comme une référence de la chanson française. Le 6 janvier 1969, il accorde un entretien au magazine Rock & Folk, aux côtés de ses amis Jacques Brel et Léo Ferré. La photographie illustrant cet entretien fera date dans l’histoire de la musique française.

En 1973, Georges Brassens part une dernière fois en tournée en France et en Belgique. Il publie son dernier album, composé de versions instrumentales de ses plus grands succès, en 1976. Puis, il fait ses adieux définitifs à la scène, le 20 mars 1977, à Bobino. Avant de mourir, Brassens participe à deux projets. En 1979, il interprète La chanson du hérisson avec Henri Salvador, pour le conte musical Emilie Jolie de Philippe Chatel. L'année suivante, il enregistre l’album Georges Brassens chante les chansons de sa jeunesse au profit de l’association Perce Neige de Lino Ventura. Ce dernier opus est constitué de ses propres morceaux et de reprises de chansons françaises d’interprètes célèbres.

En novembre 1980, Georges Brassens se sait atteint d’un cancer de l'intestin. Il subit sa troisième et dernière opération. Il décède à Saint–Gély–du–Fesc, en fin de soirée, le 29 octobre 1981. Il est inhumé à Sète, dans le caveau familial au cimetière Le Py. Dans toute la France, le choc de sa mort est présent.

Georges Brassens est un artiste unique. Aujourd’hui, sa discographie est constituée de 196 chansons, gravées sur douze albums. Son œuvre est baignée de références sociales. Il brise les conventions en chantant sur les exclus de la société ou en prenant position sur des thèmes qui font polémiques ou qui sont des tabous.

Georges Brassens est également reconnu pour sa maîtrise de la langue française et son habilité avec les mots. Il sera récompensé à plusieurs reprises. Parmi les prix qu’il reçoit, les plus importants sont le prix de l’Académie Charles Cros pour son premier album "Le parapluie" (1954), le "Prix de Poésie de l’Académie Française" (1967) et le "Grand Prix du Disque" (1975).

Mais la plus belle récompense vient du monde des artistes qui, plus de 20 ans après sa mort, l’honorent encore et le considèrent comme un modèle. A travers deux disques hommage, "Les oiseaux de passage" parue en 2001, pour les 20 ans de la mort du chanteur et "Putain de toi" (2006), la jeune génération de la scène française témoigne de l'important apport à la musique de l'auteur, chanteur et compositeur qu'est Georges Brassens. Il a eu aussi beaucoup d'influences sur de nombreux artistes comme Renaud ou Maxime Le Forestier.