Joséphine Baker : pourquoi est-elle intronisée au Panthéon ?

JOSEPHINE BAKER. Le 30 novembre 2021, la chanteuse Joséphine Baker sera la première femme noire à être intronisée au Panthéon. Portrait d'une icône internationale.

Résistante, militante antiraciste, artiste... Joséphine Baker aura vécu mille vies. Le 30 novembre prochain, la chanteuse entrera au Panthéon, comme l'avait annoncé l'entourage d'Emmanuel Macron en août dernier. Elle sera ainsi la première femme noire à rejoindre les grandes personnalités qui y sont inhumées et seulement la sixième femme à recevoir cet honneur, trois ans après Simone Veil, panthéonisée en 2018. Mais pourquoi Joséphine Baker ?

Pour Emmanuel Macron, rapporte Le Figaro, elle "incarnait les valeurs de la République". Depuis la Ve République, c'est en effet au chef de l'Etat de décider d'une panthéonisation, si la famille ne s'y oppose pas. Et la date du 30 novembre n'a pas été choisie au hasard, puisque c'est ce même jour, en 1937, que Joséphine Baker a épousé Jean Lion, lui permettant de devenir française.

Figure de la Résistance et de la lutte anti-raciste, son entrée au Panthéon est tout un symbole en ces temps troublés. "Artiste, première star internationale noire, muse des cubistes, Résistante pendant la Seconde Guerre mondiale dans l'armée française, active aux côtés de Martin Luther King pour les droits civiques aux Etats-Unis d'Amérique et en France aux côtés de la Lira (aujourd'hui Licra ndlr.) (...) nous pensons que Joséphine Baker, 1906-1975, a sa place au Panthéon", soulignait la pétition lancée par l'écrivain Régis Debray, à l'origine du mouvement pour la panthéonisation de Joséphine Baker.

Joséphine Baker sera donc la première femme noire à rejoindre le mausolée républicain consacré aux personnages ayant marqué l'Histoire de France. "Cette demande de panthéonisation a été faite par la famille Baker depuis 2013", explique à l'AFP l'entrepreneuse Jennifer Guesdon, une des personnalités défendant la panthéonisation. Cette dernière avait été reçue par le président de la République aux ôtés du romancier Pascal Bruckner, du chanteur Laurent Voulzy et des membres de la famille de la chanteuse.

Le corps de Joséphine Baker restera toutefois à Monaco, où elle est enterrée. Une plaque sera érigée au Panthéon. "Ce sera un cénotaphe, avec une plaque, comme pour Aimée Césaire et d'autres personnalités", a-t-il ajouté: "L'important, c'est de marquer sa présence au Panthéon", a précisé à l'AFP un de ses enfants, Jean-Claude Bouillon-Baker.

La cérémonie de panthéonisation de Joséphine Baker aura lieu ce mardi 30 novembre, au Panthéon, à 17h30. Elle sera marquée par un discours d'Emmanuel Macron, des extraits de chansons ou des paroles de l'artiste, ainsi qu'une chorale d'enfants, rapporte Le Figaro. La cérémonie, qui rassemblera 2 000 invités dont les deux anciens présidents de la République, Nicolas Sarkozy, et François Hollande, sera retransmise sur France Télévisions.

Car qui d'autre, finalement, que Joséphine Baker aurait pu, en 2021, continuer d'incarner la nouveauté ? Joséphine Baker reste à ce jour l'une des plus grandes célébrités du début du siècle dernier. Elle aura eu une vie courte, pourtant jalonnée de nombreux chapitres. Elle a tout juste 20 ans quand elle arrive à Paris. Chanteuse, danseuse, actrice, résistante, militante et plus simplement femme moderne ancrée dans son époque, elle mettra sa vie au service des autres, de l'antiracisme et de la liberté. La célèbre meneuse, révélée dans la "revue Nègre" où sa jupe de bananes fera sensation, deviendra par la suite actrice, icône de mode et des luttes antiracistes.

Pendant la Seconde guerre mondiale, elle espionnera, pour le compte des forces alliées, profitant par exemple de ses tournées internationales pour faire passer des documents secrets, écrit à l'encre invisible sur des partitions. Elle a également transporté des photos secrètes d'installations militaires allemands dans ses sous-vêtements. Ces actes de bravoure lui ont permis d'être la première femme américaine à recevoir la Croix de Guerre française. Elle obtiendra également la Médaille de la Résistance en 1946, puis la Légion d'honneur.

La danseuse et chanteuse Joséphine Baker est née le 3 juin 1906 dans le Missouri sous le nom de Freda Josephine McDonald. Sa mère est afro-américaine et son père probablement d'origine espagnole. Passionnée de danse depuis son plus jeune âge, elle fait partie d’un groupe d’artistes de rue dès 1920. Pour elle, l’avenir est ailleurs et elle décide de tenter sa chance en tant que danseuse à New York. La chance va lui sourire, puisqu’elle rencontre une mondaine, Caroline Dudley Reagan, qui lui propose de partir en France avec elle, convaincue que Joséphine a un potentiel énorme. Et le pressentiment Madame Reagan devient très vite une évidence : dès ses premières représentations, le public parisien est enthousiaste. Joséphine Baker, avec son pagne de bananes et ses danses aux rythmes jamais entendus en France, devient vite une icône parisienne. Les plus grands artistes la voient comme une muse.

Lorsqu'elle prolonge sa carrière dans la chanson, c'est un nouveau succès, avec le titre inoubliable J'ai deux amours dont les paroles sont restées dans les mémoires : "J'ai deux amours - Mon pays et Paris - Par eux toujours - Mon cœur est ravi". La vie de Joséphine Baker est très mouvementée, et ne s'arrête pas à la danse ou au chant. La chanson, sortie en 1930, dont les paroles ont été écrites par Géo Koger et Henri Varna sur une musique de Vincent Scotto., rencontre un immense succès et reste l'un de ses plus grands morceaux.

En 1939, Joséphine Baker devient agent du contre-espionnage à Paris pour la Résistance, milite au sein de la Croix-Rouge française, s’engage dans l’armée de l’air… La haute société de Paris l’accueille à bras ouverts, et elle reçoit la Légion d’honneur de la part du Général de Gaulle après la Seconde Guerre mondiale. Très engagée évidemment dans la lutte contre le racisme, elle soutient Martin Luther King en 1963 durant la Marche vers Washington. Joséphine Baker dépense sans compter et arrive vite dans une détresse financière. Des personnalités importantes l’aident alors à remonter la pente, en lui offrant logement ou argent, comme Brigitte Bardot ou la princesse Grace de Monaco. Elle décède le 12 avril 1975 à Paris après une attaque cérébrale, et est enterrée dans le cimetière de Monaco.

Joséphine Baker a eu cinq époux et de nombreuses aventures avec des hommes autant qu'avec des femmes. Elle épouse Willie Wells en 1919 alors qu'elle n'a que treize ans. Elle quitte ainsi définitivement l'école qu'elle fréquentait lorsqu'elle ne travaillait pas pour subvenir aux besoins de sa famille. Le mariage ne dure pas longtemps. Le divorce est prononcé en 1920 et Joséphine peut enfin se consacrer à la danse. En 1921, elle rencontre son second mari à Philadelphie lors d'une tournée. Joséphine épouse William Howard Baker qui lui donne son nom de scène. Leur mariage ne survit pas à la volonté de la jeune femme de faire carrière. Ils divorcent en 1923 et Joséphine rejoint Paris en 1925. La danseuse rencontre alors Giuseppe Abatino qui devient son manager. Leur liaison dure une dizaine d'années. Elle épouse ensuite Jean Lion et obtient la nationalité française. Leur divorce est prononcé en 1940. Son quatrième mari est le chef d'orchestre Jo Bouillon. Leur mariage dure de 1947 à 1957, même si leur divorce n'est prononcé qu'en 1961. Ensemble, ils adopteront douze enfants. Le dernier époux de Joséphine Baker est Robert Brady qu'elle épouse en 1973 pour un an, avant de décéder en 1975.

En mars 1975, Joséphine Baker célèbre ses cinquante ans de carrière et inaugure une rétrospective à son honneur à Bobino, à Paris. Dans la salle, un parterre de stars : Alain de Boissieu, gendre de Charles de Gaulle, Sophia Loren, Mick Jagger, Mireille Darc, Alain Delon, Jeanne Moreau, Tino Rossi, Pierre Balmain ou même la princesse Grace de Monaco. Elle s'y produira jusqu'en avril 1975. Le lendemain de sa quatorzième représentation, le 10 avril 1975, Joséphine Baker est victime d'une hémorragie cérébrale et hospitalisée à la Pitié-Salpêtrière, à Paris. Plongée dans le coma, elle meurt le 12 avril. L'icone avait 68 ans. Après un hommage militaire, des funérailles à la Madeleine à Paris, puis des obsèques à Saint-Charles de Monte-Carlo le 19 avril 1975, Joséphine Baker est enterrée au cimetière de Monaco.