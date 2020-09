Johnny Hallyday : album, films, concert... Que contient le coffret "Son rêve américain" ?

JOHNNY HALLYDAY. Près de trois ans après la mort de Johnny Hallyday, son label, Warner, s'apprête à sortir un nouveau coffret dédié à l'amour du Taulier pour les Etats-Unis.

Il n'y aura pas un Noël sans nouveautés pour les fans de Johnny Hallyday. Près de trois ans après la mort du Taulier, son label, Warner, annonce la sortie d'un nouveau coffret baptisé "Son rêve américain". "Dès les glorieuses années 60, Johnny Hallyday a vécu à fond son rêve américain. Envisageant les Etats Unis comme la Terre Promise des rockers, Johnny Hallyday a fantasmé une Amérique qui jusqu'au bout fut sa principale source d'inspiration", peut-on lire dans le communiqué de presse de ce coffret, qui contient deux DVD et trois CD audio. La sortie de "Johnny Hallyday, son rêve américain" est annoncée le 23 octobre 2020.

Au programme de ce coffret : un single inédit, baptisé Deux sortes d'hommes, qui sortira lui le 9 octobre, mais aussi deux films : un road movie à travers l'Amérique signé François Goetghebeur sur la dernière randonnée moto de Johnny, en 2016 et un moyen métrage sur la tournée US 2014 réalisé par Pascal Duchêne. Le coffret compte aussi un concert inédit au Beacon Theater de New York, mai 2014 et enfin, l'album de la bande-son du film de François Goetghebeur, qui regroupe des titres connus et d'autres moins "pour suivre Johnny en musique de New-Orleans à Los Angeles."