Freddie Mercury : qui était Mary Austin, la femme du chanteur de Queen ?

FREDDIE MERCURY. Ce mercredi 1er décembre, M6 diffuse le film "Bohemian Rhapsody" à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre le sida et des trente ans de la disparition de Freddie Mercury. L'occasion de revenir sur le seul mariage du chanteur avec Mary Austin.

[Mis à jour le 1er décembre 2021 à 19h10] Ce mercredi 1er décembre, c'est la journée mondiale de la lutte contre le sida. Par ailleurs, cela fait trente ans que Freddie Mercury a disparu. C'est pourquoi M6 diffuse ce soir, à 21h05, le film sorti en 2018 Bohemian Rhapsody, réalisé par Bryan Singer. Ce biopic revient sur le seul mariage de Freddie Mercury, interprété par Rami Malek, avec Mary Austin.

Le couple se croise pour la première fois en 1969 dans un magasin de Londres. Mary Austin est alors âgée de 19 ans et est vendeuse dans cette boutique de mode. Freddie Mercury lui, a 24 ans. Le couple restera six ans ensemble, mais Mary Austin demeurera aux côtés de son ancien époux jusqu'à sa mort en 1991. C'est elle qui a hésité de sa demeure de Garden Lodge, à Londres, estimée à 23 millions d'euros.

Depuis son mariage avec Freddie Mercury, Mary Austin s'est remariée deux fois et a eu deux fils. Fille d'une femme de ménage et d'un tapissier, celle qui a grandit dans un milieu modeste aura également reçu la mission de disperser les cendres de l'ancien leader de Queen dans un lieu demeuré secret.

Le film Bohemian Rhapsody a rencontré un franc succès, malgré le départ forcé du réalisateur, remplacé par Dexter Fletcher deux semaines avant la fin du tournage, mais aussi par quelques erreurs pointées par des fans de Queen et des observateurs avisés.

Car si ce long-métrage, qui retrace le destin du légendaire groupe et de son chanteur, ce dernier est incarné par Rami Malek, a créé l'événement à sa sortie, il a également surpris par quelques libertés scénaristiques prises par ses créateurs... donnant à l'écran de grosses approximations. En voici quelques unes :

L'arrivée de Freddie Mercury dans Queen, qui ne s'est faite qu'une fois Tim Staffel parti, en dépit de plusieurs demandes du futur leader du groupe. Une période réduite à quelques simples minutes dans Bohemian Rhapsody.

Plusieurs personnages du film ont vu leur rôle modifié, comme John Deacon qui a été le quatrième bassiste de Queen et non pas le premier, ou Ray Foster, qui a lui carrément été inventé.

Freddie Mercury n'a pas les yeux marrons, mais bleus.

Le chanteur de Queen n'arbore une moustache qu'en 1980 et non pas au moment de la composition de We Will Rock You.

La séparation de Queen n'a jamais été officielle.

Freddie Mercury a découvert qu'il était atteint du Sida deux ans après le mythique Live Aid et non pas avant ce show comme il l'est raconté dans le film. Le leader de Queen ne révèlera publiquement qu'il est séropositif deux jours avant sa mort, le 22 novembre 1991.

Jim Hutton, petit ami de Freddie Mercury n'a jamais travaillé pour le chanteur.

C'est une première à la télévision française : la diffusion du film Bohemian Rhapsody sur M6, ce mercredi 1er décembre 2021 à partir de 21h05. L'occasion pour les téléspectateurs de voir ou revoir ce long-métrage retraçant le destin du groupe Queen et de son charismatique chanteur, Freddie Mercury.

Car en dépit des approximations et des critiques de la presse ou des fans de Queen, Bohemian Rhapsody fait un immense carton à sa sortie en 2018. Le film, porté par un Rami Malek mettant tout le monde d'accord, attire 4,3 millions de spectateurs et récolte quatre Oscars : Meilleur acteur, Meilleur montage, meilleur montage sonore et meilleur mixage sonore. Bohemian Rhapsody, nommé également dans la catégorie de meilleur film, devient le film biographique musical le plus rentable de l'Histoire.

Brian May, Rami Malek et Roger Taylor avec le prix du meilleur film, drame, pour Bohemian Rhapsody © Jordan Strauss/AP/SIPA

Qui était la femme de Freddie Mercury ?

Autre aspect évoqué dans le film Bohemian Rhapsody, celle de sa relation méconnue avec celle qui deviendra son unique épouse. En 1970, Freddie Mercury rencontre Mary Austin dans une boutique de vêtements londonienne. Il entame une relation amoureuse avec la jeune femme. Quatre ans après leur rencontre, le chanteur la demande en mariage. Malgré cette union, le leader du groupe Queen entretient d'autres relations. Son mariage avec Mary Austin prend fin quelques années plus tard, à cause de son attirance pour les hommes.

Le chanteur mythique du groupe Queen, Freddie Mercury, de son vrai nom Farrokh Bulsara est né à Zanzibar en 1946. Passionné par la musique, il rejoint son premier groupe de rock, The Hectics. Après ses études, il intègre le groupe Smile et le renomme Queen en 1970. Farrokh Bulsara prend alors le surnom de Freddie Mercury. Le groupe devient un groupe mythique et rencontre un succès international. Il meurt en 1991 d'une pneumonie, fragilisé par le SIDA.

Farrokh Bulsara est donc né le 5 septembre 1946 en Tanzanie. Fils de fonctionnaires expatriés, il a une petite sœur, Kashmira. En 1953, ses parents l'envoient poursuivre ses études en Inde. Freddie Mercury est doué à l'école et se passionne pour le sport et la musique. Il commence à prendre des cours de piano et rejoint la chorale de l'école.

En 1958, Freddie intègre le premier groupe de musique, The Hectics au sein de son lycée. Le groupe reprend les morceaux de rock'n'roll de l'époque, comme Elvis Presley. La famille de Freddie doit ensuite partir pour le Royaume-Uni dans les années 60. Il se passionne rapidement pour des chanteurs tels que Jimi Hendrix, Elvis Presley ou John Lennon. Il entre au Ealing Art College de Londres en 1966 et obtient son diplôme 3 ans plus tard.

Durant ses études, Freddie Mercury rencontre des jeunes hommes qui évoluent dans un groupe de musique appelé Ibex. Il suit finalement le groupe afin de faire quelques représentations et apparaît pour la première fois comme chanteur le 23 août 1969. Quelques mois plus tard, le groupe est rebaptisé Wreckage. Freddie écrit alors les morceaux du groupe, jusqu'à sa séparation pour manque de représentations.

Après avoir fait un passage rapide au sein du groupe Sour Milk Sea, Freddie rêve de faire partie d'un groupe de musique qu'il surveille depuis plusieurs années : Smile. Son chanteur, Tim Staffell, avait entendu parler de l'intérêt grandissant de Freddie envers son groupe, et lui propose de le remplacer en 1970. Freddie accepte, voyant son rêve se réaliser. Il renomme le groupe Queen, et s'invente un nouveau nom de famille : Freddie Mercury. Ce sont les débuts du groupe de rock mythique.

Le groupe de rock mythique se forme en 1970 avec Freddie Mercury, Brian May et Roger Taylor. L'année suivante, John Deacon intègre le quatuor en tant que bassiste. En 1974, le groupe sort un premier album, éponyme, Queen. Au départ, le style du groupe ne fait pas l'unanimité. Ce n'est qu'en 1975, avec l'album A night at the Opera que le groupe est propulsé sur le devant de la scène, porté par le tube Bohemain Rhapsody. Queen rencontre un succès mondial grâce aux titres We are the champions et We Will rock you.

Le succès du groupe devient international, Queen réunit une foule de plus de 130 000 personnes lors d'un concert à Sao Paulo au Brésil. Le groupe enchaîne les tubes : Somebody To Love, I Want To Break Free, Don't Stop Me Now, A Kind Of Magic… En 1985, Queen se produit au Live Aid au stade de Wembley. Leur prestation est vue comme la "plus grande performance live de tous les temps". Parallèlement à sa carrière avec Queen, Freddie Mercury se produit en solo à partir de 1985. Il sort notamment l'album Barcelona en duo avec la soprano catalane Montserrat Caballé.

Le groupe Queen aux Brit Award en 1977 © Andre Csillag/REX//SIPA

En 1987, son médecin annonce à Freddie Mercury qu'il est atteint du SIDA. Il décide d'enregistrer ses derniers titres avec le groupe Queen au début des années 90. Il fait une dernière apparition publique lors des Brit Awards le 20 février 1990 et est récompensé en tant que meilleur groupe anglais de la décennie 1980. Dans son clip I'm Going Slightly Mad, on le voit très amaigri. Le chanteur ne communique pas sur sa maladie, mais la rumeur circule. Le groupe dément. Le 23 novembre 1991, Freddie Mercury est au plus mal. Son médecin, Gordon Atkinson, décide donc d'annoncer aux médias que le chanteur est atteint du SIDA. Il décède le 24 novembre, à l'âge de 45 ans, affaibli par une pneumonie.

Après la mort de Freddie Mercury, les membres restants de Queen, Brian May, Roger Taylor et John Deacon fondent le Mercury Phoenix Trust, une organisation caritative qui lutte contre le SIDA dans le monde. En 1992, ils organisent le Freddie Mercury Tribute, un concert de charité afin de collecter des fonds pour la recherche sur le SIDA.

En 1992, Freddie Mercury est récompensé pour "contribution exceptionnelle à la musique britannique" à titre posthume lors des Brit Awards. Le 21 novembre 1996, une statue à la mémoire de Freddie Mercury est inaugurée en Suisse face au lac Léman. La cantatrice et amie du chanteur, Montserrat Caballé dévoile la sculpture.