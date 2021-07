Johnny Hallyday : un nouvel album et une tournée en France

JOHNNY HALLYDAY. Un deuxième album posthume de Johnny Hallyday, baptisé "Acte II", sortira à la rentrée et sera accompagnée d'une tournée en 2022.

La symphonie Johnny Hallyday continue. Deux ans après la sortie de Johnny, un premier disque posthume, Yvan Cassar, directeur musical et ancien acolyte du rockeur, annonce la sortie d'un deuxième album, Acte II, attendu dans les bacs le 10 septembre 2021. Au programme, douze chansons que le compositeur a arrangé de façon symphonique ou acoustique autour de "voix live inédites" de l'Idole des jeunes, annonce-t-il au micro de RTL ce jeudi 1er juillet.

En plus de ce nouvel album, Yvan Cassar lancera une tournée inédite, baptisée Johnny Symphonique Tour, qui débutera le 20 mai 2022 à Epernay et passera par une vingtaine de villes, dont Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, Strasbourg, Dijon, Lyon, Marseille ou Nîmes. Des concerts sont prévus à Paris, Salle Pleyel, les 8 et 9 juin 2022. La billetterie de la tournée ouvre ce jeudi 1er juillet et est déjà accessible sur le site de la salle parisienne. Yvan Cassar "dirigera un orchestre symphonique de 60 musiciens, en l'occurrence l'Odyssey Symphony Orchestra, mais aussi un chœur de 40 chanteurs. Et la voix de Johnny Hallyday résonnera", promet-il à la radio.