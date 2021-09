Hommage à Johnny Hallyday : concert, discours de Laeticia... Une journée "historique"

JOHNNY HALLYDAY. Ce mardi 14 septembre, Johnny Hallyday est à l'honneur sur France 2, qui diffuse le concert hommage organisé par Laeticia Hallyday.

[Mis à jour le 14 septembre 2021 à 14h50] Johnny célébré par ses fans, Laeticia regrette l'absence de ses aînés. "Johnny nous a tant donné. Nous devons lui rendre, chacun à sa mesure, une petite part de ce qu'il nous a transmis. C'est le sens de cette cérémonie". Ce mardi matin, Laeticia Hallyday a lancé cette grande journée d'hommage par un discours prononcé devant des centaines de fans, réunis à Bercy. La veuve du rockeur était accompagnée de la maire de Paris, Anne Hidalgo. L'édile a inauguré aux côtés de Laeticia l'esplanade Johnny Hallyday. "Entre Johnny et Paris, c'était une belle histoire d'amour", a insisté Anne Hidalgo. "Il aurait été si fier", a réagi son épouse. Au micro de BFMTV, Laeticia Hallyday a par ailleurs tenu à remercier les journalistes d'être présents pour "suivre ce moment historique".

Laeticia a également eu un mot pour David Hallyday et Laura Smet, qui ne sont pas venus à l'inauguration de l'esplanade qui porte désormais le nom de scène de leur père. "Je ne pouvais pas imaginer cette journée sans eux, j'aurais aimé que David puisse chanter 'Sang pour sang' à la mémoire de son père. Une prochaine fois. On respecte le deuil de chacun. L'amour nous sauve de tout".

Laëticia Hallyday: "Johnny aurait été si fier" de voir son nom "ancré pour toujours dans le sol de Paris" pic.twitter.com/db8c9phOsd — Le Live Toussaint (@LeLiveToussaint) September 14, 2021

Pour célébrer la mémoire de Johnny Hallyday, une statue a été érigée sur la nouvelle esplanade Johnny Hallyday. Celle-ci ne représente pas le chanteur, puisqu'il avait en horreur les sculptures le représentant, mais une moto installée au-dessus d'une barre de guitare.

Un concert à Bercy pour Johnny

L'Idole des jeunes est aussi à l'honneur à la télévision, lors d'une soirée hommage organisée par Laeticia Hallyday à l'AccorArena de Paris et diffusée sur France 2 ce mardi 14 septembre 2021 à partir de 21 heures. Intitulé Johnny Hallyday : Que je t'aime, l'événement présenté par Michel Drucker rassemble sur scène de nombreux artistes et amis de Johnny, à savoir Florent Pagny, Kendji Girac, Louane, Calogero, Nolwenn Leroy, Patrick Fiori, Slimane, Patrick Bruel, Jenifer, Julien Doré, Yodelice, Gad Elmaleh, Amir, Kad Merad, Zucchero, Louis Bertignac ou Christophe Maé.

Quelques invités manquent toutefois à l'appel lancé par la veuve de Johnny Hallyday. Malgré les dires de plusieurs médias ces derniers jours, les deux enfants, David Hallyday et Laura Smet, ne seraient finalement pas présents sur la scène de l'AccorArena. C'est sur Instagram que Laura Smet avait mis un terme aux rumeurs sur sa venue à la soirée hommage, dénonçant une "fake news".

Quant à l'aîné de Johnny, c'est Benjamin Castaldi qui avait affirmé sur le plateau de Touche pas à mon poste qu'il ne serait pas présent, avançant les raisons présumées de cette annulation : "Il semblerait que les places soient payantes. Au départ, l'argent devait aller à une association, il semblerait que tout n'aille pas à l'association (...) David ne serait pas là à cause de cela." Sylvie Vartan, la mère de David Hallyday, n'aurait elle pas été conviée. Autre absent de la soirée selon le chroniqueur de C8 : Eddy Mitchell, l'ex-Vieille Canaille.

La symphonie Johnny Hallyday continue. Deux ans après la sortie de Johnny, un premier disque posthume, Yvan Cassar, directeur musical et ancien acolyte du rocker, avait annoncé cet été la sortie d'un deuxième album, Acte II, paru dans les bacs le 10 septembre 2021. Au programme, douze chansons que le compositeur a arrangées de façon symphonique ou acoustique autour de la voix de l'artiste sur scène. "Il y avait cette émotion, pure, exceptionnelle quand Johnny était sur scène", soulignait Yvan Cassar invité de RTL le 8 septembre 2021.

En plus de ce nouvel album, Yvan Cassar lancera une tournée inédite, baptisée Johnny Symphonique Tour, qui débutera le 20 mai 2022 à Epernay et passera par une vingtaine de villes, dont Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, Strasbourg, Dijon, Lyon, Marseille ou Nîmes. Des concerts sont prévus à Paris, Salle Pleyel, les 8 et 9 juin 2022. La billetterie de la tournée ouvrait jeudi 1er juillet sur le site de la salle parisienne. Yvan Cassar dirigera un orchestre symphonique de 60 musiciens et un chœur de 40 chanteurs. "C'est une histoire de passion, on est tous ensemble, et on se devait de reproduire ce bonheur sonore sur scène", ajoute-t-il à la radio.