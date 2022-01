Johnny Hallyday : un album et une chanson inédite, "Le Spécialiste"

JOHNNY HALLYDAY. Universal a exhumé un nouveau titre de Johnny Hallyday, appelé "Le Spécialiste", qui paraît sur l'album "Johnny 70".

[Mis à jour le 28 janvier 2022 à 10h48] "Il marche vers le soleil, vers sa destinée." Johnny Hallyday a encore des cadeaux à offrir à ses fans. Quatre ans après la mort, en décembre 2019, de l'Idole des fans, Universal a exhumé une chanson inédite, appelée Le Spécialiste et dévoilée en avant-première sur RTL. Après deux premiers titres posthumes, La nuit avec moi et Deux sortes d'hommes, il s'agit du troisième morceau à refaire surface des archives Hallyday. Initialement, cette chanson avait été créée pour les besoins du film Le spécialiste, nous apprend la radio.

"C'est une surprise et une très bonne surprise. Je pensais moi que ce titre-là était perdu à jamais et c'est grâce aux recherches du service documentation qu'on a pu mettre la main sur cette archive", explique Xavier Perrot, le responsable artistique du catalogue de Johnny Hallyday chez Universal. Et de détailler : "C'est une bande mixée dans laquelle il y avait deux versions de la chanson : une première avec une formation rock et une autre plus acoustique. Il n'existe que deux prises de cette chanson."

Le film Le spécialiste a été tourné à l'été 1969 et sa musique a été composée par Angelo Francesco Lavagnino, sur des paroles adaptées en français par Georges Aber, qui avait collaboré avec Johnny Hallyday. La chanson Le spécialiste paraîtra sur la réédition de l'album Vie (sorti initialement en novembre 1970), baptisée Johnny 70 et parue ce vendredi 28 janvier dans les bacs. Un album de 28 titres, comptant différentes versions de titres déjà sortis de Johnny.