Yannick Noah : chef de village au Cameroun ! L'ancien tennisman accueille Emmanuel Macron

YANNICK NOAH. Ce mardi 26 juillet 2022, le chanteur et ancien tennisman Yannick Noah accueille ce mardi 26 juillet Emmanuel Macron à Yaoundé, au Cameroun.

[Mis à jour le 26 juillet 2022 à 20h10] Emmanuel Macron est en déplacement en Afrique. Ce lundi 26 juillet 2022, il se trouve au Cameroun. Au programme, notamment, une rencontre avec le grand champion de tennis français, Yannick Noah. Le chanteur est désormais chef de village au Cameroun. Le président de la République française doit, entre autres, rencontrer des jeunes, à Etoudi, le quartier du chanteur, à la sortie de la capitale Yaoundé. "Ce n'est pas moi qui reçois le président français, mais tout le village", a confié Yannick Noah à l'AFP, en amont de sa première rencontre avec Emmanuel Macron. "Ça, c'est irréel pour nous de savoir que le président va venir ici au village. C'est beaucoup d'émotion, c'est énorme (...) on vit en contact permanent avec les défunts, les ancêtres. Je sais très bien qu'ils sont honorés, et même plus que ça, qu'il y ait quelqu'un de sa dimension qui vienne au village. C'est la première fois que je vais avoir l'honneur de le rencontrer", confie l'artiste à RTL.

Yannick Noah a hérité du titre de chef traditionnel après le décès de son père, en 2017. Très attaché à ce quartier de Yaoundé, où il a vécu son enfance entre 2 et 12 ans et où il passe désormais six mois de l'année, le chanteur a décidé de contribuer à son développement. Il y a notamment restauré le "country club", agrémenté désormais d'un bar, restaurant, terrains de tennis et de basket et bungalows.

Après avoir accueilli Emmanuel Macron à l'entrée du "village Noah", l'artiste et sportif le conduira au caveau familial, où sont enterrés sont grand-père et son père. Seront abordés l'éducation des jeunes locaux, mais aussi l'environnement et la mémoire coloniale.

Qui est Cécilia Rodhe, l'ex-femme de Yannick Noah ?

Yannick Noah a eu une vie et une carrière bien remplies. Du champion de tennis à l'un des chanteurs français les plus populaires, certains aspects de sa vie continuent de faire couler de l'encre. C'est le cas notamment de sa vie privée, qui, semble-t-il, intrigue les Français depuis les années 80. Papa de cinq enfants, Yannick Noah a été marié trois fois. La première femme que le sportif a épousée est Cécilia Rodhe, une sculptrice et mannequin suédoise. Élue Miss Suède en 1978, elle officialise sa relation avec Yannick Noah avec leur mariage, célébré en 1984. De ce mariage naissent deux enfants : Joakim, célèbre joueur professionnel de basketball aux États-Unis, né en 1985 et Yéléna, née l'année suivante.

À l'époque, le couple quitte la France et part vivre à New York. Yannick Noah y ouvrira un restaurant, à Manhattan, baptisé Guignol's. En 1985, la même année que la naissance de la fille du couple, celui-ci décide de se séparer. Mais aujourd'hui encore, Yannick Noah et Cécilia Rodhe sont restés en bons termes, ayant chacun refait sa vie. Après cette relation, le tennisman s'est remarié avec Heather Stewart-Whyte, avec qui il a eu deux enfants, Elijah et Jénayé, puis avec Isabelle Camus, mère du cinquième enfant de Yannick Noah, Joalukas.