Michel Berger : de quoi est mort le chanteur ?

MICHEL BERGER. Le 2 août 2022 marque les 30 ans de la disparition de Michel Berger, chanteur français célèbre pour des dizaines de chansons.

Il restera sans conteste l'un des artistes les plus célèbres de la musique française. Né en 1947, Michel Berger est mort il y a 30 ans, le 2 août 1992. L'occasion de retracer le parcours de celui qui a offert à la musique française quelques-uns de ses plus beaux morceaux. La groupie du pianiste, Le paradis blanc, Quelques mots d'amour, ou encore Diego libre dans sa tête... Comme il serait difficile de dresser une liste exhaustive des chansons devenues cultes de Michel Berger.

Et sa carrière a également été synonyme de bien des collaborations, notamment avec Johnny Hallyday, Françoise Hardy, Véronique Sanson, avec qui il a été en couple jusqu'en 1972 et bien sûr, France Gall, qu'il épouse en 1976 et avec qui il restera jusqu'à sa mort brutale, à l'été 1992. À seulement 42 ans, Michel Berger laissait derrière lui deux enfants et une œuvre considérable pour la variété française. Aujourd'hui encore, nombreuses sont ses chansons à avoir traversé les époques, faisant de lui, toujours aujourd'hui, l'une des icônes de la musique en France.

Mais au sommet de sa gloire, le 2 août 1992, Michel Berger est foudroyé par un infarctus, à seulement 44 ans. A ce moment-là, le chanteur se trouvait dans sa propriété de Ramatuelle, dans le Var, avec son épouse France Gall. La crise cardiaque de Michel Berger le frappe lors d'une partie de tennis avec leur amie Marie-Françoise Holtz, l'épouse du journaliste Gérard Holtz. Le chanteur est inhumé au cimetière de Montmartre, à Paris.

Des premiers succès à Starmania

Michel Bergé est né le 28 novembre 1947 à Neuilly-sur-Seine, près de Paris. Il est issu d'une famille bourgeoise protestante : son père, Jean Hamburger, est professeur de médecine et néphrologue, sa mère, Anette Haas est concertiste. Lui, se dirige rapidement vers la musique. il sort son premier disque Amour et soda en 1963 en parallèle de ses études, puis un second Tu n'y crois pas. Celui-ci le fait connaître, notamment par la maison de disques Emi qui le sollicite alors pour écrire des chansons comme Les Girafes pour Bourvil en 1967. Entre temps, il rencontre Véronique Sanson dont il tombe follement amoureux. Leur union dure jusqu'en 1972, année durant laquelle il devient producteur artistique chez WEA et produit deux albums pour sa compagne contenant des tubes comme Besoin de personne. Sorti anéanti de sa rupture avec Véronique Sanson, Michel Berger se réfugie alors de plus belle dans la musique.

En 1973, il sort Cœur brisé et travaille à l'album de Françoise Hardy, Message personnel, dont est extrait le succès Si tu crois un jour que tu m'aimes. En 1974, Michel Berger enregistre Chanson pour un fan et rencontre à cette période France Gall, avec qui il se marie en 1976. Il relance sa carrière en lui écrivant des chansons comme La déclaration en 1975, tout en poursuivant ses productions personnelles comme Que l'amour est bizarre et Mon piano danse. Alors que sort Dancing disco pour France Gall en 1977, Michel Berger travaille son projet de comédie musicale auquel il associe Luc Plamondon. C'est ainsi que l'album Starmania, réunissant de nombreux artistes comme Daniel Balavoine, voit le jour en 1978 et devient très vite double album d'or en France et premier au classement québécois durant plusieurs mois. La comédie musicale, quant à elle, est jouée dès l'année suivante.

Fort de ce succès, Michel Berger poursuit l'écriture de chansons pour France Gall avec les albums Paris, France en 1980 et Débranche en 1984, ou pour Johnny Hallyday avec Rock'n'roll attitude en 1985. Il collabore également avec Elton John et des réalisateurs pour lesquels il compose des musiques de film, comme pour Tout feu, tout flamme en 1982, tout en travaillant à ses albums personnels dont Beauséjour, Beaurivage, Voyou et Différences, et en s'engageant dans plusieurs projets humanitaires. Début des années 1990, Michel Berger revient avec une nouvelle comédie musicale La légende de Jimmy, puis un album en duo avec France Gall, Double jeu, sorti en 1992. Ce sera son dernier. Michel Berger décède cette même année d'une crise cardiaque.

Après sa difficile rupture avec Véronique Sanson, Michel Berger fait la rencontre de France Gall. Inséparables, à la ville comme à la scène, ils se rencontre d'abord dans les locaux d'Europe 1, alors qu'ils ont tous les deux 26 ans et qu'ils sont déjà deux artistes reconnus. "On est là dans les coulisses, on attend dans un couloir. Il me dit bonjour et je lui dis : 'J'aimerais bien vous faire écouter quelque chose que ma maison de disques voudrait sortir'", se souvenait France Gall, au micro de la même radio, quarante ans plus tard. Et s'il refuse dans un premier temps, de cette première rencontre naîtra une grande histoire. "Je jouais beaucoup de piano, il me faisait chanter des trucs. Et il avait écrit une chanson pour lui qui s'appelait 'La déclaration', qu'il m'a donnée au lieu de la chanter lui", ajoutait France Gall sur Europe 1.

Trois ans plus tard, le 22 juin 1976, le couple se marie. De leur union naîtront deux enfants, Pauline Isabelle, née le 14 novembre 1978 (qui mourra d'une mucoviscidose en 1997) et Raphaël Michel, né le 2 avril 1981. De 1975 à 1992, France Gall et Michel Berger ont marqué ensemble la chanson française avec plusieurs tubes inoubliables, comme La Déclaration d'amour, Ça balance pas mal à Paris ou encore Résiste.

Michel Berger aura offert à la chanson française quelques unes de ses plus beaux morceaux. Malgré sa mort prématurée, son répertoire compte de nombreux tubes. "La groupie du pianiste", "Quelques mots d'amour" ou "Celui qui chante" en 1980, "Diego, libre dans sa tête" l'année suivante, "Les princes des villes" en 1983, "Le paradis blanc" en 1990... Il serait difficile de citer toutes les chansons de Michel Berger qui sont devenues des classiques de la chanson française.

En plus de ses compositions, interprétées par lui, par France Gall ou même pour d'autres artistes, c'est aussi la comédie musicale française qui doit à Michel Berger plusieurs tubes, extraits du spectacle Starmania, qu'il a créé en 1979 avec Luc Plamondon et dont une énième reprise verra le jour en France en 2020.