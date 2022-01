Florent Pagny : un cancer du poumon, ce qu'il a dévoilé sur sa santé

FLORENT PAGNY. Florent Pagny a annoncé sur son compte Instagram ce 25 janvier 2022 qu'il souffrait d'une tumeur au poumon. La tournée pour ses 60 ans est annulée mais vous pourrez tout de même le retrouver à l'écran dès février pour la nouvelle saison de The Voice...

[Mis à jour le 25 janvier 2022 à 21h50] "Désolé". C'est avec ce mot que Florent Pagny a légendé une courte vidéo diffusée sur son compte Instagram ce mardi 25 janvier 2022, en fin de journée. Le chanteur français a annoncé qu'il ne pourrait pas assurer la fin de sa tournée : "Je ne vais pas pouvoir terminer ma tournée des 60 ans. Je dois annuler l'ensemble de mes concerts suite à un problème de santé." Répétant qu'il est "désolé", Florent Pagny en a expliqué les raisons : "On vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse pas très sympathique, qui ne peut pas s'opérer. Donc je dois rentrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayons X." Diffusée depuis moins de deux heures, la vidéo a déjà été visionnée près de 100 000 fois, a reçu plus de 50 000 likes. En outre, de nombreuses personnalités, telles que Matt Pokora et Nikos Alliagas ont apporté leur soutien au chanteur dans les commentaires.

Florent Pagny n'en a pas dit plus à ce stade sur son état de santé. Mais souhaitant se concentrer sur "le plus important", il n'a pas annoncé de report précis des concerts annulés. La star a simplement indiqué que l'intégralité des billets achetés pour la quarantaine de dates annulées seraient remboursés. Se voulant rassurant, le chanteur a formulé le souhait que lui est son public se retrouvent dès l'année prochaine : " Prenez soin de vous et quand tout ça sera réglé, on se retrouvera et je viendrai terminer ce que j'ai commencé. Ce sera peut-être là la tournée des 61 ans."

Pour autant, on pourra revoir Florent Pagny à l'écran cette année. En effet, dès le 12 février prochain, l'émission The Voice, dont il est l'un des membres du jury, sera diffusée : "Vous me verrez quand même sur le fauteuil rouge de The Voice en pleine forme puisqu'on a tout enregistré avant. Et d'ailleurs, entre parenthèses, cette saison est très intéressante", a-t-il assuré dans sa vidéo. En revanche, on ne sait pas encore comment se dérouleront les émissions en direct qui doivent se tenir à la de la saison, au printemps.

Chanteur reconnu, acteur confirmé... Florent Pagny fait partie, depuis plus de trente ans, du paysage musical français. "Savoir aimer", "Et un jour une femme", "Ma liberté de penser", ou encore "Là où je t'emmènerai", plusieurs de ses titres sont devenus des classiques. Au total, il a d'ailleurs vendu plus de 15 millions de disques. Florent Pagny est né le 6 novembre 1961 à Chalon-sur-Saône, en Saône et Loire. C'est là qu'il grandit, avec sa mère, Odile, secrétaire, Jean, son père, qui vend des vignettes et ses trois frères et sœurs. Très tôt, Florent Pagny se passionne pour la musique et décide, à 16 ans seulement, de quitter sa famille pour s'installer à Paris.

A la capitale, il fait alors la rencontre du célèbre chasseur de têtes du show-biz, Dominique Besnehard. Ce dernier lui offre la chance de faire ses premiers pas au cinéma. Il décroche des rôles et joue dans "La Balance" de Bob Swaim, "Fort Saganne" d’Alain Corneau ou encore dans "Inspecteur Labavure" de Claude Zidi. En 1987, Florent décide de se tourner vers la chanson. Il écrit la chanson "N’importe quoi", manifeste contre la drogue. Le 45 tours, produit par Gérard Louvin, rencontre un énorme succès (1 million d’exemplaires vendus) et se maintient en tête du top 50 pendant 26 semaines. En 1988, il renouvelle l’exploit avec son nouveau 45 tours, "Laissez nous respirer". L'année suivante, Florent Pagny obtient une victoire de la musique dans la catégorie "Révélation masculine de l’année". En 1990, il sort son premier album, "Merci". Le chanteur est récompensé par un disque d’or avec plus de 100 000 exemplaires vendus.

Cependant, la notoriété soudaine, l’argent, sa relation avec la jeune chanteuse Vanessa Paradis et son titre "Presse qui roule," valent à Florent Pagny une impopularité grandissante auprès des médias. Il sera boycotté pendant 4 ans. En 1992, il sort son deuxième album, très autobiographique, "Réaliste". Le succès est mitigé et Florent Pagny est confronté à des problèmes personnels et financiers. L’artiste est au creux de la vague.

"Rester vrai" est le troisième opus de Florent Pagny et place l’année 1994 sous le signe de la paix retrouvée. Jean-Jacques Goldman lui écrit "Est-ce que tu me suis ?" et "Si tu veux m’essayer", deux énormes succès. Un an après sort "Bienvenue chez moi", compilation qui contient trois nouveaux morceaux, dont "Bienvenue chez moi" (1, 5 million d’exemplaires). En 1997, exilé en Patagonie au sud de l’Argentine, le chanteur sort un nouvel album, "Savoir aimer". Les signatures sont prestigieuses. On retrouve, Erick Benzi, Zazie, Art Mengo, Pascal Obispo, Jacques Veneruzo, Jean-Jacques Goldman… Malgré les péripéties fiscales de l’artiste, le disque est un succès commercial avec 1,4 million de copies vendues. Florent Pagny est logiquement récompensé de la victoire de la musique du "Meilleur artiste masculin". S’enchaînent alors les disques, les tournées et les changements de looks : "Ré-création" (1999), "Châtelet les Halles" (2000), "2" (2001), "Ailleurs Land" (2003), "Baryton" (2004) et "Abracadabra" (2006).

Rattrapé par le fisc, le 27 janvier 2005, il est condamné pour "fraude fiscale". Novembre 2007, Florent Pagny se sent enfin prêt à interpréter celui qu’il considère comme un maître, Jacques Brel. Il choisit onze chansons dans le répertoire du chanteur Belge et livre un opus qui a valeur d’autoportrait, "Pagny chante Brel." A la réalisation, on retrouve le guitariste Daran et Yvan Cassar, pianiste et arrangeur de talent. Le chanteur interprète Brel avec sobriété accompagné par un orchestre philharmonique. A ce jour il a donné une représentation unique à L'Olympia, le 1er décembre 2007, devant un public conquis.

En 2010, Florent Pagny sort l'album "Tout et son contraire" dans lequel il retrouve Pascal Obispo avec qui il chante en duo. En 2011, il part sur une tournée acoustique pour fêter ses 50 ans. Depuis 2012, il est coach de l'émission "The Voice, la plus belle voix". En 2013, sort le single "Les murs porteurs", premier extrait de l'album "Vieillir avec toi", entièrement composé par Calogero. L'album est certifié disque de diamant, en juillet 2014.