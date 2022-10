Jean-Jacques Goldman : enfin de retour ? Une chanson surprise !

GOLDMAN. Malgré des années d'absence, Jean-Jacques Goldman reste l'un des chanteurs français les plus populaires. Dans l'ombre, il continue d'écrire pour d'autres artistes, à l'image de sa contribution au nouveau titre du groupe Trois cafés gourmands.

C'est un retour espéré par les nombreux fans de Jean-Jacques Goldman mais le chanteur, longtemps personnalité préférée des Français reste muet depuis de nombreuses années et dans l'ombre puisque absent des plateaux télés au contraire de son fils Michael Goldman, nouveau directeur de la Star Academy. Les fans de l'ex-leader des Enfoirés auront tout de même l'occasion d'entendre un peu de neuf ces prochaines semaines puisque Jean-Jacques Goldman, s'il a quitté la scène à l'issue d'une ultime tournée en 2003-2004, continue d'écrire pour d'autres artistes. Ses contributions ont été rares ces dernières années, c'est dire si l'annonce de sa participation à l'écriture du nouveau single du groupe Trois cafés gourmands a fait sensation !

Les téléspectateurs du JT de France 2 auront l'occasion d'entendre ce titre baptisé "Quand" ce samedi 22 octobre au soir dans le cadre de l'émission "20h30 le samedi" présenté par Laurent Delahousse. L'émission prépare en marge de la diffusion de ce single de Trois cafés gourmands réalisé avec Jean-Jacques Goldman un sujet sur la star baptisé "Le paradoxe Jean-Jacques Goldman, un artiste qui fuit la lumière." Récemment, c'est un autre animateur de France 2 qui donnait des nouvelles de l'auteur de "Là bas", Nagui. Le présentateur de Taratata révélait l'avoir contacté pour une participation à une émission anniversaire. En vain... "On échange régulièrement et il botte toujours en touche. Jean-Jacques, sa décision semble ferme et définitive", expliquait à TéléStar Nagui, sans totalement fermer la porte. "Un jour, il fera un truc que l'on n'attend pas et il créera l'évènement", assure-t-il.

Biographie courte de Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman est né le 11 octobre 1951 dans le 19ème arrondissement de Paris. Issu d'une famille de quatre enfants, il se lance d'abord dans des études de commerce. Mais à 20 ans, il prend un chemin totalement différent et se tourne vers la musique. Très vite, il s'impose sur la scène musicale française dès le début des années 1980.

Jean-Jacques Goldman enchaîne les succès et écrit pour les plus grands artistes : Johnny Hallyday ou Céline Dion ont souvent fait appel à lui. Le chanteur devient parallèlement l'un des visages des Enfoirés, et fait de la tournée pour les Restos du Cœur un événement musical. Je te donne, Quand la musique est bonne, Au bout de mes rêves, 4 mots sur un piano, Là-bas... Les tubes de Jean-Jacques Goldman sont innombrables et restent cultes dans l'histoire de la variété française, malgré le silence assourdissant de l'artiste depuis quelques années.

Malgré les années de silence, les admirateurs du chanteur français, qui reste l'un des plus populaires du pays, ne désespèrent pas de le revoir sous les feux des projecteurs. Jean-Jacques Goldman fera-t-il un jour son retour sur scène ? Cette question, que se posent probablement l'intégralité des fans du chanteur, reste, toujours en 2022, sans réponse.

Depuis des années, quelques apparitions plus ou moins marquantes, alimentent les rumeurs. En 2020, le reportage Paris Match sur la vie de Jean-Jacques Goldman à Londres, qui dure depuis trois ans, apportait malgré tout un éclairage inespéré... et aussi une lueur d'espoir pour les inconditionnels de celui qui s'est un temps fait appeler Sam Brewski. A 70 ans, Jean-Jacques Goldman pensait à l'époque à mener à bien l'éducation de ses trois dernières filles, Maya, Kimi et Rose (15, 14 et 12 ans), qui étudient à Londres. Paris Match montrait un homme à la vie loin des stéréotypes de la célébrité, à l'image de ce qu'il était déjà lorsqu'il résidait en France.

C'est ainsi que l'on découvrait un Jean-Jacques Goldman prenant le métro londonien, lisant L'Equipe, ou faisant son footing, comme n'importe lequel des très nombreux expatriés français. Comme tous, il s'inquiétait à l'époque des conséquences du Brexit, mais de toute façon, "son séjour britannique ne durera pas plus longtemps que la scolarité de ses filles", confiait alors un proche du chanteur à "Match". Et de se laisser aller à la fameuse possibilité d'un retour aux affaires : "Jean-Jacques a voulu prendre du temps pour son mariage et ses trois jeunes enfants. Il ne voulait pas revivre l'échec de sa première union. Maintenant que ses filles sont grandes, il va retrouver l'envie". Reste à savoir de quelle "envie" il s'agit...

Outre ces deux apparitions dans les émissions de Yann Barthès, les images de Jean-Jacques Goldman sont très rares. Après avoir été l'un des visages de la troupe des Enfoirés après la mort de Coluche, le chanteur avait annoncé son départ en 2016, après trente ans de services actifs. Il a d'ailleurs composé plus d'un hymne pour la célèbre troupe des Restos du Coeur. Lorsqu'il a quitté le collectif, Jean-Jacques Goldman avait expliqué qu'il était "trop âgé pour continuer à représenter l'esprit des Enfoirés", préférant laisser la main à "la relève". "Une équipe rajeunie prend de plus en plus les choses en main et de jeunes artistes s'impliquent. (…) À 65 ans et après trente ans d'Enfoirés, je crois qu'il est temps de passer la main. Je n'ai plus la créativité, les idées, la modernité que nécessite une telle émission", expliquait-il sur le site des Enfoirés.

Tout au long de sa carrière, débutée au début des années 80, Jean-Jacques Goldman aura mené de front son engagement caritatif et sa carrière fructueuse. Sept albums studio, des dizaines de chansons composées pour d'autres artistes... Il est l'un des visages incontournables de la variété française, et l'une des personnalités préférées en France. Si sa discographie est connue de tous, sa vie privée en revanche, reste beaucoup plus mystérieuse...

On ne compte plus les chansons de Jean-Jacques Goldman qui sont devenues cultes. Pourtant, tentons tout de même d'en dresser une liste (non exhaustive) de ses titres les plus populaires.

À commencer par Je te donne, morceau qu'il a co-écrit avec Michael Jones en 1985, pour l'album "Non homologué". Le texte de cette chanson est inspiré de la montée du Front national en France à cette époque. Le but ? Écrire un hymne de tolérance. Une chanson qui reste décidément d'actualité et qui a traversé les âges, tout comme un autre morceau du répertoire de Goldman.

Quand la musique est bonne, qui continue de faire danser des générations différentes en soirée. Sortie en 1982 et écrite par Jean-Jacques Goldman, cette chanson s'est écoulée à plus de 800 000 exemplaires. "J'ai trop saigné, sur les Gibson", chante l'artiste dans cet hymne intergénérationnel connu de (presque) tous.

Là-bas est également un autre titre culte de Jean-Jacques Goldman. Sorti en 1987, ce single est extrait de l'album Entre gris clair et gris foncé. Cette chanson, l'artiste la partage avec la chanteuse britannique Sirima. Ensemble, ils s'emparent du Top 50 en France et écoulent environ 600 000 exemplaires de Là-bas.

Comme toi fait aussi partie des incontournables de Jean-Jacques Goldman. Une chanson sortie en 1982 sur l'album éponyme de l'artiste. Le titre parle de Sarah, une enfant juive victime de la Shoah. Comme souvent, Goldman évoque des sujets qui lui sont chers : d'origine juive polonaise, il n'a jamais caché son amour pour l'Europe de l'est. Le single s'écoule à plus de 500 000 exemplaires.

Au bout de mes rêves aussi est un classique de soirées : sortie en 1983, la chanson est elle aussi extraite de l'album Jean-Jacques Goldman. Écoulé à sa parution à 300 000 exemplaires, le titre reste l'un des incontournables du patrimoine musical français.

Si un aspect de la vie de Jean-Jacques Goldman reste méconnu, c'est surement celui de sa famille. A la fin des années 1970, le chanteur doit surmonter le décès de son demi-frère, Pierre, mort assassiné le 20 septembre 1979. Né en juin 1944 à Lyon, il se fait connaître par son engagement d'extrême gauche et son adhésion, adolescent, aux Jeunesses communistes. À la fin des années 1969, il glisse dans le banditisme et braque trois établissements à Paris, une pharmacie (ou deux pharmacienne ont trouvé la mort), un magasin de haute couture et le payeur de la caisse des allocations familiales. Trois vols à main armée qui lui vaudront un procès très médiatisé et une condamnation à douze ans de réclusion criminelle en mai 1976. Bénéficiant d'une libération conditionnelle, il sortira de prison quelques mois plus tard.

Pierre Goldman est assassiné en pleine rue le 20 septembre 1979, par deux hommes, dans le treizième arrondissement de Paris. L'assassinat est revendiqué par des membres inconnus d'une organisation d'extrême droite baptisée Honneur de la Police. Les meurtriers n'ont jamais été retrouvés.

Il est l'un des chanteurs français les plus populaires... et les plus mystérieux. Ce lundi 11 octobre 2021, Jean-Jacques Goldman fête ses 70 ans ! Et si sa place dans le paysage musical français est inaltérable, sa vie loin des projecteurs reste méconnue. Jean-Jacques Goldman est une personnalité très discrète : dans les médias comme sur sa vie privée, le chanteur a toujours entretenu une grande part de secret. Pourtant, il a une vie de famille bien remplie.

Le 7 juillet 1975, Jean-Jacques Goldman épouse Catherine Morlet. Ensemble, ils ont trois enfants, Caroline, née en 1975, Michael en 1979 et Nina en 1985. Le couple divorce en 1997 après 22 ans de mariage. Jean-Jacques Goldman fait ensuite la connaissance d'une fan, Nathalie Thu Huong-Lagier, née en 1979. Cette dernière, étudiante en mathématiques, s'était rendue à un concert de son idole en 1995. À l'issue du show, elle se rend dans la loge du chanteur, avec qui elle va lier une amitié qui débouchera sur une relation amoureuse. Jean-Jacques Goldman quitte Paris pour la suivre à Marseille. Le couple, qui vit en Angleterre, se marie en 2001 et a trois enfants : Maya, née en 2004, Kimi en 2005 et Rose en 2007.

En cette période compliquée, nombreux sont les artistes à se mobiliser pour rendre le quotidien des Français un peu meilleur. Lundi 23 mars dernier, c'est Jean-Jacques Goldman qui avait décidé de sortir du silence ! Une apparition aussi rare que solidaire pour le chanteur, qui a pris la parole dans une vidéo pour rendre hommage au personnel hospitalier et à ceux qui travaillent toujours, restant en première ligne de cette pandémie de coronavirus. "C'est des pères et des mères, docteurs, brancardiers, aides soignantes, infirmières, agents de sécurité... Qui ont mille raisons de rester confinés (...) Ils nous donnent du temps, du talent et du cœur, oubliant la fatigue, la peur, les heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories (...) à leur tâche chaque jours, sans même attendre un merci. Ils sauvent nos vies", chante Jean-Jacques Goldman dans cette reprise de son tube "Il changeait la vie", sorti en 1987.

Une chanson dont la personnalité préférée des Français a modifié les paroles et le titre, changé en Ils sauvent des vies. "Caissières, éboueurs, un cadre, un ouvrier, un routier, un facteur, paysan, PDG... Tous auraient très bien pu se mettre en retrait, mais ils pensent, têtus, qu'ils ont un rôle à jouer", continue le chanteur, qui conclut par plusieurs mercis "aux boulangers, aux politiques, aux cheminots, aux militaires, aux ambulances, aux taxis" et avec un message : "les chercheurs vont trouver, mais ils ont besoin de nous tous. Alors soyez prudents et soyez fiers". La vidéo a été partagée en masse sur les réseaux sociaux, notamment par les chanteuses Nolwenn ou Amel Bent qui l'ont partagée sur leur compte Instagram. Un joli hommage de Jean-Jacques Goldman et un message fort de soutien qui devrait aller droit au cœur des courageux concernés.

Depuis le début du confinement, les artistes se mobilisent en masse, que ce soit pour soutenir les gens qui travaillent ou pour apporter un peu de douceur dans les foyers français confinés. Chris Martin, Matthieu Chedid, Jean-Louis Aubert, Christine and the Queens, Mika, Suzane, Patrick Sébastien, Coeur de Pirate, Patrick Bruel... Nombreux sont les chanteurs et chanteuses français ou internationaux à rivaliser d'imagination, enchaînant les concerts à domicile, les leçons de danse, de chant, de guitare ou même de cuisine, les directs sur les réseaux sociaux, les appels à la solidarité et au respect des règles. Bono, leader de U2, a même sorti une nouvelle chanson baptisée You Can Sing Across The Rooftops ("Tu peux chanter sur les toits").

Alors que Jean-Jacques Goldman fête ce lundi 11 octobre 2021 ses 70 ans, place à L'Héritage Goldman. A en croire les informations du Parisien, deux albums ainsi nommés de reprises du chanteur sortiront en 2022 : l'un sortira au premier trimestre et sera enregistré avec le chœur de gospel de Paris, l'autre, plus celtique, sortira à la rentrée prochaine. Les deux albums, L'Héritage Goldman, donneront lieu à un spectacle qui sera joué en tournée, d'abord à l'Olympia de Paris en octobre 2022, puis dans les Zéniths de France en 2023, explique le journal.

Les deux disques sont réalisés avec la bénédiction de Jean-Jacques Goldman et rassembleront de jeunes artistes comme Marina Kaye, Camille et Julie Berthollet ou Lilian Renaud, mais aussi le guitariste Michael Jones. Le projet est coordonné par un ami de Jean-Jacques Goldman, Erick Benzi. "Je ne suis pas à l'origine de ce nouveau projet, précise ce musicien, compositeur et arrangeur de renom. Ce sont Cyril Prieur et Michel Boulanger (manageur producteur et directeur artistique ndlr.) qui ont eu l'idée de créer une grande collection sur la chanson française autour des plus grands répertoires… Ils m'ont proposé de m'en occuper et de commencer par Jean-Jacques. J'ai dit oui à la première proposition et par réflexe non à la seconde", confie-t-il au Parisien.