Yannick Noah : qui est Cécilia Rodhe, son ex-femme et la mère de deux de ses enfants ?

YANNICK NOAH. Champion de tennis, star de la musique française... Yannick Noah a une carrière et une vie bien remplies, notamment aux côtés de Cécilia Rodhe, la mère de Joakim et Yéléna.

Yannick Noah a eu une vie et une carrière bien remplies. Du champion de tennis à l'un des chanteurs français les plus populaires, certains aspects de sa vie continuent de faire couler de l'encre. C'est le cas notamment de sa vie privée, qui, semble-t-il, intrigue les Français depuis les années 80. Papa de cinq enfants, Yannick Noah a été marié trois fois. La première femme que le sportif a épousée est Cécilia Rodhe, une sculptrice et mannequin suédoise. Élue Miss Suède en 1978, elle officialise sa relation avec Yannick Noah avec leur mariage, célébré en 1984. De ce mariage naissent deux enfants : Joakim, célèbre joueur professionnel de basketball aux États-Unis, né en 1985 et Yéléna, née l'année suivante.

À l'époque, le couple quitte la France et part vivre à New York. Yannick Noah y ouvrira un restaurant, à Manhattan, baptisé Guignol's. En 1985, la même année que la naissance de la fille du couple, celui-ci décide de se séparer. Mais aujourd'hui encore, Yannick Noah et Cécilia Rodhe sont restés en bons termes, ayant chacun refait sa vie. Après cette relation, le tennisman s'est remarié avec Heather Stewart-Whyte, avec qui il a eu deux enfants, Elijah et Jénayé, puis avec Isabelle Camus, mère du cinquième enfant de Yannick Noah, Joalukas.