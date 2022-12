Johnny Hallyday : cinq ans après sa mort, des hommages par milliers

JOHNNY HALLYDAY. Le plus célèbre des rockeurs français, Johnny Hallyday, est mort il y a cinq ans, le 5 décembre 2017.

Johnny, cinq ans déjà. Le plus célèbre des rockeurs français est mort le 5 décembre 2017, laissant ses proches et ses fans lui rendre hommage en ce cinquième anniversaire de sa disparition. Sur les réseaux sociaux, autour du #JohnnyHallyday fleurissent photos, vidéos et autres souvenirs de L'idole des jeunes. Parmi ces hommages par milliers, celui de sa dernière épouse, Laeticia Hallyday, qui écrit sur Instagram : 5 ans déjà que tu es parti, 5 ans qui me paraissent un siècle, une éternité... tu nous manques encore et pour toujours."

Et d'ajouter : "Je t'avais fais la promesse de tout faire pour me relever et continuer à vivre pour Jade et Joy, d'être à la hauteur de tes rêves pour elles. J'espère ne jamais te décevoir. Tu nous manques plus que les mots parce qu'ils ne seront jamais assez fort pour exprimer cette douleur encore forte de ton absence." Laeticia Hallyday explique être en ce 5 décembre à Saint Barth, dernière demeure de Johnny : "Ce soir au cimetière de Lorient avec tes fans qui sont la pour toi, nous regarderons le ciel, il y aura une étoile qui brillera plus que les autres... parce que tu n'es jamais loin, tu veilles, tu nous protèges. On t'aime pour toujours."

Parmi les autres hommages rendus à Johnny Hallyday pour le cinquième anniversaire de sa mort, celui de Line Renaud, qui publie sur Twitter une photo d'elle aux côtés du rockeur. Et en légende, "5 ans déjà. Tu me manques ...", assorti d'un cœur brisé.

Séries, documentaires... Johnny Hallyday l'immortel

Depuis sa disparition le 5 décembre 2017, difficile d'oublier Johnny Hallyday : pas une année ne passe sans qu'un album posthume, un documentaire, une vente aux enchères, une soirée télévisée, une statue ou un hommage en musique ne paraisse. Outre l'album Mon pays c'est l'amour, sorti en 2018, deux autres disques ont vu le jour : Johnny et Johnny Acte 2, sortis en 2019 et 2021. En mars 2022 sortait la série documentaire Johnny par Johnny, sur la plateforme Netflix.

Pour les cinq ans de la mort de Johnny, en 2022, Laeticia Hallyday a initié deux projets : le documentaire Johnny par Laeticia, de William Karel et une exposition dédiée au rockeur, inaugurée en Belgique le 20 décembre 2022. Autant de projets plus ou moins réussis, de plus ou moins bon goût, qui font perdurer la mémoire de Johnny Hallyday, que personne n'a oublié.