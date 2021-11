Jean-Luc Lahaye accusé de viols : le chanteur mis en examen, quelles suites ?

JEAN-LUC LAHAYE. Après avoir passé deux jours en garde à vue, le chanteur Jean-Luc Lahaye a été mis en examen pour "agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans" avant d'être placé en détention provisoire à la prison de la Santé. Les dernières infos.

Une mise en examen pour Jean-Luc Lahaye ? Le chanteur a été interpellé et placé en garde à vue pour "viols et agressions sexuelles sur mineur de plus de 15 ans" et "corruption de mineur", de mercredi à vendredi 5 novembre, à Paris, rapporte Le Parisien. Le chanteur de 68 ans a été déféré ce vendredi matin devant un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris avant d'être mis en examen dans la soirée du 5 novembre pour "agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans" et envoyé en détention provisoire à la prison de la Santé.

Le chanteur a été interpellé et placé en garde à vue pour "viols et agressions sexuelles sur mineur de plus de 15 ans" et "corruption de mineur", de mercredi à vendredi 5 novembre, à Paris, rapporte Le Parisien. Le chanteur de 68 ans a été déféré ce vendredi matin devant un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris avant d'être mis en examen dans la soirée du 5 novembre pour "agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans" et envoyé en détention provisoire à la prison de la Santé. De quoi est accusé Jean-Luc Lahaye ? Le chanteur est soupçonné d’avoir abusé sexuellement de deux adolescentes entre 2013 et 2015, alors qu'elles étaient âgées de 16 et 17 ans. Il est également entendu dans cette affaire pour "abus frauduleux de l'état de faiblesse d'un mineur pour le conduire à un acte préjudiciable", "atteinte à l'intimité de la vie privée" et détention d'images à caractère pédopornographiques.

Le chanteur est soupçonné d'avoir abusé sexuellement de deux adolescentes entre 2013 et 2015, alors qu'elles étaient âgées de 16 et 17 ans. Il est également entendu dans cette affaire pour "abus frauduleux de l'état de faiblesse d'un mineur pour le conduire à un acte préjudiciable", "atteinte à l'intimité de la vie privée" et détention d'images à caractère pédopornographiques. Margaux Lahaye, fille aînée du chanteur, est soupçonnée d'avoir fait pression sur les victimes pour obtenir leur silence. Elle a finalement été relâchée jeudi 4 novembre en raison de son état de santé.

Margaux Lahaye, fille aînée du chanteur, est soupçonnée d'avoir fait pression sur les victimes pour obtenir leur silence. Elle a finalement été relâchée jeudi 4 novembre en raison de son état de santé. Deux autres femmes interpellées : les mères des deux plaignantes ont elles aussi été interpellées, soupçonnées de "non-dénonciation de crime" et "complicité de viol", toujours selon Le Parisien. L'une d'entre-elles a été relâchée jeudi 4 novembre dans l'après-midi, l'autre vendredi matin.

23:57 - Le rappel des faits FIN DU DIRECT - Jean-Luc Lahaye a été mis en examen vendredi 5 novembre. Il est accusé de viols sur mineures de plus de 15 ans et a été dans la foulée et placé en détention provisoire à la prison de la Santé. Le chanteur star des années 80 est soupçonné d'avoir agressé sexuellement deux adolescentes âgées de 15 à 17 ans au moments des faits qui se seraient déroulés à partir de 2013, ce qu'il conteste. 23:03 - De quoi est accusé Jean-Luc Lahaye ? Depuis mercredi, Jean-Luc Lahaye était entendu pour de nombreux chefs d'accusation : viols, agressions sexuelles, corruption de mineures de plus de 15 ans, abus frauduleux de l'état de faiblesse de ces mineures pour les conduire à des actes préjudiciables, atteinte à l'intimité de la vie privée et détention d'images pédopornographiques. Vendredi 5 novembre dans la soirée, il a été mis en examen avant d'être provisoirement incarcéré à la prison de la Santé. 22:21 - Que risque Jean-Luc Lahaye ? Sur le plateau de Touche pas à mon poste, mercredi 3 novembre en soirée, les chroniqueurs ont été invités à réagir sur l'affaire concernant Jean-Luc Lahaye. Et la question de savoir ce qu'il encourt concrètement s'est vite posée. D'après Gilles Verdez, le chanteur "risque plus de 15 ans". À noter, comme l'a fait remarquer lors de l'émission Benjamin Castaldi, qu'il pourrait y avoir "récidive", Jean-Luc Lahaye ayant déjà été condamné en 2015 pour des accusations formulées par l’une des deux accusatrices. Enfin, Gilles Verdez a souligné que la peine encourue pouvait monter "jusqu’à 20 ans, car il y a des circonstances aggravantes", selon lui. Rappelons qu'avant tout jugement officiel, Jean-Luc Lahaye reste présumé innocent. 21:08 - Jean-Luc Lahaye mis en examen et incarcéré Jean-Luc Lahaye, qui avait vu sa garde à vue se prolonger jeudi 4 novembre, a été mis en examen pour "agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans" et passera la nuit en prison, selon une information relayée par Le Point. Son placement en détention provisoire à la prison de la Santé intervient alors qu'il est soupçonné de viols et d'agressions sexuelles sur mineurs de plus de 15 ans, entre 2013 et 2014. 19:30 - De quoi sont soupçonnées les mères des victimes présumées ? Le chanteur n'est pas le seul à avoir été placé en garde à vue. Avec lui, trois femmes ont connu le même sort, dès mercredi, avant d'être tour à tour relâchées. D'abord sa fille, Margaux Lahaye en raison de problèmes de santé. Celle-ci est soupçonnée d'avoir cherché à faire taire les victimes présumées. Le même jour, la mère d'une de ces dernières a également été libérée. Vendredi 5 novembre, la mère de la seconde victime présumée qui a été à son tour relâchée par les policiers. Elles sont toutes deux soupçonnées de "non-dénonciation de crime" et de "complicité de viol", rapporte franceinfo. Fans de Jean-Luc Lahaye, elles auraient encouragé leurs filles à entrer en contact leur idole. Pour l'heure, "les suites judiciaires concernant la fille du chanteur et les deux femmes après leur garde à vue ne sont pas connues", expliquent nos confrères. 18:57 - Qui sont les deux autres femmes interpellées ? Quatre personnes ont été placées en garde à vue mercredi dans l'affaire de viols qui implique Jean-Luc Lahaye : le chanteur, sa fille et deux autres femmes. Selon Le Parisien, ces dernières sont les mères des deux jeunes femmes qui accusent le chanteur. D'après le quotidien francilien, ces deux femmes seraient de grandes admiratrices de Jean-Luc Lahaye et n'auraient pas hésité à "pousser" leurs filles dans les bras du chanteur, pour qu'elles aient des relations avec lui. Les deux mères de famille auraient même accompagné leur progéniture lors de rencontres, croit encore savoir Le Parisien. L'une d'elles a été libérée jeudi à la mi-journée, sans poursuites "à ce stade", l'autre a été relâchée ce vendredi. 18:31 - "Le risque de succomber à nouveau était immense" "À ce stade, il faut rester prudent, mais Jean-Luc Lahaye semble être retombé dans ses travers", a estimé Me Olivier Baratelli, avocat de la Fondation pour l’enfance dans les colonnes du Parisien. Celui-ci était partie civile en 2015 dans l’affaire de corruption de mineur. Et l'avocat pénaliste de détailler : "En 2015, j’avais stigmatisé l’examen psychiatrique de Jean-Luc Lahaye. Or, le tribunal correctionnel de Paris n’avait pas prononcé d’injonction de soins jugée nécessaire par l’expert." Avant de regretter : "C’était assez incompréhensible au regard des échanges avec la victime alors âgée de 14 ans ! Sans obligation de soins, le risque de succomber à nouveau était immense" car "le zèbre perd rarement ses rayures." 18:16 - Un "complot" pour Jean-Luc Lahaye Selon les informations de LCI, Jean-Luc Lahaye nie les faits qui lui sont reprochés, affirme n'avoir jamais été violent et ne s'être jamais adonné à du chantage. Il évoque "un complot" contre lui fomenté par les deux jeunes femmes qui l'accusent. Le média détaille que la première des deux plaignantes est née en 1998 et accuse le chanteur d'avoir abusé d'elle entre 2013 et 2015. La seconde, née en 2000, évouque quand à elle des faits qui remontent à 2016-2018. 17:43 - Margaux Lahaye relâchée en raison de son handicap Margaux Lahaye, fille aînée de Jean-Luc Lahaye a été placée mercredi en garde à vue où elle était elle entendue pour "subornation de témoin" et de "complicité de viol". Sa garde à vue a été levée dans la soirée mercredi, "en raison de son handicap", précise Le Parisien. Margaux Lahaye, 37 ans, a chuté du deuxième étage d'un immeuble en septembre 2019. Un accident qui l'avait rendue paraplégique. 17:18 - Jean-Luc Lahaye habitué des polémiques Depuis le succès des années 80, le chanteur Jean-Luc Lahaye a enchaîné les polémiques. En cause notamment, ses propos sur "ses goûts en matière de femmes". Le chanteur a été condamné en 2007 à 10 000 euros d'amende pour des relations sexuelles avec une mineure de 15 ans, avant de l'être en 2015 pour corruption de mineure. Après ces condamnations, ses apparitions riment souvent avec tollés, comme en 2017 avec la parution du film Star 80, la suite, dans lequel la séquence où il parlait de "ses copines de lycée" avait été supprimée au montage. 16:58 - Fin de la garde à vue de Jean-Luc Lahaye Après 48 heures de garde à vue, Jean-Luc Lahaye a été déféré ce vendredi matin devant un juge d’instruction, en vue d’une éventuelle mise en examen pour "viols, agressions sexuelles et corruption de mineures". Le chanteur de 68 ans continue de contester fermement les accusations dont il fait l'objet. 16:29 - Jean-Luc Lahaye nie tout comportement répréhensible Selon des informations du Parisien publiées ce jeudi 4 novembre, la garde à vue dont Jean-Luc Lahaye fait l'objet depuis 48 heures n'a "pas permis de départager les versions du chanteur et des deux plaignantes dans ce dossier sensible qui repose en grande partie sur des témoignages." Aussi, en présence des policiers, le chanteur aurait "fermement nié tout comportement répréhensible". Il faudra déterminer si les rapports sexuels étaient consentis ou s'ils ont été obtenus grâce à la notoriété de l'accusé et à son grand âge, ce qui qualifierait de facto les faits en tant que "viols par contrainte morale." 16:12 - La fille de Jean-Luc Lahaye entendue librement Margaux Lahaye, fille du chanteur accusé de viols, a été relâché après quelques heures de garde à vue pour raisons médicale. La jeune femme est désormais entendue librement, selon une source proche de l’enquête citée par Le Parisien. L'aînée de Jean-Luc Lahaye, 37 ans et paraplégique, est soupçonnée "complicité de viol" et "subornation de témoin." 15:47 - L'emprise de Jean-Luc Lahaye Les deux plaignantes, âgées de 16 et 17 ans au moment des faits qu'elles reprochent à Jean-Luc Lahaye, étaient, selon Le Parisien, "sous emprise du chanteur dont elles appréciaient les tubes." Quant à leur mère, également interpellées (l'une d'elles a été libérée ce jeudi), elles seraient elles aussi "admiratrices" de l'artiste et "les auraient même accompagnées lors de rencontres." Les deux mères des jeunes femmes avaient été placées en garde à vue pour "non-dénonciation de crime" et "complicité de viol", ajoute le quotidien. 15:26 - Le profil de l'une des plaignantes se précise Jean-Luc Lahaye rattrapé par des accusations d'anciennes fans adolescentes. Entendu depuis mercredi 3 novembre dans une affaire de viols sur mineures, le chanteur de 68 ans est accusé par deux anciennes groupies de viols. Parmi les deux accusatrices, une dénommée R., 23 ans aujourd'hui, à l'égard de laquelle il avait écopé en 2015 d'un an de prison avec sursis pour corruption de mineure, rappelle Le Parisien. La jeune femme avait déjà porté plainte contre l'artiste, avant de se rétracter. LIRE PLUS

Selon les informations du Parisien, le chanteur de 68 ans a été interpellé à Paris mercredi 03 novembre à Paris pour "viols et agressions sexuelles sur mineur de plus de 15 ans" ainsi que "corruption de mineur". Il est soupçonné d'avoir abusé sexuellement de deux adolescentes en 2013 et 2014. Les deux victimes présumées étaient âgées à l'époque de 16 et 17 ans. Toutes deux avaient porté plainte à l'époque, avant de se rétracter. L'une des deux plaignantes est l'adolescente d'une autre affaire, celle pour laquelle Jean-Luc Lahaye avait été condamné en 2015 pour corruption de mineur.

D'après des sources concordantes citées par Le Parisien, les deux victimes présumées accusent Jean-Luc Lahaye "d'avoir eu des rapports sexuels avec elles et leur aurait demandé, par Internet et caméras interposées, de se dévêtir et de prendre des poses sexuelles." Elle auraient de nouveau porté plainte au début de l'année. Une nouvelle enquête a été ouverte par le parquet de Paris.

A noter également que, selon Le Parisien, la fille de Jean-Luc Lahaye, Margaux, aurait également été placée en garde à vue dans le cadre de cette enquête pour "subordination de témoin", pour avoir "fait pression sur les deux adolescentes pour les astreindre au silence" et "complicité de viol sur mineur." Selon Le Parisien, les deux mères des plaignantes auraient aussi été placées en garde à vue pour "non-dénonciation de crime" et "complicité de viol". "Elles aussi admiratrices du chanteur, elles auraient poussé leurs filles à avoir des relations avec Jean-Luc Lahaye et les auraient même accompagnées lors de rencontres", détaille le journal. Les deux adolescentes ayant porté plainte contre Jean-Luc Lahaye étaient, selon Le Parisien, "sous emprise du chanteur dont elles appréciaient les tubes."

Jean-Luc Lahaye est un chanteur français né le 23 décembre 1952 à Paris. Enfant de la DDASS (ses parents l'ayant abandonné à 6 mois), Jean-Luc Lahaye connaît une enfance difficile. C'est la découverte de la musique sur un poste de radio, en pleine époque des yéyés, qui le sauve, malgré quelques délits qui lui vaudront des peines de prison. A sa sortie, Jean-Luc Lahaye se range : il met un pied dans le show-business en devenant serveur dans un restaurant qui propose des spectacles. C'est grâce à ce job qu'il rencontre Dalida, une relation décisive pour sa carrière.

Par le biais des relations, il sort l'un de ses tubes, Femme que j'aime, en 1982, sans promotion. Dès lors, les succès s'enchaînent. Désormais médiatisé, Jean-Luc Lahaye en profite pour mettre en lumière son enfance difficile. Il publie un livre intitulé Cent Familles, et devient également animateur de son propre show télévisé en 1987, Lahaye d'honneur, dont le but est de soulever des fonds, en direct, pour des oeuvres caritatives. Cette émission a pour générique Débarquez-moi, qui deviendra un des succès de Jean-Luc Lahaye.

Alors que le début des années 2000 marque une traversée du désert, pendant laquelle Jean-Luc Lahaye devient entrepreneur, la télévision s'intéresse à lui lors d'une émission consacrée aux chanteurs oubliés : il obtient de nouveau le soutien du public, et relance ainsi sa carrière. Un premier tremplin, suivi du succès lié aux tournées souvenirs des années 1980 et au film Stars 80, dans lequel il interprète son propre rôle.

Le chanteur, star des années 1980, a été condamné le 18 mai 2015 à un an de prison avec sursis pour corruption de mineure après avoir sollicité une jeune fille de 14 ans sur Internet et lui avoir demandé de s'adonner à des jeux sexuels filmés par webcams. Il s'est désisté le 1er avril 2016 de son intention de faire appel, "dans un souci d'apaisement". Il avouera d'ailleurs dans une émission être attiré par les filles plus jeunes. Dans son livre Classé confidentiel, sorti en 2016, il s'expliquait au sujet des nombreuses polémiques dont il a fait l'objet ces dernières années, notamment pour ses déclarations sur son amour des jeunes femmes. "J'ai bien compris qu'il est très tentant pour certains médias de déraper vers l'amalgame, et d'associer mon nom à la pédophilie. Et là, j'ai des envies de meurtre. J'ai toujours affirmé, clamé, que j'aimais les filles plus jeunes que moi", écrit-il, se plaignant de "l'odeur de souffre" autour de lui.