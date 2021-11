Jean-Luc Lahaye mis en examen pour viols : les détails sordides des témoignages

JEAN-LUC LAHAYE. La star déchue des années 80 a été mis en examen pour "agression sexuelle de mineurs de plus de 15 ans". Jean-Luc Lahaye est depuis en détention provisoire à la prison de la Santé.

[Mis à jour le 19 novembre 2021 à 10h04] Alors que Jean-Luc Lahaye est toujours derrière les barreaux, en détention provisoire à la prison de la Santé à Paris, Le Parisien révèle les détails de l'affaire et des témoignages des deux jeunes femmes, dont les plaintes ont valu à la star déchue des années 1980 d'être mis en examen dans la soirée du 5 novembre pour "viols sur mineurs " et envoyé en écroué. Jean-Luc Lahaye est soupçonné d'avoir abusé sexuellement de deux anciennes fans, adolescentes à l'époque.

Les deux plaignantes racontent aux enquêteurs de l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) en charge de l'enquête des faits qui remontent entre août 2013 et avril 2015 pour la première, et en mai 2016 et février 2018 pour la seconde. Les deux anciennes groupies ont des récits similaires, à en croire les éléments révélés par le journal. Toutes deux auraient été encouragées par leur mère, elles aussi interpellées le 3 novembre, soupçonnées de "non-dénonciation de crime" et "complicité de viol".

"Je pensais que j'allais mourir"

Les deux jeunes femmes qui accusent Jean-Luc Lahaye ont été soumises à des expertises psychologiques avant la garde à vue du chanteur afin de vérifier la crédibilité de leur récit, rapporte Le Parisien. Dans leur récit, toutes deux racontent des rapports sexuels violents, "humiliants", "ponctués de gifles et d'utilisation de sex-toys." Les deux adolescentes auraient perdu leur virginités avec le chanteur, avec qui elles avaient à l'époque 46 et 48 ans d'écart. "Les pénétrations étaient violentes et douloureuses, je pensais que j'allais mourir, je tremblais de tous mes membres", aurait révélé l'une d'elles aux enquêteurs. Une expertise médicale a permis de mettre en évidence "une lésion traumatique irréversible à une partie intime compatible avec les sévices décrits."

Jean-Luc Lahaye lui, continue de clamer son innocence et va faire appel de sa mise en détention provisoire. Selon Le Parisien, sa fille Margaux, interpellée car soupçonnée d'avoir fait pression sur les victimes pour obtenir leur silence, affirme avoir été "manipulée et instrumentalisée" par son père dans cette affaire et assure avoir elle aussi été victime de violences.

Selon les informations du Parisien, le chanteur de 68 ans a été interpellé à Paris mercredi 03 novembre à Paris pour "viols et agressions sexuelles sur mineur de plus de 15 ans" ainsi que "corruption de mineur". Il est soupçonné d'avoir abusé sexuellement de deux adolescentes en 2013 et 2014. Les deux victimes présumées étaient âgées à l'époque de 16 et 17 ans. Toutes deux avaient porté plainte à l'époque, avant de se rétracter. L'une des deux plaignantes est l'adolescente d'une autre affaire, celle pour laquelle Jean-Luc Lahaye avait été condamné en 2015 pour corruption de mineur.

D'après des sources concordantes citées par Le Parisien, les deux victimes présumées accusent Jean-Luc Lahaye "d'avoir eu des rapports sexuels avec elles et leur aurait demandé, par Internet et caméras interposées, de se dévêtir et de prendre des poses sexuelles." Elle auraient de nouveau porté plainte au début de l'année. Une nouvelle enquête a été ouverte par le parquet de Paris après la réception des deux plaintes en avril 2021.

Les deux plaignantes évoquent des faits similaires, à en croire Le Parisien, et parlent d'une relation brutale et de manipulation, toutes deux étant à l'époque des fans de Jean-Luc Lahaye. Les adolescentes ont toutes les deux perdu leur virginité avec l'ancienne star. La première victime présumée raconte avoir "rencontré son idole en tête à tête entre l'âge de 15 à 17 ans, au moins six fois", rapporte le journal. "Les pénétrations étaient violentes et douloureuses, je pensais que j'allais mourir, je tremblais de tous mes membres", aurait-elle déclaré aux enquêteurs, évoquant "des actes sexuels qu'elle qualifie d'incroyablement brutaux et humiliants." Sa mère aurait couvert ces ébats durant lesquels elle "patientait dans la voiture."

La seconde plaignante est collégienne quand elle découvre Jean-Luc Lahaye à la télévision et devient rapidement fan de l'artiste. Repérée par l'ancienne star dans ses concerts, l'adolescente monte sur scène à plusieurs reprises et entame une relation avec Jean-Luc Lahaye. Elle estime à "52 le nombre de rapports intimes entretenus avec l'artiste, qu'elle qualifie 'd'animal'", explique Le Parisien. L'ancienne groupie évoque "17 coups de cravache pour son 17e anniversaire", mais aussi le rôle qu'aurait joué sa mère, qui aurait elle-même eu un rapport avec l'artiste. "Pire, à la demande de l'artiste, elle aurait accepté de filmer les ébats de sa propre fille", ajoute Le Parisien.

Dans les colonnes du Parisien, Martine Brousse, présidente de l'association qui s'est constitué partie civile dans l'affaire La Voix de l'enfant, se dit "pas surprise" de la mise en examen de Jean-Luc Lahaye. Elle ajoute avoir "toujours pensé qu'il y avait d'autres victimes potentielles et que toutes ne se sont peut-être pas encore fait connaître." Présumé innocent jusqu'à une éventuelle condamnation dans cette affaire, le chanteur a été condamné en 2015 pour corruption de mineure après avoir sollicité une jeune fille de 14 ans sur Internet et lui avoir demandé de s'adonner à des jeux sexuels filmés par webcams. Cette jeune fille est l'une des deux plaignantes.

A noter également que, selon Le Parisien, la fille de Jean-Luc Lahaye, Margaux, aurait également été placée en garde à vue dans le cadre de cette enquête pour "subordination de témoin", pour avoir "fait pression sur les deux adolescentes pour les astreindre au silence" et "complicité de viol sur mineur." Selon Le Parisien, les deux mères des plaignantes auraient aussi été placées en garde à vue pour "non-dénonciation de crime" et "complicité de viol". "Elles aussi admiratrices du chanteur, elles auraient poussé leurs filles à avoir des relations avec Jean-Luc Lahaye et les auraient même accompagnées lors de rencontres", détaille le journal. Les deux adolescentes ayant porté plainte contre Jean-Luc Lahaye étaient, selon Le Parisien, "sous emprise du chanteur dont elles appréciaient les tubes."

Jean-Luc Lahaye est un chanteur français né le 23 décembre 1952 à Paris. Enfant de la DDASS (ses parents l'ayant abandonné à 6 mois), Jean-Luc Lahaye connaît une enfance difficile. C'est la découverte de la musique sur un poste de radio, en pleine époque des yéyés, qui le sauve, malgré quelques délits qui lui vaudront des peines de prison. A sa sortie, Jean-Luc Lahaye se range : il met un pied dans le show-business en devenant serveur dans un restaurant qui propose des spectacles. C'est grâce à ce job qu'il rencontre Dalida, une relation décisive pour sa carrière.

Par le biais des relations, il sort l'un de ses tubes, Femme que j'aime, en 1982, sans promotion. Dès lors, les succès s'enchaînent. Désormais médiatisé, Jean-Luc Lahaye en profite pour mettre en lumière son enfance difficile. Il publie un livre intitulé Cent Familles, et devient également animateur de son propre show télévisé en 1987, Lahaye d'honneur, dont le but est de soulever des fonds, en direct, pour des oeuvres caritatives. Cette émission a pour générique Débarquez-moi, qui deviendra un des succès de Jean-Luc Lahaye.

Alors que le début des années 2000 marque une traversée du désert, pendant laquelle Jean-Luc Lahaye devient entrepreneur, la télévision s'intéresse à lui lors d'une émission consacrée aux chanteurs oubliés : il obtient de nouveau le soutien du public, et relance ainsi sa carrière. Un premier tremplin, suivi du succès lié aux tournées souvenirs des années 1980 et au film Stars 80, dans lequel il interprète son propre rôle.

Le chanteur, star des années 1980, a été condamné le 18 mai 2015 à un an de prison avec sursis pour corruption de mineure après avoir sollicité une jeune fille de 14 ans sur Internet et lui avoir demandé de s'adonner à des jeux sexuels filmés par webcams. Il s'est désisté le 1er avril 2016 de son intention de faire appel, "dans un souci d'apaisement". Il avouera d'ailleurs dans une émission être attiré par les filles plus jeunes. Dans son livre Classé confidentiel, sorti en 2016, il s'expliquait au sujet des nombreuses polémiques dont il a fait l'objet ces dernières années, notamment pour ses déclarations sur son amour des jeunes femmes. "J'ai bien compris qu'il est très tentant pour certains médias de déraper vers l'amalgame, et d'associer mon nom à la pédophilie. Et là, j'ai des envies de meurtre. J'ai toujours affirmé, clamé, que j'aimais les filles plus jeunes que moi", écrit-il, se plaignant de "l'odeur de souffre" autour de lui.

Depuis plusieurs années maintenant, Jean-Luc Lahaye partagerait la vie d'une certaine Paola, sa cadette de 30 ans, comme le révélait TéléStar en juin 2020, alors que l'artiste s'était longuement confié dans ses colonnes. Les deux tourtereaux se seraient rencontrés sur un marché de Montmartre, à Paris. TéléStar rapportait à l'époque que Paola travaillait au sein du club de parachutisme de Frétoy-le-Château, dans le département de l'Oise. La jeune femme aurait été "un soutien indéfectible" lors de ses ennuis avec la justice en 2015, assurait encore le chanteur dans son autobiographie Classé confidentiel, publiée en 2016.